تاريخ اختبار القدرات 1444 ثاني ثانوي ، في الإجابة على تسائل الكثير من قبل الطلاب حول التعرف على الموعد الذي يتعلق بتاريخ اختبار القدرات 1444 ثاني ثانوي ، وهو من أهم الاختبارات التي يستوجب على الطلاب الثانوية إجتيازها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد المفاتيح التي ترفع من شأن الطالب وصولاً الى النجاح ، والالتحاق بالجامعات التي يريدها .

اختبار قدرة القياس

يستهدف اختبار القدرات العامة جميع خريجي الثانوية العامة الذين يرغبون في إكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. يقيس اختبار القدرات القدرة على فهم القراءة، والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

مواعيد اختبار القدرات 1444 ثانية ثانوية

يمكنك معرفة تواريخ الاختيارات باتباع الخطوات، حيث تختلف هذه التواريخ من سنة إلى أخرى

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التقييم.

من شريط القائمة ؛ الرجاء الضغط على المنتجات والخدمات.

اختر “قياس” من القائمة اليمنى.

الضغط على اختبارات القبول بالجامعة متضمنة اختيار اختبار القدرات العامة.

أو يمكنك الوصول إلى خيارات القدرات العامة مباشرة.

انقر على جدول الاختبارات.

انظر الموعد الظاهر في الجدول.

مواعيد اختبار القدرات المحوسبة 1444

تقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات القدرات المحوسبة لعام 1444 هـ على مدار العام دون انقطاع، ويمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل للاختبار المحوسب بدلاً من الاختبار الورقي من خلال بوابة التقييم على الإنترنت. تستغرق الاختبارات الورقية حوالي 30 يومًا.

الاستفسار عن موعد اختبار القدرات 1444

يمكننا اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن موعد اختبار القدرات للعام 1444 هـ

انتقل إلى موقع هيئة التقويم مباشرة.

انقر فوق المنتجات والخدمات من شريط القائمة.

انقر فوق قياس من القائمة اليمنى.

انقر فوق امتحانات القبول بالجامعة.

انقر فوق اختبار القدرات العامة.

انقر على جدول الامتحان.

انظر التواريخ المبينة في الجدول.

كيفية تسجيل قدرات الثانوية الثانية 1444

يمكن لطلبة السنة الثانية الثانوية التسجيل في اختبار القدرات للعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة موقع القياس مباشرة.

اكتب رقم السجل المدني للطالب.

أدخل كلمة المرور في الحقل المقدم.

علامة صح أنا لست روبوتًا.

انقر فوق تسجيل الدخول.

اضغط على الاختبارات المتاحة للتسجيل.

انقر فوق تسجيل من علامة التبويب اختبار الكفاءة.

اقرأ الملاحظات، ثم انقر فوق “متابعة”.

وافق على التعليمات بعد قراءتها.

انقر فوق التالي، ثم أكمل تحديد مركز الاختبار.

اضغط على زر التالي، ثم اختر التاريخ المناسب.

اضغط على أيقونة التالي، ثم قم بتأكيد التسجيل.

دفع الرسوم لاستكمال التسجيل في اختبار القدرات.

رسوم اختبار القدرات للثاني ثانوي 1444

الجدول التالي يتضمن تفاصيل رسوم اختبار القدرات للعام الثاني من المرحلة الثانوية لعام 1444 هـ.

نوع الاختبار يسجل مصاريف ورق التسجيل المبكر 100 ريال سعودي ورق التسجيل المتأخر 150 ريال سعودي محوسبة __________________ 150 ريال سعودي

طريقة الدفع لاختبار القدرات 1444

يمكننا دفع رسوم اختبار القدرات للعام 1444 هـ عن طريق جهاز الراجحي للصراف الآلي كالتالي

اذهب إلى إحدى ماكينات صرف الراجحي.

ضع البطاقة المصرفية في المكان المخصص.

استخدم لوحة الأرقام لإدخال كلمة المرور.

اضغط على سداد للمدفوعات من الواجهة.

أدخل الرقم 008، ثم انقر فوق “تأكيد”.

اكتب رقم حساب المشترك في القياس.

انقر فوق تأكيد ثم تابع لدفع الرسوم.

نتائج اختبار القدرات للثاني الثانوي

لا يوجد نجاح أو فشل في اختبار القدرات للصف الثاني من المرحلة الثانوية، لكن درجة الاختبار توضح موقع الطالب بالنسبة للطلاب الآخرين الذين يؤدون الاختبار، وتفاصيل نتائج اختبارات القدرات للسنة الثانية هي كالآتي

نتائج موقع الطالب 81٪ -100٪ ضمن أعلى 5٪ من الطلاب 78٪ -81٪ ضمن أفضل 10٪ من الطلاب 73٪ -78٪ ضمن أفضل 20٪ من الطلاب 70٪ -73٪ ضمن أعلى 30٪ من الطلاب 65٪ -70٪ ضمن متوسط ​​نتائج الطلاب أقل من 65٪ ضمن أقل من 30 طالبًا

كم عدد فرص اختبار القدرات للمدرسة الثانوية

يحق لجميع الطلاب تقديم اختبار القدرة باللغة العربية خمس مرات في كل ثلاث سنوات، ولكن الحد الأقصى لدخول الاختبارات المحوسبة باللغة العربية هو ثلاث مرات فقط، ويمكن تقديم الاختبار باللغة الإنجليزية أربع مرات، بشرط أن جميعها محوسبة ويجب على الطالب الحصول على نتيجة مناسبة لدخوله التخصصات الجامعية التي يرغب في دراستها.

رابط تسجيل القدرات الثانوية 1444

يمكننا الذهاب إلى موقع قياس عبر الرابط لتسجيل الدخول ثم التسجيل لاختيار الإمكانات العامة لعام 1444 هـ، ويجب على الطالب إنشاء حساب جديد ليتمكن من تسجيل الاختبار في حال عدم وجود حساب سابق.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف تاريخ اختبار القدرات 1444 ثاني ثانوي ، و رابط تسجيل القدرات الثانوية 1444 ، و كم عدد فرص اختبار القدرات للمدرسة الثانوية ، و الاستفسار عن موعد اختبار القدرات 1444 .