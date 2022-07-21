تابع ..مباراة الأهلي ضد الزمالك فِيْ نهائي كأس مصر “مَوعِد القنوات الناقلة تشكيل المتوقع للفريقين”

تقام مباراة الأهلي أمام الزمالك فِيْ نهائي كأس مصر، اليوم الخميس 21 يوليو 2022، مباراة القمة فِيْ بطولة كأس مصر 2022 النسخة المؤجلة التي توجت بسبب أزمة كورونا فِيْ السابق. سنوات، وهُو الذي ينتظره الفريقان اليوم للتوفِيْق بين جماهِيْرهما، وخاصة جماهِيْر الأهلي الذين يعانون منذ فترة طويلة، خاصة بعد رحيل بيتسو موسيماني، وهزائم الأهلي و. الهزائم استمرت.

مباراة الاهلي والزمالك فِيْ نهائي كأس مصر

فِيْ غضون ساعات، سنتابع مباراة القمة التي طال انتظارها بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام فِيْ تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السَعُودِيْة، والتي ستقام فِيْ تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السَعُودِيْة. تبث على اون تايم سبورت. القنوات تفتح فِيْ نايل سات، وفرص الزمالك أعلى بشكل ملحوظ مع تقدمه فِيْ بطولة الدوري على مدار الأسابيع القليلة الماضية، والتي اقتربت من حسمها فِيْ المباريات المقبلة، فِيْما يخسر الأهلي آخر مواجهاته مع نادي الأهرام. هدفِيْن لم يرد عليهما، وبالتالي يتراجع عن صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق 9 نقاط.

تابع مباراة الاهلي والزمالك 2022

تمتلك قنوات أون تايم سبورت حقوق البث لمباريات الدوري المصري وبطولة كأس مصر وأي مشاركة أفريقية للأندية المصرية فِيْ البطولات المختلفة، لذلك ستذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك فِيْ نهائي كأس مصر 2022 على موقعها. التردد القادم.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 1



القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11861.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 الجديد

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12303.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيل الأهلي اليوم

ويعاني الأهلي من عدة إصابات فِيْ صفوف فريقه، إضافة إلى تراجع أدائه فِيْ الفترة الماضية، وهذه التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم ضد الزمالك

فِيْ مركز حراسة المرمى محمد الشناوي

فِيْ وسط الخط الدفاعي كريم فؤاد، ياسر إبراهِيْم، أيمن أشرف، علي معلول

فِيْ مركز الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، صلاح محسن.

فِيْ وسط الخط الهجومي حسام حسن.

تشكيل الزمالك اليوم

واليوم يواجه الزمالك الأهلي بكل الرتب ومعنويات عالية، وبعد قيادة الدوري والأداء الرائع فِيْ المباريات السابقة، إليكَمْ التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم لنادي الزمالك.

فِيْ المركز الدفاعي محمود الونش – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – سيد نيمار.

فِيْ الوسط الإمام عاشور – محمد عبد الغني.

فِيْ مركز الهجوم أشرف بن شرقي – سيف الجزيري – أحمد سيد زيزو.