أثار ظهُور الفنان اللبناني مروان خوري برفقة خطيبته السابقة ندى رمال تساؤلات بين الحضور، هل عادوا معا أم لا، بعد أن ظهروا معا فِيْ حفل زفاف الصحفِيْ جاد غصن.

أكدت العديد من الأخبار المتداولة أن خوري وخطيبته قد التقيا بالفعل مرة أخرى، وعَنّْدما سئل عما إذا كان سيكون صديق 2022، قالت الفنانة اللبنانية لقناة الجديد “بالطبع انتهى … بهذه الزيادة” .

تسبب هذا الخبر فِيْ حالة من السعادة لدى محبي مروان خوري، متمنين له الزواج قريباً ويعيش حياة سعيدة مع حبيبته.

أعلن مروان خوري انفصاله منذ 4 أشهر

وكانت الفنانة اللبنانية قد أبلغت “العرب اليوم” فِيْ مايو الماضي، أنها انفصلت عَنّْ خطيبتها ندى رمال، فِيْ إشارة إلَّى أن الزواج قسمة وتقاسم.

وأضاف فِيْ ذلك الوقت “أنا شخص عفوي ولا أحب أن أراجع الأحداث التي حدثت فِيْ حياتي”.

وقبل ذلك رد مروان خوري على شائعات زواجه بعد نشر بعض مقاطع الفِيْديو الخاصة بالسهرة التي أقيمت على شرفه وخطيبته، مشيرًا إلَّى أنها كانت مفاجأة لأصدقائه للتعبير عَنّْ سعادتهم بقرار الزواج، وعلق على ذلك. فِيْ ذلك الوقت بكلمة شكرهم على هذه المبادرة، قائلة “أود أن أشكر صديقنا العزيز على مفاجأة حفل توديع العزوبية”.

وقع مروان خوري فِيْ حب فتاة من ديانة أخرى

وفِيْ السياق ذاته، أعلن مروان خوري فِيْ مقابلة صحفِيْة رغبته فِيْ دخول القفص الذهبي دون الكشف عَنّْ هُوية صديقته، مؤكدًا أنه وقع فِيْ حب شابة من “دين مختلف”، وأنه سيفعل ذلك. تزوجها مدنيا.

وأضاف خوري فِيْ تصريحاته، أنه فِيْ النهاية يهتم بالفتاة التي تشاركه حياته، وفِيْ بلد مثل لبنان يجب أن يتشابك الجميع مع جميع الطوائف، حيث يضم عددًا كبيرًا من الطوائف الدينية.

كَمْا كشفت الفنانة اللبنانية عَنّْ رغبتها فِيْ إقامة حفلي زفاف فِيْ بيروت ودبي، مؤكدة أنه لم يكن ينوي إقامة حفل زفاف كبير، لكن خطيبته أقنعته بإقامة حفلي زفاف أحدهما فِيْ العاصمة اللبنانية بيروت والآخر فِيْ. آخر فِيْ دبي.

وكان مروان قد تحدث عَنّْ صفات المرأة التي يحب أن يتعامل معها، وعلق “أهم ما فِيْ المرأة بالنسبة لي أنها محبة للموسيقى”، مؤكدًا أنه يحب النساء الشرقيات ويريد أن يكون شرقيًا. الرجل فِيْ علاقته بزوجته.