تاريخ إجازة رأس السنة الهجرية 2022 البحرين ، قد تسائل العديد من الاشخاص من من يسكنون ويقيمون داخل دولة مملكة البحرين حول التعرف على التاريخ الخاص بإجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 حيث بأنه راس السنة الهجرية من الاحداث المهمة التي يهتم بها المسلمين في جميع انحاء العالم ، وتحدد مملكة البحرين العربية موعد عطلة رأس السنة الهجرية ، ويحصل العاملون على إجازة رسمية في ذلك اليوم من كل عام ، تابعوا معنا .

رأس السنة الهجرية

رأس السنة الهجرية هو أول يوم من محرم، الشهر الأول في التقويم الإسلامي، حيث بدأت السنة الأولى من هذا التقويم الميلادي في عام 622 م، والجدير بالذكر أن كلمة هجري مشتقة من الهجرة، وهي إن نقطة البداية في التقويم الإسلامي هي هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة المنورة مع أصحابه. هذا التقويم، الذي يعتمد على القمر، يبلغ طوله 354 يومًا فقط.

عطلة رأس السنة الهجرية في البحرين

تستقبل دولة البحرين، مثل العديد من الدول العربية والإسلامية، رأس السنة الهجرية البحرينية، حيث يتم الاعتراف بها على مستوى الدولة كمناسبة رسمية، يتمتع فيها الموظفون بإجازة في جميع قطاعات العمل، حيث أعلنت وزارة العمل البحرينية أن يجب على جميع المؤسسات العاملة إغلاق وإعطاء عمالها إجازة مدفوعة الأجر، حتى يتمكنوا من الاحتفال مع العائلة والأصدقاء وإحياء ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم.

ما هو يوم عطلة رأس السنة الهجرية 2022 البحرين

من المقرر أن تشهد مملكة البحرين عطلة رأس السنة الهجرية يوم السبت الموافق 1 محرم 1444 هـ، الموافق 30 يوليو 2022 م. إجازة مدفوعة الأجر، بناءً على مواد ونصوص القانون السارية في مملكة البحرين.

كم تبقى من عطلة رأس السنة الهجرية البحرين 2022 العد التنازلي

من المقرر أن تصادف رأس السنة الهجرية في 30 يوليو 2022 م، ومن خلال العداد الموضح أدناه، يمكن التعرف على الفترة المتبقية من حلاوة رأس السنة الهجرية لعام 1444 هـ

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