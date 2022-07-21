تاريخ اختبار التحصيلي 1444 بالهجري ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على الموعد اختبار التحصيلي 1444 ، كونه من أهم الاختبارات التي يتم إصدارها عن الهيئة الخاصة بالتقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد المفاتيح التي تتيح للطالب النجاح ، والالتحاق بالجامعات .

اختبار التحصيل في المدرسة الثانوية

تقيم هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية نوعين من اختبارات التحصيل التربوي لطلبة الثانوية العامة، أحدهما يعرف باختبار التحصيل الأكاديمي للتخصصات النظرية، والآخر يعرف باختبار التحصيل الأكاديمي للتخصصات النظرية. التخصصات. قبل دخول الجامعات.

مواعيد الاختبار التحصيلي 1444 هـ

ولم يعلن المركز الوطني للقياس عن مواعيد إجراء الاختبار التحصيلي للذكور والإناث حتى الآن، كما لم يعلن عن موعد تسجيل الاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ. من الضروري متابعة الحسابات الرسمية للمركز بالإضافة إلى متابعة حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المواعيد فور تحديدها رسميًا.

التسجيل للامتحان التحصيلي 1444

التسجيل في الاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية يتم من خلال موقع القياس الإلكتروني، وإليكم بعض التفاصيل المتعلقة بطريقة التسجيل بالإضافة إلى بعض المعلومات عن التسجيل المتأخر.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444

يمكننا التسجيل في الاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى موقع “القياس” مباشرة.

أكمل التسجيل لحساب الطالب.

اضغط على الاختبارات المتاحة للتسجيل.

انقر فوق زر التسجيل من علامة تبويب اختبار الإنجاز.

اقرأ التعليمات، ثم انقر فوق “متابعة”.

اقبل الإقرار، ثم انقر فوق “التالي”.

اختر المدينة من القائمة المنسدلة، ثم اختر المقر الرئيسي.

حدد بيانات التخصص، ثم انقر فوق التالي.

ضع علامة أمام الموافقة على بيانات الموعد.

اضغط على أيقونة التالي ثم ادفع الرسوم.

التسجيل المتأخر في الاختبار التحصيلي 1444

يمكن لطلبة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية التسجيل في الاختبار التحصيلي لعام 4144 هـ بعد انتهاء فترة التسجيل المبكر خلال فترة التسجيل المتأخرة التي يعلنها المركز الوطني للقياس.

رسوم الاختبار التحصيلي 1444

الجدول التالي يحتوي على قيمة رسوم الاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ.

نوع الاختبار مصاريف التسجيل المبكر – ورقي 100 ريال سعودي التسجيل المتأخر – ورقي 150 ريال سعودي التسجيل الالكتروني 150 ريال سعودي

مواعيد الاختبار التحصيلي 1444 تويتر

يمكننا معرفة مواعيد الاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ فور الإعلان عنها عبر الحساب الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونذهب إلى هذا الحساب “” للاطلاع على جميع الأنشطة المرتبطة بالهيئة، وكذلك معرفة المراقب بأوقات الاختبارات وتفاصيلها.

رابط التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس 1444

الانتقال إلى موقع المركز الوطني للقياس عبر الرابط مباشرة لتسجيل الدخول ثم البدء في التسجيل في اختبار التحصيل الورقي أو الإلكتروني.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تاريخ اختبار التحصيلي 1444 بالهجري ، و رابط التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس 1444 ، و التعرف على اختبار التحصيل في المدرسة الثانوية .