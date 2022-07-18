تائج المراسلة 2022 من هنا onefd.edu.dz، تم نشر جمي نتائج المراسلة الخاصة بالعام 2022 ونتائج الامتحانات الخاصة بإثبات المستوى الخاص بالمراسلة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي التابع لهم في جميع الولايات، وتم هذا لإتاحة الفرص أمام الطلاب المتعلمين والطالبات المتعلمات لاستخراج النتائج الخاصة ببهم ومعرفة مفاتيح القبول والرسوب الخاصة بهم، ووضحت وزارة التربية والتعليم أنه وخلال اليوم سو ف يتم استكمال الإعلان عن النتائج، في كل من ولايات الجزائر، مثل مركز ولاية سعيدة، مركز ولاية المدية، ولاية سطيف، وولاية مستغانم، وأيضا ولاية الشلف، ولاية ورقلة و أخيرا ولاية قسنطينة والولايات المرتبطة بها، وفي هذا المقال سوف نضع لكم تائج المراسلة 2022 من هنا onefd.edu.dz، تابعونا.
نتائج المراسلة 2022 اثبات المستوى
تم الاعلان اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر يوليو للعام الحالي 2022 ميلادي، نتائج امتحانات اثبات المستوى الخاص بدورة ماي 2022 وتم وضعه من قبل الديوان الوطني للتعليم في كل من المراكز التالية:
- مركز ولاية الجلفة.
- مركز ولاية وهران.
- مركز ولاية تيزي وزو.
- مركز ولاية الأغواط.
- مركز ولاية عين الدفلة.
- مركز ولاية بشار.
وسوف يتم نشر جميع نتائج إثبات المستوى المتبقية يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وخصصت وزارة التربية والتعليم في الجزائر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd.edu.dz، للمتعلمين الذي لم يحالفهم الحظ في مزاولة دراستهم في المؤسسات التعليمية ، لرفع مستواهم التعليمي وكذا كفرصة أخرى للعودة إلى مضمار التعليم والذي به يمكنهم دخول شتا المجالات الاقتصادية الصناعية الثقافية وغيرها.
تائج المراسلة 2022 من هنا onefd.edu.dz
تم الإعلان عن نتائج المراسلة للعام الحالي 2022 وسوف يتم استكمال النتائج يوم غد الثلاثاء وبعده الأربعاء، وهناك طريقة سهلة يتبعها المتعلمون لاستخراج نتائج الدورة الاستدراكية ومعرفة المعدلات من خلال الخطوات التالية:
- في الخطوة الأولى قم بالولوج إلى من هنا .
- ثانيا ستجد خانات فارغة المطلوب منك ملئها بتدقيق لمعرة النتائج.
- بدا بملء بياناتك بكتابة رقم التسجيل الذي يمكنك استخراجه من موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد .
- في الخانة التي تليها قم بكتابة تاريخ ميلادك.
- ثم في الخطوة الموالية تجد عبارة ” اكتب في الإطار الفارغ الأحرف المقابلة دون ترك فراغات “
- بعد كتابة الأحرف قم بالنقر فوق استعراض لتظهر أمامك نتائج اثبات المستوى.