رابط إعلان نتائج الترشيح الأولي بـ كلية الملك خالد العسكرية، يهتم الكثير من الخريجين الثانوية العامة في السعودية بالتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، والتي تعد من أبرز الكليات العسكرية في السعودية، والتي تم افتتاحها عام 1982، من قبل الملك عبد العزيز، حيث تهدف هذه الكلية الى تدريب الطلبة عسكريا، وتخريجهم ثم تعيينهم في قوات الحرس الوطني السعودي، كما و تم فتح باب القبول عن طريق بوابة القبول والتسجيل الالكترونية، وسنعرض نتائج الترشيح الأولي بـ كلية الملك خالد العسكرية.

كلية الملك خالد العسكرية

تعد كلية الملك خالد العسكرية من الكليات العريقة المعروفة في المملكة السعودية، والتي تهتم بتخريج ضباط محترفين ومدربين على أعلى مستوى للالتحاق بقوات الحرس الوطني السعودي، ليكونوا متمكنين من أداء العديد من المهام المختلفة على أعلى مستوى، حيث افتتحت كلية الملك خالد العسكرية عام 1982، ويشهد عليها إقبال كبير جدا من طلبة الثانوية العامة في مختلف التخصصات.

نتائج الترشيح الأولي بـ كلية الملك خالد العسكرية

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية، لعام 2022، وعلى الأرجح ولا أبعد تقدير أن يتم الإعلان عن نتائج نتائج الترشيح الأولي بـ كلية الملك خالد العسكرية في الأيام القادمة، حيث ستقوم لجنة القبول بالكلية بالإعلان عن النتيجة فور صدورها وذلك عن طريق موقعهم الرسمي، حيث تحرص الكلية بشكل كبير على إستخراج كافة الطلبة ذو كفاءة عالية للالتحاق بالكلية.

رابط الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

يمكن لكافة الطلاب الذي تقدمو بطلب الالتحاق في كلية الملك خالد العسكرية الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الخاص بالكلية وزارة الحرس الوطني، وذلك من خلال اتباع كافة الخطوات الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد:

قم بالدخول الى موقع كلية الملك خالد العسكرية من هنا

اضغط على نتائج الترشيح الأول من القائمة

قم بتعبئة رقم الطلب

اكتب رقم الهوية الخاصة بك

انقر على أيقونة العرض

سيتم عرض النتيجة القبول المبدئي أو الرفض ومن ثم القيام بمتابعة المرحلة الثانية.

تعد كلية الملك خالد العسكرية من أبرز الكليات في المملكة العربية السعودية، والتي تهتم بتدريب الطلبة الملتحقين بالكلية أعلى درجات التدريب العسكري وتأهيلهم للانضمام لصفوف الحرس الوطني، وفي الفترة الأخيرة تم الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي بـ كلية الملك خالد العسكرية