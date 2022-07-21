تاريخ اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 في الدول العربية ، دائماً ما يتسائل الكثير من المسلمون حول التعرف على اجازة راس السنة الهجرية الجديدة ، ويعد ذلك من الامور التي تاخذ إهتمام الكثير في الأيام الاخيرة ، حيث يحتفل فيه المسلمون ببداية العام الهجري حسب التقويم الإسلامي وخاصة في بلد التي يها بيت الله الحرام المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

رأس السنة الهجرية

تبدأ السنة الهجرية الجديدة بشهر محرم، وهو العام الجديد الذي يحتفل فيه المسلمون ببداية العام الهجري حسب التقويم الإسلامي. والمناسبات الدينية والوطنية وغيرها من مجالات الحياة المختلفة.

عطلة رأس السنة الهجرية

من المقرر أن يبدأ موعد عطلة رأس السنة الهجرية يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 م الموافق 1 محرم 1444 هـ، مع العلم أن آخر يوم من العام يرجح أن يكون يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، 2022 م. واستندت هذه الحسابات إلى حسابات فلكية بحسب الجهات المعنية برصد بداية الهلال الهجري الجديد.

تاريخ الأول من محرم 1444

يبدأ موعد أول محرم 1444 هـ في 30 يوليو 2022 م، وتحديداً يوم السبت، مع العلم أن بداية رأس السنة الهجرية للعام الجديد 1444 هـ، يكون في الأول من محرم 1444 هـ، باعتباره الشهر. شهر محرم هو أول الشهور الهجرية التي تم تبنيها منذ زمن بعيد، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في السابع عشر من الهجرية.

هل رأس السنة الهجرية 1444 عطلة رسمية أم لا

نعم، رأس السنة الهجرية 1444 هـ عطلة رسمية في العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بين الدول التي تحتفل بهذه المناسبة المملكة العربية السعودية التي تضم مع مواطنيها رأس السنة الهجرية. بداية شهر محرم إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

عدد اشهر السنة الهجرية

عدد الأشهر في السنة الهجرية 12 شهرًا، منها 4 أشهر حرم وهي (محرم – ذو القعدة – ذو الحجة – رجب). أدناه نراجع أسماء هذه الأشهر بالترتيب

شهر محرم.

الشهر صفر.

شهر ربيع الأول.

شهر ربيع آخر.

جمادى الأول.

شهر جمادى الآخرة.

شهر رجب.

شهر شعبان.

شهر رمضان.

شهر شوال.

شهر ذو القعدة.

شهر ذو الحجة.

كم تبقى في رأس السنة الهجرية 1444-2022

من المقرر أن تكون رأس السنة الهجرية الجديدة 1444 هـ في 30 يوليو 2022 م، حيث يوافق هذا التاريخ في الأول من محرم وفقًا للتقويم الهجري.كم تبقى في رأس السنة الهجرية 1444 – 2022

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة من موضوعنا اعلاه حول التعرف على تاريخ اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 في الدول العربية ، و عدد اشهر السنة الهجرية ، و تاريخ الأول من محرم 1444 ، و عطلة رأس السنة الهجرية .