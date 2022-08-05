تأكيد القبول الموحد متاح حتى ظهر الأحد

سمحت لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض بتأكيد قبول المقبولين مبدئيا حتى الأحد المقبل.
وقالت اللجنة، إنه سيتم إغلاق البوابة الإلكترونية للقبول الموحد الساعة 12 ظهر الأحد المقبل، وسيتم إلغاء من لم يؤكد القبول.
استشارة حول نتائج القبول الطبيعي
للتحقق من النتائج، يرجى القيام بما يلي
- الدخول على موقع لجنة القبول الموحد حسب الطلاب والطالبات.
- اذهب إلى شحنة سابقة.
- انظر نتيجة القبول
- تأكيد القبول.
تضم بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود والملك سعود والأميرة نورة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية) والكلية التقنية.
جدول إجراءات القبول الإلكتروني
مرت عملية القبول الإلكتروني الموحد بسلسلة من الإجراءات وفق الجدول التالي
|1
|السبت
|24/12/1444
|2022/07/23
|فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع الوظائف
|اثنين
|يوم الخميس
|1444/12/29
|2022/07/28
|تغلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهرًا
|3
|يوم الخميس
|1444/12/29
|2022/07/28
|إعلان عن المرشحين للجامعات التي تتطلب مقابلات شخصية واختبارات من خلال بوابة القبول الإلكترونية
|4
|من الأحد إلى الثلاثاء
|02/01/1444
1444/01/04
|07/31/2022
2022/08/02
|مقابلات لمرشحات الكلية التي تتطلب مقابلة واختبار
|5
|يوم الخميس
|1444/01/06
|08/04/2022
|توصيل النتائج والشروع في تأكيد القبول من خلال بوابة القبول الإلكترونية
|6
|الأحد
|09/01/1444
|08/07/2022
|سيتم إلغاء آخر موعد لتأكيد القبول وقبول من لم يؤكد القبول عند الساعة 12 ظهرًا.
|7
|الأحد
|02/01/1444
|2022/08/28
|بداية العام الدراسي 1444 هـ