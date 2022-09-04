تأشيرة دخول السعودية للمقيمين في دول الخليج ، يجب على معظم المقيمين غير المقيمين الحصول على تأشيرة للمملكة العربية السعودية في حالة رغبتهم في دخول المملكة، الإعفاء الرئيسي موجه لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط، وأيضا يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي زيارة المملكة العربية السعودية بدون تأشيرة، يجب على مواطني الدول الثالثة الذين يعيشون في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويحملون تصريح إقامة الحصول على تأشيرة ما لم يكن لديهم جواز سفر سعودي.

تأشيرة دخول السعودية للمقيمين في دول الخليج

أتاحت وزاره السياحة السعودية الحصول على تذاكر وتأشيرات الدخول إلى دولة السعودية، وذلك من احدي الدول التابعة لمجلس التعاون لدوله الخليج، كما يمكن للأشخاص الدخول إلى السعودية بتأشيرة السياحة الإلكترونية، ويتم التقديم من خلال الرابط الذي أتاحته وزاره السياحة السعودية بشرط أن تكون الإقامة ساريه ولا تقل عن ثلاثة اشهر.

شروط الحصول على تأشيرة للمقيمين في السعودية

يجوز للشخص الحامل التأشيرة من دول التعاون الخليجي أن يقوم بإصطحاب أفراد عائلته للسعوديه أثناء الحصول على التأشيرة، إضافة إلى ذلك يجوز الحصول على التأشيرة والدخول مع حامل التأشيرة للأقارب من الدرجة الأولي، إضافة إلى الأشخاص الحاصلين على اقامه في الولايات المتحدة او في دول الاتحاد الأوروبي، وأضافه إلى ذلك أقارب من يأتون من الولايات المتحدة او دول الاتحاد الأوروبي.

طلب الحصول على تأشيرة للمقيمين

يمكن إكمال الطلب من أي مكان في العالم، لا يتعين على سكان دول مجلس التعاون الخليجي أن يكونوا فعليًا على أراضي دول مجلس التعاون الخليجي ولا في بلدهم الأصلي عند تقديم الطلب، يمكنهم الدخول في نظام التطبيق عبر الإنترنت، عن طريق الدخول بهواتفهم المحمولة، يتيح ذلك قدرًا كبيرًا من المرونة والتسهيل للأشخاص حيث يمكنهم إرسال طلب التأشيرة الإلكترونية الخاصة بهم أثناء التنقل.

قالت مصادر في وزاره السياحة السعودية إن تأشيرة السياحة الصادرة لمدة ثلاثة شهور لا تعني بدخول الشخص إلى الحج في مكه المكرمة، ولا يجوز الدخول بها إلى أداء فريضة الحج او العمرة أثناء موسم الحج، واكد أن التأشيرة السياحية تختص فقط بالسياحة.