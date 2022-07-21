تاريخ التسجيل في الكلية التقنية 1444 للبنات ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على الاوقات التي يفتح بها باب التسجيل للالتحاق بالجامعات ، ويعد ذلك مات يثير إهتمام الكثير في الأيام الاخيرة ، ومن تلك الاوقات التي يتم التسائل عليها تاريخ التسجيل في الكلية التقنية 1444 للبنات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على تاريخ التسجيل في الكلية التقنية 1444 للبنات .

كلية تقنية

تعد الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية من الكليات التي تقدم العديد من البرامج التعليمية والتدريبية المتوافقة مع سوق العمل، حيث تهدف الكلية إلى إحداث تغيير من حيث الكم والنوعية مع مخرجات الذكور. والطالبات القادرات على تكييف خبراتهن ومهاراتهن التي اكتسبنها في مشاريع تعود بالنفع على الفرد والمجتمع على المستوى الشخصي والعامة، وكان الهدف الأول هو تخريج كفاءات فنية قادرة على شغل الوظائف المطلوبة في العمالة المحلية والإقليمية سوق.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 للبنات

حددت الكلية التقنية مجموعة من التخصصات التي يسمح للطالب والطالبات الالتحاق بهذه التخصصات وفق المواعيد التالية

البرنامج تاريخ بدء التسجيل تاريخ انتهاء التسجيل برنامج البكالوريوس للبنين والبنات الأحد 18 / ذو الحجة / 1443 هـ 17 / تموز / 2022 م يوم الخميس 22 / ذي الحجة / 1443 هـ 21 / تموز / 2022 م دبلوم الكليات التقنية – بنين الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ 24 / تموز / 2022 م يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ 28 / تموز / 2022 م دبلوم الكليات التقنية – بنات مسائية الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ 24 / تموز / 2022 م يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ 28 / تموز / 2022 م دبلوم وبرامج الثانوية الصناعية والعمارة والمعاهد الإنشائية الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ 24 / تموز / 2022 م يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ 28 / تموز / 2022 م

شروط التسجيل بالكلية التقنية 1444 للبنات

هناك مجموعة من الشروط التي يجب على الطالبات الالتزام بها للالتحاق بالكلية التقنية، وهذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات المطلوبة وهي كالتالي شهادة الثانوية العامة. أو معهد العلوم بالمدرسة الثانوية. أو المدرسة الثانوية الصم والبكم. أو معهد صناعي ثانوي.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على المؤهل الأكاديمي لأكثر من 5 سنوات.

ألا يكون المتقدم من خريجي جامعة سعودية.

يجب أن يستمر المتقدم في نفس البرنامج التدريبي.

يجب ألا يكون المتقدم خريج نفس البرنامج الذي يتقدم إليه.

يجب على المتقدم عدم التقديم على أي برامج أخرى تتزامن مع نفس الوقت.

ألا يكون المتقدم قد فصل من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين.

أن لا تكون المتقدمة موظفة حكومية أو في القطاع الخاص وعليها إحضار موافقة رسمية من جهة العمل إذا كانت ترغب في الدراسة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الكلية التقنية 1444

بعد التأكد من استيفاء شروط التسجيل في الكلية التقنية، يجب على مقدم الطلب إحضار المستندات التالية لاستكمال طلب التسجيل، وهي كالتالي

وضع شهادة المؤهل العلمي الأصلية.

إحضار صورة شخصية للطالب.

إرفاق صورة من البطاقة العائلية أو البطاقة الشخصية للفتاة.

الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.

إحضار اتفاقية تدريب.

يجب على الطالب طباعة عقد قبول المتدرب إلكترونيًا ومن ثم التوقيع عليه.

احتفظ بإشعار القبول.

التسجيل بالكلية التقنية 1444

يمكن للطالبات التسجيل في الكلية التقنية بعد استيفاء الشروط، ويتم التسجيل في الجامعة وفق الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

اضغط على البوابة للقبول.

حدد خيارًا متقدمًا جديدًا من القائمة المنبثقة.

اكتب نوع الهوية التي يحملها مقدم الطلب. أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص.

اكتب سنة ميلاد المتقدم بالتاريخ الهجري.

انقر فوق الخيار لإدخال رقم الهاتف المحمول. تحقق من الرقم الذي تم إدخاله عبر رسالة التحقق.

اكتب البريد الإلكتروني لمقدم الطلب.

اكتب رمز التأكيد الذي يظهر على الصورة.

انقر فوق خيار الموافقة على التعهد والإقرار.

انقر فوق خيار التسجيل.

ملحوظة الكليات التقنية بالرياض مستثناة من هذه الخطوات، لأن التسجيل يتم من خلال نافذة القبول الموحد بالرياض.

الكليات التقنية للبنات بالمملكة العربية السعودية

هناك العديد من الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الكلية على تعليم الطلاب المهارات اللازمة من أجل الانخراط في سوق العمل المحلي والعالمي. فيما يلي نستعرض الكليات التقنية للبنات في المملكة العربية السعودية.

الكلية التقنية العالمية للبنات بالقريات

الكلية التقنية العالمية للبنات بعنيزة

العالمية للتكنولوجيا للبنات في النماص

الكلية التقنية العالمية للبنات بالمجمعة

الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرج

الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة

الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة

الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف

الكلية العالمية للسياحة والضيافة بالرياض

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض

الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة

الكلية التقنية الدولية بالجعيمة (إتقان)

الكلية التقنية العالمية للبنات بوادي الدواسر

الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة

الكلية التقنية العالمية للبنات بالقويعية

الكلية التقنية الدولية للبنات بالأحساء

الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر

الكلية التقنية العالمية للبنات بالوجه

تخصصات الكلية التقنية 1444

تمتلك الكلية التقنية العديد من التخصصات التي يمكن للطلاب والطالبات الاستفادة منها وتطوير مهاراتهم الفنية والتقنية. وأهمها ما يلي

تخصص العناية بالشعر.

متخصصون فى تكنولوجيا الكمبيوتر.

تخصص تصميم الأزياء.

صيانة الطائرات العسكرية.

متخصصة في إدارة أنظمة الشبكات.

متخصصة في العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.

تخصص تكنولوجيا الإدارة.

تخصصات التسويق.

تخصص التكنولوجيا الكهربائية.

صيانة الطائرات المدنية.

متخصصون في خياطة وتفصيل الملابس.

تخصص السياحة والفنادق.

متخصصة في الوسائط المتعددة ورسومات الويب.

التفتيش المتخصص وتكنولوجيا السلامة.

التخصص في إدارة المكتبات.

تخصص تكنولوجيا الإنتاج.

متخصصون في السياحة والفنادق.

تخصص محاسبة.

تخصص البرمجيات.

تسجيل الدخول إلى رابط الكلية التقنية

يمكن للطالبات التسجيل في الكلية التقنية بالذهاب مباشرة إلى موقع الكلية التقنية والتعرف على أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع للطلبة المسجلين، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الأخرى التي تسهل عملية الدراسة. رابط كلية التكنولوجيا لتسجيل الدخول “”.

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