تاريخ التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على الموعد والتاريخ للتسجيل في الاختبار التحصيلي ، كونه من أهم الاختبارات التي يتم إصدارها عن الهيئة الخاصة بالتقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح النجاح ، والالتحاق بالجامعات .

اختبار التحصيل في المدرسة الثانوية

اختبار التحصيل هو اختبار يتم من خلاله دراسة وقياس الخبرات العملية للطلاب ومدى إلمامهم بالمواد الدراسية السابقة. يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية بإعداد اختبارات التحصيل كل عام تحت رعاية كادر فني وعملي وعلمي ولغوي. في نتيجة الاختبار، مع العلم أن الاختبارات التحصيلية تنقسم إلى قسمين، الجزء النظري، والآخر للمواد العلمية.

متى يفتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444

حدد المركز الوطني للقياس فترتين للتسجيل في الاختبار التحصيلي للسنوات السابقة، لكنه لم يحدد بعد موعد الاختبار التحصيلي لعام 1444، حيث سيتم الإعلان عن هذه المواعيد خلال الفترة المقبلة من خلال المسؤول. موقع الكتروني.

مواعيد التسجيل لامتحان التحصيل

قام المركز الوطني للقياس والتقويم بتقسيم مواعيد الاختبار التحصيلي الورقي للإناث والذكور خلال السنوات الماضية، ولكن لعام 1444 لم يتم تحديد مواعيد الاختبارات الرسمية بشكل رسمي.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444

يمكن للطالب التسجيل في الاختبار التحصيلي باتباع النقاط التالية

انتقل إلى موقع القياس مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب.

انقر فوق خدمة الاختبار المتاحة للتسجيل.

انقر فوق كلمة التسجيل من علامة تبويب اختبار الإنجاز.

ادرس جميع التعليمات، ثم انقر على أيقونة متابعة.

وافق على الإقرار الذي يظهر على الموقع ثم انقر على كلمة التالي.

حدد المدينة من القائمة الحالية، ثم اختر المقر الرئيسي.

قم بتعيين بيانات التخصص، ثم انقر فوق رمز التالي.

تحديد لافتة أمام اعتماد بيانات التاريخ المناسب.

اضغط على الكلمة التالية وادفع الرسوم.

التسجيل المتأخر للاختبار التحصيلي 1444

أتاح المركز الوطني للقياس لطلاب الثانوية العامة الذين تأخروا في التسجيل للاختبار التحصيلي إمكانية التسجيل متأخرًا بعد انتهاء فترة التسجيل المبكر، حيث أعلن المركز الوطني في المملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي للتسجيل المتأخر. من خلال مواقعها الرسمية. للتسجيل المبكر قيمة 50 ريال سعودي في حالة التقديم الورقي.

رسوم اختبار التحصيل

أعلن المركز الوطني للقياس عن قيمة الاختبار التحصيلي وهي كالتالي

التسجيل المبكر “ورقي” قيمة الرسم 100 ريال سعودي.

“ورقة” التسجيل المتأخر يجب دفع رسم قدره 150 ريال سعودي.

التسجيل الإلكتروني تقدر رسوم التسجيل الإلكتروني بـ 150 ريالاً سعودياً.

هيئة التقويم والتدريب تويتر

يمكن الدخول إلى هيئة التقييم والتدريب من خلال موقعها الرسمي على تطبيق تويتر مباشرة، حيث يمكن للفرد متابعة جميع التحديثات المتعلقة باختبارات التحصيل وتواريخ التسجيل وتواريخ الانتهاء، مع إتاحة الفرصة لتقديم العديد من الاستفسارات والشكاوى بخصوص عمليات التسجيل. والإجراءات.

رابط التسجيل للاختبار التحصيلي عبر qiyas.sa

يمكن للطلاب في المملكة العربية السعودية الدخول عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم “” مباشرة، والتسجيل من خلاله للاختبارات التحصيلية، مع إتاحة الفرصة لمعرفة رسوم الاختبارات التحصيلية ومواعيد التسجيل الرسمية وبيانات التسجيل. تواريخ نهاية فترة التسجيل. يتيح الموقع للمستخدم تقديم الاستفسارات والأسئلة. مختلف.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف على تاريخ التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444 ، و رابط التسجيل للاختبار التحصيلي عبر qiyas.sa ، و رسوم اختبار التحصيل ، و هيئة التقويم والتدريب تويتر .