تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة قريبًا

وأكدت وزارة الموارد البشرية، في تصريحات عبر المتحدث الرسمي باسمها لبرنامج “الراصد”، أنه سيتم قريبا الإعلان عن تأمين عقود العمل المنزلي بأسعار منخفضة.

فيديو | للتعويض عن خسائر هروب العمال وغيرهم. وزارة الموارد البشرية ل #عرضقريباً، سيتم تأمين عقود العمل المنزلي بأسعار منخفضة.#الإخبارية pic.twitter.com/jzsCNjp0Ns

– المونيتور (alraasd) 16 أغسطس 2022

التعويض عن خسائر هروب العمال

وقال الوسيل الإعلامي عبد الله الغانمي، خلال حلقة اليوم من البرنامج، إن هذه الخطوة تأتي لتعويض خسائر هروب العمال وغيرها، سواء بسبب وفاة العامل أو عدم قدرته على العمل، حيث أن هناك أن يكون التأمين بسعر منخفض ومتاح للجميع.