تاريخ إجازة رأس السنة الهجرية 2022 الاردن ، قد تسائل العديد من الافراد من من يسكنون داخل المملكة الأردنية الهاشمية حول التعرف على التاريخ الخاص بإجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 حيث صدر العادات داخل المملكة الأردنية على تعطيل جميع المؤسسات الرسمية إيماناً بقدسية السنة بالهجرية ، فما هو اليوم وتاريخه الذي سيحضر به رأس السنة الهجرية داخل الأردن ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا رأس السنة الهجرية

تعتبر السنة الهجرية من المناسبات الدينية التي اتفقت عليها جميع مذاهب الإسلام، وكان الخليفة عمر بن الخطاب “الفاروق” أول من أمر بتبنيها في التاريخ، بحيث انطلقت في السابع عشر. بعد عام من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وعندما اختار الفاروق بين تبني التاريخ على أساس البعث أو الهجرة، اختار الهجرة على أساس أنها الحد بين الصواب والخطأ.

رأس السنة الهجرية 2022 الأردن

تم تحديد أول محرم، “رأس السنة الهجرية“، وفقًا للتوقعات الفلكية في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم السبت 30 يوليو 2022 م، الموافق 1 محرم 1444 هـ. العادات والتقاليد التي قد تختلف بين المدينة والآخرة.

عطلة رأس السنة الهجرية 2022 الأردن

تداول رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بلاغاً رسمياً، قرر بموجبه تعليق عمل الوزارات وكافة الجهات الرسمية في المملكة ومؤسساتها ودوائرها بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022. ويستثنى من ذلك نص وزارات الاتصال المعممة والتي تتطلب طبيعة عملها البقاء في بيئة العمل والمؤسسات والإدارات التابعة لها. ودعا الخصاونة مؤسسات القطاع العام إلى إيلاء الاهتمام والاعتبار المناسبين بما يتناسب مع تأثيرها وبما يليق بقيمتها في نفوس المسلمين.

كم تبقى من عطلة رأس السنة الهجرية 2022 الأردن

يمكن للمهتمين الآن تتبع الوقت المتبقي قبل الوصول إلى موعد إجازة رأس السنة الهجرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك باتباع ما يلي

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