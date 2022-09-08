تأهب أمني للفصل بين وليام وهاري وزوجتيهما لهذا السبب

حالة من التوتر تخيم على الموظفِيْن العاملين فِيْ قلعة وندسور فِيْ المملكة المتحدة، فِيْ سياق حضور الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل هناك هذا الأسبوع.

هاري وميغان لفترة وجيزة هذا الأسبوع فِيْ منزلهما فِيْ Frogmore Cottage، بالقرب من قلعة وندسور، لحضور أحداث الضيوف مثل One Young World Summit و Well Child Awards فِيْ لندن يوم الخميس.

وكشف موقع “بيج سيكس” فِيْ هذا الصدد أن سبب حالة التأهب الأمني ​​بين الطاقم الملكي يعود إلَّى رغبتهم فِيْ الفصل بين هاري وميغان وشقيقه ويليام وزوجته كيت ميدلتون، خاصة وأن العلاقة بينهما. . ليس فِيْ أفضل حالاتها.

وأضاف الموقع أن الموظفِيْن اتخذوا بعض الإجراءات الاستباقية لضمان عدم لقاء الأميرين وزوجتيهما، حتى لا تحدث مشكلة، والعلاقة بينهما باردة حاليًا.

وأشار الموقع إلَّى أن ويليام وكيت يقيمان الآن فِيْ منزلهما الجديد، “كوخ أديلايد”، الذي يبعد 0.3 ميل عَنّْ منزل هاري وميغان، وبالتالي كان القرار الأمثل من قبل الطاقم الملكي هناك. افعل ما يشبه الحاجز للتأكد من فصلهم جميعًا.

وقال مصدر ملكي للموقع “الموظفون فِيْ حالة هستيرية لأن الأميرين وزوجتيهما يعيشان حرفِيْاً على مرمى حجر من بعضهما البعض ولا يوجد اتفاق بينهما الآن”.

بالإضافة إلَّى ذلك، فإن عمه الأمير أندرو الذي يعيش فِيْ Royal Lodge of Windsor قريب من الأميرين، والمشكلة هِيْ أن منازله الثلاثة تشترك فِيْ الحدائق داخل الحوزة.

على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكونوا قد التقوا هناك ؛ لأنه يتطلب تنسيقًا مسبقًا من خلال الأمانة والأمن الخاص بك، لكن الموظفِيْن يحاولون الآن منع حدوث ذلك فِيْ المقام الأول.

الفكرة هنا هِيْ أن هاري وميغان يتوقان إلَّى الاقتراب من الأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فِيْرجسون. على الرغم من أنه يعيش الآن فِيْ كاليفورنيا، إلا أن هاري لا يزال وثيق الصلة بأبناء عمومته وسارة فِيْرجسون، الأميرات يوجين وبياتريس.

لهذا السبب، وفقًا للصحفِيْ الملكي البريطاني جوشوا روم، يرى ويليام أن شقيقه هاري وعمه أندرو يشكلان تهديدًا للعائلة المالكة.

على الرغم من أن هاري سيغادر المملكة المتحدة قريبًا ويعود إلَّى الولايات المتحدة مع زوجته، إلا أنه حريص جدًا على قضاء المزيد من الوقت فِيْ بريطانيا، لأنه يريد أن يصبح أطفاله جزءًا من إرث العائلة المالكة، وهُو ما أنت عليه شغوفون ويريدون تحقيقه.