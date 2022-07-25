تاريخ إجازة رأس السنة الهجرية 2022 سلطنة عمان ، قد تسائل العديد من الافراد من من يسكنون ويقيمون داخل سلطنة عمان العربية حول التعرف على التاريخ الخاص بإجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 حيث تحدد الحكومة العمانية موعد عطلة رأس السنة الهجرية في سلطنة عمان ، ويحصل العاملون على إجازة رسمية في ذلك اليوم من كل عام فما هو اليوم وتاريخه الذي سيحضر به رأس السنة الهجرية في سلطنة عمان ، تابعوا معنا .

رأس السنة الهجرية

السنة الهجرية الجديدة أو ما يسمى بـ “التقويم القمري” لأن بداية كل شهر تتحدد حسب رؤية القمر، ويستخدم هذا التقويم لتحديد جميع المناسبات الإسلامية المهمة مثل (بداية شهر رمضان وعيدَي العيدين وبداية موسم الحج)، وتجدر الإشارة إلى أنه يعود إلى تاريخ هذا التقويم 1444 سنة، وتتراوح مدته بين 354 أو 355 يومًا، وهي فترة قصيرة مقارنة بالتقويم الميلادي الشمسي. بحوالي 11 يومًا.

موعد رأس السنة الهجرية 2022 في سلطنة عمان

إنها إحدى المناسبات المهمة التي يحتفل بها المسلمون ليس فقط في سلطنة عمان، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي. سمي على اسم التقويم الهجري بناءً على هجرة الرسول من مكة إلى المدينة المنورة. تحرص سلطنة عمان على إحياء هذه المناسبة الإسلامية من خلال منح إجازة رسمية للعاملين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة، لمدة يوم واحد فقط، على أن تكون هذه الإجازة في تاريخ محرم 1 من كل عام، والذي يصادف. في عام 2022 “يوم السبت يوليو 2022 م”.

ما هو يوم عطلة رأس السنة الهجرية 2022 في سلطنة عمان

جدير بالذكر أن موعد عطلة رأس السنة الهجرية في سلطنة عمان لعام 1444 هـ يصادف يوم السبت 31 يوليو 2022 م. والذي يأتي في 8 يوليو 2022 حسب التقويم والجدول الزمني لأعياد السلطنة.

كم تبقى من عطلة رأس السنة الهجرية 2022 في سلطنة عمان

يتساءل جميع المواطنين والمقيمين في إقليم سلطنة عمان عن الفترة المتبقية من العام الهجري الجديد، وسيوضح لك العداد التالي الفترة المتبقية بالساعات والدقائق والثواني

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