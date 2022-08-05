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تأكيد القبول الموحد متاح حتى ظهر الأحد

كتب newsaفي آخر تحديث

سمحت لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض بتأكيد قبول المقبولين مبدئيا حتى الأحد المقبل.

وقالت اللجنة، إنه سيتم إغلاق البوابة الإلكترونية للقبول الموحد الساعة 12 ظهر الأحد المقبل، وسيتم إلغاء من لم يؤكد القبول.

استشارة حول نتائج القبول الطبيعي

للتحقق من النتائج، يرجى القيام بما يلي

  • الدخول على موقع لجنة القبول الموحد حسب الطلاب والطالبات.
  • اذهب إلى شحنة سابقة.
  • انظر نتيجة القبول
  • تأكيد القبول.

تضم بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود والملك سعود والأميرة نورة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

جدول إجراءات القبول الإلكتروني

مرت عملية القبول الإلكتروني الموحد بسلسلة من الإجراءات وفق الجدول التالي

تقويم إجراءات القبول للعام الدراسي 1444 هـ

م اليوم تاريخ الإجراء

ميلادي هجري

1 السبت 24/12/1444 2022/07/23 فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع الوظائف
اثنين يوم الخميس 1444/12/29 2022/07/28 تغلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهرًا
3 يوم الخميس 1444/12/29 2022/07/28 إعلان عن المرشحين للجامعات التي تتطلب مقابلات شخصية واختبارات من خلال بوابة القبول الإلكترونية
4 من الأحد إلى الثلاثاء 02/01/1444

1444/01/04

 07/31/2022

2022/08/02

 مقابلات لمرشحات الكلية التي تتطلب مقابلة واختبار
5 يوم الخميس 1444/01/06 08/04/2022 توصيل النتائج والشروع في تأكيد القبول من خلال بوابة القبول الإلكترونية
6 الأحد 09/01/1444 08/07/2022 سيتم إلغاء آخر موعد لتأكيد القبول وقبول من لم يؤكد القبول عند الساعة 12 ظهرًا.
7 الأحد 02/01/1444 2022/08/28 بداية العام الدراسي 1444 هـ