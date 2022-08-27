تأكيد انكَمْاش الاقتصاد الأميركي لربعين متتالين

فِيْ الربع الثاني، بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد فِيْ البداية، حيث خفف الإنفاق الاستهلاكي بعض الضغط على النمو من تباطؤ وتيرة تراكَمْ المخزون، مما قلل من المخاوف من الركود، فِيْ حين أظهر تقرير وزارة العمل انخفاضًا فِيْ المطالبات الأولية للحكومة. إعانات البطالة.

تم احتواء بيانات النمو فِيْ تقرير صادر عَنّْ وزارة التجارة، اليوم الخميس، وتماشى مع القراءات القوية الأخيرة لسوق العمل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

وقالت الحكومة فِيْ تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي إنها انكَمْشت 0.6٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الرابع، مقارنة بتقديرات سابقة بانكَمْاش بنسبة 0.9٪. وانكَمْش الاقتصاد 1.6 بالمئة فِيْ الربع الأول.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل الناتج المحلي الإجمالي صعودا طفِيْفا، متراجعا 0.8 بالمئة.

فِيْ حين أن انكَمْاش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين يفِيْ بالتعريف القياسي للركود، فإن المعايير الأوسع للنشاط الاقتصادي تشير إلَّى نمو بطيء بدلاً من انكَمْاش.

انخفاض معدل البطالة

أظهر تقرير منفصل لوزارة العمل يوم الخميس أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 2000 إلَّى 243000 معدلة موسميا للأسبوع المنتهِيْ فِيْ 20 أغسطس.

ظلت المطالبات بالقرب من مستوى 250.000 منذ أن وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ ثمانية أشهر عَنّْد 261.000 فِيْ منتصف يوليو.

انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول 19000 إلَّى 1.415 مليون خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 13 أغسطس.

انخفض معدل البطالة إلَّى أدنى مستوى له قبل الوباء عَنّْد 3.5٪ فِيْ يوليو من 3.6٪ فِيْ يونيو. كان هناك 10.7 مليون وظيفة فِيْ نهاية يونيو، مع 1.8 وظيفة متاحة لكل شخص عاطل عَنّْ العمل.