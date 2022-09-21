تاجر السعادة.. كَيْفَ ساهم توماس ليبتون فِيْ تحسين “مزاج” العالم

يعود الفضل إلَّى صانعي الشاي فِيْ جميع أنحاء العالم فِيْ تحسين الحالة المزاجية لملايين من يشربون الشاي، بما فِيْ ذلك توماس ليبتون، مؤسس شركة ليبتون.

يعتبر شاي ليبتون أحد ماركات الشاي التي تأسست حولها صناعة عملاقة. قدمت جميع أنواع مشروبات الشاي، حتى أصبحت الشركة الأولى على مستوى العالم فِيْ هذه الصناعة بفضل مؤسسها رائد الأعمال البارز.

ميلاد توماس ليبتون

ولد توماس ليبتون عام 1848، فِيْ اسكتلندا، فِيْ قرية بالقرب من غلاسكو، ومنذ أن كان عمره 13 عامًا، قرر توماس الانخراط فِيْ الحياة العملية، لتقديم المساعدة لوالديه فِيْ إدارة المنزل، وكانت من أولى المهن كان يعمل فِيْ مطبعة نهارًا، مع استمرار حياته المدرسية فِيْ المساء.

كان أول عمل لشركته فِيْ غلاسكو، عَنّْدما استقر توماس وعائلته فِيْ المدينة الاسكتلندية عام 1847، عبارة عَنّْ متجر زبدة وبيض.

توماس ليبتون الهجرة إلَّى الولايات المتحدة

بعد أن عاش فِيْ اسكتلندا، أدرك توماس ليبتون أنه يمكن تحقيق طموحاته بالانتقال إلَّى الولايات المتحدة.

قرر توماس العمل على سفِيْنة شحن فِيْ عام 1864، وتولى هذه الوظيفة كوسيلة للانتقال للعيش فِيْ الولايات المتحدة، واستقر هناك لمدة خمس سنوات.

تأسيس شركة شاي ليبتون

فِيْ عام 1870، عاد توماس ليبتون إلَّى بريطانيا، ومن الخبرات التي اكتسبها من العمل فِيْ عدد من المزارع الأمريكية، افتتح متجر بقالة خاص به فِيْ غلاسكو، يحمل اسم ليبتون. وحققت هذه المتاجر انتشارًا غير متوقع فِيْ اسكتلندا وبريطانيا، ووصل عدد فروعها إلَّى 300 متجر.

استفاد ليبتون من هذا الانتشار لدخول صناعة الشاي، وأنشأ رسميًا علامة شاي ليبتون التجارية.

لم تستغرق العلامة التجارية وقتًا طويلاً لتحقيق النجاح والانتشار بعد سلسلة من الجولات الترويجية قام بها توماس ليبتون فِيْ عدد من الدول، توسعت الشركة فِيْ أوروبا والولايات المتحدة بداية من عام 1890، وأصبحت أكبر مصنع للشاي فِيْ العالم.