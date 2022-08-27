“ظهرت” نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية، كثرت عملية البحث بشكل كبير من قبل الطلبة وأولياء الأمور الفترة الاخيرة لمعرفة نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق، كما وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية الفترة الأخيرة عن موعد نتائج السادس الاعدادي 2022، والتي ستكون مطلع الأسبوع الجاري بعد الإنتهاء من عملية التصحيح، كما وستكون ظاهرة عبر موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 العراق

أصدرت وزارة التربية والتعليم إشعارًا هامًا للطلاب بضرورة الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالوزارة عبر المواقع الرسمية للوزارة وصفحة الفِيْسبوك الرسمية وحساب تويتر الرسمي، وأن الوزارة غير مسؤولة عن أي بيانات أو معلومات يتم تداولها عبر مواقع إلكترونية مجهُولة المصدر. وتعمل الوزارة على ملاحقة هذه المواقع ومحاسبتها على نشر أخبار غير دقيقة عن الوزارة.

رَابِطْ نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 العراق

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية epidu.gov.iq .

. من الصفحة الرئيسية للموقع اضغط على نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة، الجولة الأولى.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للاستعلام والاسم والحكومة ورقم الاختبار وجميع البيانات.

انقر فوق الزر “استعلام” لتظهر لك تفاصيل النتيجة، متمنياً لك كل النجاح.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

#العاجلة

وزارة التعليم تضمين التغريدة يعلن عن جدول امتحانات “الدور الثاني” للصف السادس 2022-2022 كَمْا هُو مبين فِيْ الجدول أدناه. تبدأ امتحانات “الدور الثاني” للمواد غير المكتملة يوم الأحد الموافق 9/4/2022 وحتى الأربعاء 14/9/2022 م ولمدة عشرة أيام. pic.twitter.com/IaKsjgQ3ld – وزير التربية والتعليم علي حامد الدليمي (AliHamidDulaimi) 24 أغسطس 2022

وكانت الوزارة قد نشرت مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الثانوي للصفوف غير المكتملة وقالت إن الامتحانات ستبدأ من الأحد المقبل 09/04/2022 وتستمر حتى 14/09/2022 أي لـ فترة 10 أيام، مع نفس الضوابط والنظام مثل امتحانات الجولة الأولى.

مَوعِد اعلان نتائج الدور السادس الاعدادي الجولة الاولى العراق

#مهم أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عن إعلان نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الثانوي للعام الدراسي 2022-2022 “الدور الأول”، بداية الأسبوع المقبل ولجميع المحافظات. – وزارة التربية العراقية (moedu_iq) 24 أغسطس 2022

كَمْا أشرنا فِيْ بداية المقال، لم تحدد الوزارة اليوم أو الوقت لإعلان النتيجة، واكتفت بالإعلان عن نتائج الجولة التحضيرية السادسة، الجولة الأولى 2022، فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع، وعبر موقعها الإلكتروني علمني.، سنتابع الموقع الرسمي ونزودكَمْ بجميع الأخبار، لذا يرجى متابعتنا.

وزارة التربية العراقية

وهِيْ من اهم الوزارات فِيْ الحكومة العراقية وتحظى بدعم كبير من رئيس الوزراء شخصيا. يتم توفِيْر الأموال لك على الفور حتى تتمكن من أداء مهامك على النحو الأمثل وتزويد الطلاب ببيئة صحية للتعليم. تعمل الوزارة على تطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

بعد طول انتظار ، اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر حسابها عن موعد نتائج الصف السادس الاعدادي نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الأول، في الإسبوع المقبل الجاري، وقد تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس عن طريق رقم الجلوس.