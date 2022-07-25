تاريخ اجازة راس السنة الهجرية في سلطنة عمان 2022 ، قد تسائل العديد من الافراد من من يسكنون داخل سلطنة عمان العربية حول التعرف على التاريخ الخاص بإجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 حيث تحدد الحكومة العمانية موعد عطلة رأس السنة الهجرية في سلطنة عمان ، ويحصل العاملون على إجازة رسمية في ذلك اليوم من كل عام فما هو اليوم وتاريخه الذي سيحضر به رأس السنة الهجرية في سلطنة عمان ، تابعوا معنا .

عطلة رأس السنة الهجرية

تمت الموافقة على عطلة رأس السنة الهجرية في جميع الدول العربية والإسلامية ؛ حيث تقرر الحكومات في هذا اليوم إجازة رسمية للعمال يحصلون عليها بأجر مدفوع، ويكون يوم رأس السنة الهجرية دائمًا في الأول من محرم وهو الشهر الأول من السنة الهجرية والتقويم الهجري. تم اعتماده في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب، وهذا التقويم هو الآن مطبق رسميًا في العديد من الدول العربية الإسلامية.

عطلة رأس السنة الهجرية في سلطنة عمان 2022

تصادف عطلة رأس السنة الهجرية في سلطنة عمان يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 م والذي يصادف بالطبع أول أيام محرم 1444 هـ. يمارسون عملهم في اليوم التالي للعطلة وهو الأحد 31 يوليو 2022 م.

كم من الوقت متبقي لعطلة رأس السنة الهجرية في عمان

يمكن لمواطني ومقيمي سلطنة عمان معرفة الوقت المتبقي من تاريخ رأس السنة الهجرية 1444 والعطلة الرسمية التي يمرون بها خلال العد التنازلي التالي

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