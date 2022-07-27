تأشيرة بريطانيا للسعوديين بكل سهُولة إلكترونيا وفق الإجراءات الجديدة تستطيع السفر بسهُولة الآن

يتساءل العديد من السعوديين عما إذا كان السعوديون قد تم إعفاؤهم من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة. كَمْا أعلنت بريطانيا عن تغييرات مختلفة بخصوص تأشيرة دخول بريطانيا للسعوديين، أوضحت أنه اعتبارًا من 1/6/2022 سيتم إعفاء السعوديين من تأشيرة بريطانيا، وكانت الدولة مسرورة بإصدار تأشيرة الإعفاء من تأشيرة الدخول من بريطانيا العظمى إلى بريطانيا العظمى لـ المقيمين عند التقدم للحصول على تأشيرة بريطانية للسعوديين عبر الإنترنت، بالنظر إلى المصالح المشتركة بين البلدين فِيْ مجال التجارة وغيرها، وسنشرح شُروطْ التقديم للحصول على تأشيرة بريطانية من السَعُودِيْة من خلال هذا المقال.

تأشيرة المملكة المتحدة للسعوديين

يبحث العديد من السعوديين عن أسهل الطرق للحصول على تأشيرة لندن، الأمر الذي دفع بريطانيا إلى السماح للسعوديين بالحصول على إعفاء إلكتروني من تأشيرة الإقامة البريطانية، حيث يمكن للمواطن السعودي الحصول على تأشيرة لدخول بريطانيا إلكترونيًا لمدة 6 أشهر. . من تاريخ صدوره لأغراض مختلفة لزيارة بريطانيا مثل السياحة والدراسة والعمل والعلاج، وإذا كنت ترغب فِيْ استخدامه لأشياء أخرى، فعليك التأكد من ذلك، ومَتَّى تريد الحصول على بريطانية تأشيرة السَعُودِيْة إلكترونيًا، يجب استيفاء الشُروطْ التالية للتمتع بالإعفاء الإلكتروني من تأشيرة الزيارة

شُروطْ الحصول على الإعفاء من التأشيرة

إبراز جواز سفر المواطن.

من الضروري أيضًا أن يكون للمواطن عنوانه الخاص فِيْ المملكة المتحدة.

يجب أيضًا توضيح الغرض من الرحَلْة إلى بريطانيا العظمى، بما فِيْ ذلك تاريخ المغادرة والعودة.

ايضا، يجب على المواطن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة بريطانية للمواطنين السعوديين قبل 3 أشهر إلى يومين على الأقل من وقت السفر.

يجب على المواطن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة بريطانية للمواطنين السعوديين قبل 3 أشهر إلى يومين على الأقل من وقت السفر. كَمْا يجب على الراغب فِيْ السفر الحصول على تأشيرة EVW للسعوديين، وهذا ينطبق على الأبناء، وإذا كان مقدم الطلب شخصًا يمثل شخصًا آخر، فِيْجب إرفاق بيانات الاتصال الخاصة بالشخصين.

خطوات ومتطلبات تأشيرة المملكة المتحدة

أوضحت المملكة المتحدة متطلبات التأشيرة والخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على تأشيرة إلكترونية للمملكة المتحدة، على النحو التالي

أرسل طلبك على موقع التأشيرة.

تحتاج أيضًا إلى التأكد من سداد رسوم الطلب، وهِيْ 30 جنيهًا إسترلينيًا.

بعد الانتظار لمدة 24 ساعة تقريبًا، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يؤكد قرار العفو للسعوديين عن التنازل عن التأشيرة الإلكترونية.

بالإضافة إلى إحضار نموذج التأشيرة مقدمًا.

إحضار نموذج التأشيرة مقدمًا. ثم تحقق من البيانات المثبتة فِيْ النموذج، وتأكد من صحتها مثل الاسم و. رقم جواز سفرك ومعلومات الرحَلْة قبل رحَلْتك. هذا لتجنب الأخطاء، وفِيْ هذه الحالة سيتم رفض تأشيرة المملكة المتحدة ورفع حظر السفر.

يجب عليك أيضًا إظهار نموذج الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية للمملكة المتحدة للمملكة العربية السَعُودِيْة عند استكَمْال إجراءات المغادرة.

من خلال سطور مقال التأشيرة البريطانية للسعوديين، نشرح الشُروطْ التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على تنازل عن التأشيرة الإلكترونية البريطانية. نوضح أيضًا خطوات استخراجه. بالإضافة إلى المبلغ المقدر لرسوم إصدار التأشيرة الإلكترونية “EVW”.