تاج حيدر.. اعتزلت الفن أم انشغلت بالعائلة‎‎

فِيْ الوقت الذي غابت فِيْه الفنانة السورية الشابة تاج حيدر عَنّْ الأعمال الدرامية، لم ينس الجمهُور أن يتقدم لها بالتهنئة والمباركة بمناسبة عيد ميلادها الـ34، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت قد اعتزلت الفن أم كانت كذلك. قلقة. للعائلة.

الفنانة الملقبة بـ “يمامة الشاشة العربية”، فِيْ إشارة إلَّى شخصيتها التي حدستها فِيْ المسلسل التاريخي “الزير سالم” عام 2000، احتلت الأضواء بموهبتها منذ أن كانت طفلة واستطاعت أن ترسيخ اسمها فِيْ المشهد الفني.

ولدت فِيْ دمشق لعائلة من الفنانين، شاركت والدتها الفنانة نهاد شيخة فِيْ شركة التليفزيون مع الفنان دريد لحام وكلفتها بدور الشابة التي بكت فِيْ أغنية “يامو” وشاركت فِيْ مختلف يلعب. فِيْما والدها الفنان ماهر حيدر الذي أشرف على تشكيل فرقة أمية للرقص الشعبي بوزارة الثقافة.

درست تاج حيدر فِيْ معهد الباليه وحصلت أيضًا على إجازة فِيْ الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق، لذا لم تتخرج من المعهد السوري العالي للفنون المسرحية، بل اقتطعت مكانًا لاسمها فِيْ المسرح. موهبة التمثيل.

بدأ التمثيل فِيْ طفولته بمسلسل الأطفال “مفتاح الحكايا” عام 1996 مع الفنان رفِيْق السبيعي، و “الطائر” مع الفنان عبد الرحمن الراشي عام 1998، لكن انطلاقته الحقيقية كانت فِيْ دور “العصفور”. – يمامة “فِيْ مسلسل الزير سالم عام 2000، ورغم أنه لم يتجاوز اثني عشر عامًا، إلا أنه لعب دوره بمهارة.

فِيْ نوفمبر 2015، أعلنت تاج زواجها من رجل أعمال لبناني لم يذكر اسمه، وفِيْ يوليو 2022 أنجبت ابنتها الأولى أيلا، لكنها ترغب فِيْ إخفاء حياتها العائلية عَنّْ دائرة الضوء.

زواجها أبعدها عَنّْ الفن، إذ لم تعد تشارك فِيْها كَمْا كانت من قبل، إذ تغيبت منذ 2017، بعد مشاركتها الأخيرة فِيْ مسلسل “طواق البنات 4″، دون أن تؤكد ما إذا كان اعتكافا فنيا أم شاغلا عائليا. . .