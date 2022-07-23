تاريخ اختبار التحصيلي 1444 تويتر ، لقد ذاع إنتشار التسائلات خلال الأوقات الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعرف على تاريخ اختبار التحصيلي 1444 تويتر 1444 – 2022 عبر موقع قياس ، حيث يسعى العديد من الأفراد في إجتياز ذلك الاختبار للوصول الى التخصص الجامعي المراد دراسته ، وتعد اختبار التحصيلي من الامور التي تثير إهتمام الكثير ، حيث تهدف إلى التعرف على مستوى الطلاب ، تابعوا معنا .

اختبار التحصيل في المدرسة الثانوية

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بإجراء العديد من أنواع الاختبارات المتعلقة بالتحصيل العلمي لطلاب المرحلة الثانوية. يُعرف أحد هذه الاختبارات باسم اختبار التحصيل الأكاديمي للتخصصات النظرية، بينما يُعرف الاختبار الآخر باسم اختبار التحصيل الأكاديمي للتخصصات العلمية. الهدف الأساسي من قياس مدى هذه الاختبارات هو تحصيل الطلاب في مواد الثانوية العامة قبل التحاقهم بالتخصصات المختلفة في الجامعات.

مواعيد الاختبار التحصيلي 1444 تويتر

يمكن معرفة مواعيد الاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ فور الإعلان عنها رسميًا عبر الحساب الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة التواصل الاجتماعي “Twitter”، ويتم التحويل إلى حساب الهيئة. مباشرة “” للاطلاع على جميع أنشطة السلطة.

التسجيل للامتحان التحصيلي 1444

التسجيل في الاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية يتم من خلال الموقع الرسمي لقياس على الإنترنت. فيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة بالطريقة التي يجب اتباعها لإتمام التسجيل في الاختبار التحصيلي بسهولة، إلى جانب بعض التفاصيل المهمة حول التسجيل المتأخر في الاختبار.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444

يمكن التسجيل في الاختبار التحصيلي للعام الحالي 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “القياس” الرسمي.

أكمل التسجيل لحساب الطالب.

انقر على أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل.

انقر فوق رمز التسجيل في علامة تبويب اختبار الإنجاز.

اعرض التعليمات، ثم انقر على أيقونة “متابعة”.

وافق على البيان، ثم انقر فوق التالي.

اختر مدينة من الخيارات المدرجة في القائمة المنسدلة.

تحديد المقر ومن ثم ادخال بيانات التخصص.

انقر فوق التالي وتحقق من علامة التبويب الموافقة على بيانات الموعد.

الضغط على أيقونة “التالي” ثم استكمال التعليمات الخاصة بدفع الرسوم.

التسجيل المتأخر في الاختبار التحصيلي 1444

التسجيل المتأخر متاح لطلاب المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء الفترة الزمنية للتسجيل المبكر، حيث يتم تحديد التواريخ الرسمية التي يتوفر خلالها التسجيل المتأخر ويتم الإعلان عن هذه التواريخ من قبل المركز الوطني للقياس، ولكن رسوم استكمال التسجيل المتأخر أكثر من رسوم التسجيل المبكر بمبلغ 50 ريال سعودي في حالة الرغبة في تقديم ورقة.

رسوم الاختبار التحصيلي 1444

يحتوي الجدول التالي على قيمة الرسوم الواجب دفعها للتسجيل في الاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ

نوع الاختبار مصاريف التسجيل المبكر – ورقي 100 ريال سعودي التسجيل المتأخر – ورقي 150 ريال سعودي التسجيل الالكتروني 150 ريال سعودي

رابط التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس 1444

الانتقال إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس عبر الرابط “”، وذلك لاستكمال الخطوات المناسبة لتسجيل الدخول، ومن ثم يمكنك البدء في التسجيل للاختبار التحصيلي سواء كان الاختبار الورقي أو الاختبار الإلكتروني.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على إجابة تاريخ اختبار التحصيلي 1444 تويتر ، و رابط التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس 1444 ، و كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444 ، و التسجيل المتأخر في الاختبار التحصيلي 1444 .