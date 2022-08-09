تاريخ التحويل الخارجي لجامعة نورة 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على الشروط الخاصة بعملية التحويل الخارجي لجامعة نورة من تخصص لأخر في الجامعات السعودية ، كون أن كل جامعة سعودية تضع ضوابط وشروط للتحويل، ولا يمكن للطلاب مخالفة هذه الشروط ويجب الالتزام بها ، تابعوا معنا .

جامعة الأميرة نورة

جامعة الأميرة نورة هي أول جامعة خاصة للبنات في المملكة العربية السعودية، والجامعة تابعة لاتحاد الجامعات العربية. الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

طلب تحويل خارجي لجامعة الأميرة نورة

قامت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بإتاحة خدمة جديدة وهي التحويل الخارجي للطالبات وهي خدمة يمكن تقديمها إلكترونياً ومتوفرة على المنصة الإلكترونية للجامعة. تساعد الخدمة في نقل المسار التعليمي إلى جامعة أخرى ويتم ذلك بعد التحقق من الشروط المطلوبة للتحويل. يرفق الطالب المستندات والمستندات المطلوبة ويرسلها إلى عمادة القبول والتسجيل بالجامعة للنظر في طلب التحويل الخارجي.

مواعيد التحويل الخارجي لجامعة نورا 1444

لم تعلن جامعة نورا بعد عن موعد التحويل الخارجي، وعادة ما تعلن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة عن موعد التقديم للتحويل الخارجي على موقعها الإلكتروني، وعلى منصة تويتر، حيث تعلن الجامعة عن بدء الاستلام. طلبات التحويل الخارجي للعام الدراسي الجديد 1444 هـ بمجرد اعتماد القرار من قبل رئاسة الجامعة.

شروط التحويل الخارجي لجامعة الأميرة نورة

جامعة الأميرة نورة من الجامعات التي توفر إمكانية التحويل الخارجي مع مراعاة مجموعة من ضوابط وشروط التحويل الخارجي. أدناه نراجع هذه الشروط

يجب على المتقدم التقدم بطلب التحويل الخارجي خلال الفترة التي تعلنها جامعة الأميرة نورة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابنة لأم سعودية.

يجب على الطالب تقديم سبب مقبول لدى لجنة القبول والتسجيل.

استكمال إجراءات التحويل من جامعة حكومية أو جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم السعودية.

يجب على الطالب إرفاق خطاب معترف به من وزارة التربية والتعليم للجامعات الأجنبية.

ألا يكون للطالبة سجل سابق في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

يجب ألا تكون المتقدمة مجالًا للدراسة للفترة التي ترغب في التحويل فيها، أو أن تكون قد تعرضت لفصل أكاديمي من جامعتها.

يجب أن يكون تخصص الطالبة في جامعتها متوافقًا مع التخصص الذي ترغب في التحويل إليه في جامعة الأميرة نورة.

أن يلتزم المتقدم بكافة شروط القبول والحصول على النسبة المطلوبة للتحويل.

أن يلتزم الطالب بكافة متطلبات التخصص التي تعلنها عمادة الجامعة.

أن تجتاز الطالبة فصلين دراسيين على الأقل في جامعتها المسجلة.

ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).

كم مرة يمكنني تحويل حوالة خارجية

يمكن للطالب في جامعة نورا التحويل من كلية إلى أخرى مرة واحدة فقط في نفس الجامعة، ويتم منح الطالب إمكانية تقديم طلب تحويل مرتين من تخصص إلى آخر داخل الكلية، مع مراعاة دخول الرغبات في بطريقة منظمة على أساس أولوية كل طالب.

كيفية تقديم طلب تحويل جامعة الأميرة نورة

يمكن للطالب تقديم طلب تحويل إلى جامعة الأميرة نورة من خلال تقديم طلب إلكتروني وفق الخطوات التالية

الذهاب مباشرة إلى موقع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ““.

الضغط على خيار القبول حتى تظهر قائمة يختار منها الطالبة التحويل إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

اقرأ جميع التعليمات الخاصة بطلب التحويل.

انقر فوق خيار إرسال.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التحويل.

إرفاق المستندات المطلوبة بناءً على ما تم الإعلان عنه.

تقديم طلب التحويل يدويًا لعمادة القبول والتسجيل الواقعة بحي النرجس (طريق المطار) في المبنى الإداري – المدخل الجنوبي رقم (2).

كيف أنقل إلى جامعة الأميرة نورة

يمكن التحويل إلى جامعة الأميرة نورة بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال إرفاق عدد من المستندات والمستندات المطلوبة للتحويل، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

أن يقدم الطالب طلب نقل يحتوي على جميع المعلومات “”.

في حال حضور الطالبة نسخة من البطاقة الجامعية للجامعة المنقول منها.

يجب على الطالب تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، مع ضرورة أن تكون سارية المفعول.

يجب على الطالب تقديم نسخة من شهادة الثانوية العامة،

يجب على الطالب تقديم نسخة من نتائج القدرات والإنجاز.

يجب على الطالب تقديم دليل على سبب التحويل.

يجب على الطالبة إرسال نسخة إلكترونية مصدقة من المقررات التي اجتازتها في فصل التحويل.

يجب على الطالبة تقديم الخطة الدراسية التي درستها في جامعتها المسجلة.

أسعار تحويل جامعة الأميرة نورة

حددت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن معدلات التحويل في الجامعة بعد التأكد من استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة. وعليه يجب أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) مع مراعاة أن الوحدات الدراسية للطالب الراغب في التحويل لا تقل عن 60٪ من عدد الساعات المعتمدة.

الإجراءات بعد قبول التحويل الخارجي بجامعة الأميرة نورة

يجب على الطالب تأكيد طلب التحويل الخارجي بعد إعلان نتائج الترشيح. ترسل جامعة الأميرة نورة رسالة بريد إلكتروني تفيد بضرورة تحديد معادلة التحويل في الجامعة واعتمادها خلال 3 أيام عمل، ويجب على الطالبة الالتزام بالإجراءات التالية

يجب على الطالب تقديم عدة مستندات وأوراق للجامعة منها أرسل نسخة حديثة ومصدقة من سجلك الأكاديمي. لتقديم بيان آخر بالمكافأة التي يتلقاها الطالب من الجامعة. يجب على الطالبة تقديم إبراء ذمة من الجامعة التي ترغب في التحويل منها.

إحضار البطاقة الطلابية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

يتوجه الطالب إلى المرشد الأكاديمي لتسجيل مقررات الجامعة.

تقوم الطالبة بة قسم المكافآت بالجامعة للاستفادة من بطاقة الصراف البنكي الخاصة بها.

نموذج طلب تحويل خارجي من جامعة الأميرة نورة pdf

على الطالبة الراغبة في الانتقال للخارج إلى جامعة الأميرة نورة تعبئة استمارة طلب التحويل، وهي استمارة مخصصة أعدتها الجامعة لجميع الطالبات الراغبات في الانتقال للخارج، حيث يتم تعبئة جميع المعلومات الأساسية في الطلب، وبعد استكمال تعبئة المعلومات، يتم تقديم الطلب إلى عمادة القبول والتسجيل لدراسة الطلب إما بالرفض أو بالموافقة. يمكن تحميل نموذج طلب تحويل خارجي إلى جامعة الأميرة نورة بصيغة pdf من خلال “”.

رابط لتقديم طلب تحويل خارجي جامعة الأميرة نورة

أطلقت جامعة الأميرة نورة مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تفيد الطالبات، ومن أهم هذه الخدمات خدمة التحويل الخارجي التي تتيح للطالبات التحويل رقمياً من جامعة إلى أخرى ضمن مجموعة من الشروط والمعايير المطلوبة لقبول طلب نقل. نورا “”.

وفي الختام تعرفنا على تاريخ التحويل الخارجي لجامعة نورة 1444 ، و التحويل الخارجي يتم ضمن مجموعة من الشروط والمحددات المحددة التي يجب على الطالب الالتزام بها ، وتعرفنا كم مرة يمكنني تحويل تحويل خارجي.