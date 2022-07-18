نتائج المراسلة 2022 اثبات المستوى

تم الاعلان اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر يوليو للعام الحالي 2022 ميلادي، نتائج امتحانات اثبات المستوى الخاص بدورة ماي 2022 وتم وضعه من قبل الديوان الوطني للتعليم في كل من المراكز التالية:

مركز ولاية الجلفة.

مركز ولاية وهران.

مركز ولاية تيزي وزو.

مركز ولاية الأغواط.

مركز ولاية عين الدفلة.

مركز ولاية بشار.

وسوف يتم نشر جميع نتائج إثبات المستوى المتبقية يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وخصصت وزارة التربية والتعليم في الجزائر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd.edu.dz، للمتعلمين الذي لم يحالفهم الحظ في مزاولة دراستهم في المؤسسات التعليمية ، لرفع مستواهم التعليمي وكذا كفرصة أخرى للعودة إلى مضمار التعليم والذي به يمكنهم دخول شتا المجالات الاقتصادية الصناعية الثقافية وغيرها.

تائج المراسلة 2022 من هنا onefd.edu.dz

تم الإعلان عن نتائج المراسلة للعام الحالي 2022 وسوف يتم استكمال النتائج يوم غد الثلاثاء وبعده الأربعاء، وهناك طريقة سهلة يتبعها المتعلمون لاستخراج نتائج الدورة الاستدراكية ومعرفة المعدلات من خلال الخطوات التالية: