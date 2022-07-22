تاريخ اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 في دولة الإمارات ، قد تسائل العديد من الافراد من من يسكنون داخل دولة الامارات حول التعرف على التاريخ الخاص بإجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 حيث صدر قرار بترحيل تاريخ إجازة رأس السنة الهجرية 1444 بدولة الإمارات من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ، حيث انه من المعروف لدى الحكومة الامارتية في حال قدوم الاجازة في نصف الاسبوع يتم نقلها الى نهاية الأسبوع ، تابعوا معنا .

موعد رأس السنة الهجرية 2022

يأتي رأس السنة الهجرية يوم السبت 1 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 حسب التقديرات الفلكية. وفيه أنقذ الله موسى من فرعون أيضًا.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 بدولة الإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت 1 محرم 1444 هـ، الموافق 30 يوليو 2022، وفق تقديرات فلكية، بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية، وتستمر هذه الإجازة لمدة شهر فقط. يوم واحد لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

إجازة مدفوعة الأجر متبقية في عام 2022

يحتوي الجدول التالي على جميع الإجازات الرسمية المتبقية بأجر كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 م.

يوم الاجازة تاريخ بدء المغادرة اليوم تاريخ انتهاء المغادرة اليوم عدد أيام الإجازة رأس السنة الهجرية 30 / تموز / 2022 م السبت 30 / تموز / 2022 م السبت يوم واحد عيد المولد النبوي 8 / أكتوبر / 2022 م السبت 21 / أكتوبر / 2022 م السبت يوم واحد يوم الشهداء 1 ديسمبر 2022 م الأحد 1 ديسمبر 2022 م الأحد يوم واحد اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 2 / ديسمبر / 2022 م اثنين 3 / كانون الأول / 2022 م يوم الثلاثاء يومان

في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف تاريخ اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 في دولة الإمارات ، و إجازة مدفوعة الأجر متبقية في عام 2022 ، و تعرفنا على التاريخ الرسمي لرأس السنة الهجرية 2022 .