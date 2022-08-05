تأكيد القبول الموحد متاح حتى ظهر الأحد

سمحت لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض بتأكيد قبول المقبولين مبدئيا حتى الأحد المقبل.

وقالت اللجنة، إنه سيتم إغلاق البوابة الإلكترونية للقبول الموحد الساعة 12 ظهر الأحد المقبل، وسيتم إلغاء من لم يؤكد القبول.

استشارة حول نتائج القبول الطبيعي

للتحقق من النتائج، يرجى القيام بما يلي

الدخول على موقع لجنة القبول الموحد حسب الطلاب والطالبات.

اذهب إلى شحنة سابقة.

انظر نتيجة القبول

تأكيد القبول.

تضم بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود والملك سعود والأميرة نورة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

جدول إجراءات القبول الإلكتروني

مرت عملية القبول الإلكتروني الموحد بسلسلة من الإجراءات وفق الجدول التالي