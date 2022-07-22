تاريخ التسجيل في جامعات الشرقية 1444 ونسب القبول ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على تاريخ التسجيل في جامعات الشرقية ، كونها من الجامعات المميزة داخل المملكة العربية السعودية كون أيام التسجيل والقبول مرقمة ، و من ثم يتم قفل البوابة لعمل التصفية بين المتقدمين للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلان مواعيد التسجيل في جامعات الشرقية 1444 ونسب القبول تابعوا معنا .

القبول في جامعات المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية هي أكبر منطقة في المملكة من حيث عدد السكان، وهي أكثر مناطق العالم ثراءً بالنفط. وهذا ما يجعلها تتميز بسماتها الخاصة التي تتمنى للطلاب أن يحلموا بتعليم يليق بالمنطقة، وتوفر لهم فرص عمل لاحقًا، وهذا صحيح، ولكن في نفس الوقت يواجه الطلاب مشكلة محدودية عدد المقاعد الجامعية للطلاب. ؛ هذا لأنه لكل 1000 طالب في المنطقة، هناك 34 مقعدًا فقط.

الجامعات الشرقية – باستثناء الجبيل – ترفض نظام الأولوية الجغرافية حيث أن هناك 76 مقعدًا للمتقدمين من جميع أنحاء المملكة مما يجعل الطالب يواجه مشكلة أنه في حالة عدم قبوله في الجامعات الشرقية سيجد من الصعب التقديم على جامعات أخرى في مدن أخرى بسبب نظام الأولوية ؛ لذلك نلاحظ حاجة الطالب إلى دراسة خياراته بشكل جيد ووضع البدائل والخطط في حالة عدم نجاحه في الالتحاق بإحدى الجامعات الحكومية في منطقته.

مواعيد التسجيل للجامعات الشرقية 1444

يبدأ موعد التسجيل في جامعات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 3 محرم 1444 هـ الموافق أغسطس 2022 م، وينتهي التسجيل في 8 محرم الموافق 6 أغسطس، وذلك بالنسبة لمواعيد التقديم لكل منها كليات المنطقة الشرقية بشكل منفصل ويمكن الاطلاع عليها من خلال الجدول التالي

الجامعة تاريخ بدء التسجيل بالهجري تاريخ انتهاء التسجيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 3 محرم 1444 1 أغسطس كلية محمد المانع الوطنية للعلوم الطبية شوال 23 1443 الموافق 24 مايو جامعة الملك فيصل 25 ذو الحجة 24 يوليو جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية 19 ذو الحجة 18 يوليو كلية تقنية 18 ذو الحجة 17 يوليو كلية الاصالة 22 ذو القعدة 21 يونيو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 27 ذو القعدة 1443 26 يوليو جامعة حفر الباطن 26 ذو الحجة 25 يوليو الجامعة السعودية الالكترونية 18 ذو الحجة 17 يوليو كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 23 ذو الحجة 22 يوليو كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 22 ذو الحجة 21 يوليو كلية الجبيل الصناعية والمعهد الفني 2 محرم 31 يوليو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 18 ذو الحجة 17 يوليو برنامج التدريب لخريجي المدارس الثانوية وخريجي TC 19 ذو الحجة 18 يوليو جامعة الأمير محمد بن فهد الثامن من ذي الحجة 7 يوليو كلية الفيحاء الوطنية بالجبيل 1 ذو الحجة 30 يونيو

الخطة الزمنية لأعمال القبول بالجامعات الشرقية 1444

وتتبع مواعيد التسجيل في جامعات الشرقية سلسلة من التواريخ المتعلقة بهذا التاريخ. لاستكمال إجراءات قبول الطلاب فيما يلي الجدول الزمني لأهم مواعيد عمل القبول

مناسبات تبدأ في (H) تبدأ في (AD) ينتهي بـ (H) تنتهي بـ (AD) التقديم للقبول بالجامعات الاثنين 3 محرم 1444 1 أغسطس السبت 8 محرم 1444 (1200 ظهرا) 6 أغسطس إعلان قبول الدفعة الأولى + استكمال إجراءات القبول الأحد 9 محرم 1444 7 أغسطس الثلاثاء 11 محرم 1444 (1200 ظهراً) 9 أغسطس إعلان قبول الدفعة الثانية + استكمال الإجراءات الأربعاء 12 محرم 1444 10 أغسطس الجمعة 14 محرم 1444 (الساعة 12 ظهراً) 12 أغسطس إعلان قبول الدفعة الثالثة + استكمال الإجراءات السبت 15 محرم 1444 13 أغسطس الاثنين 17 محرم 1444 (12 ظهرا) 15 أغسطس بوابة الدخول مغلقة الاثنين 17 محرم 1444

معدلات القبول بالجامعات الشرقية 1444

بعد أن أوضحنا مواعيد التسجيل للجامعات الشرقية سنعرض من خلال معدلات القبول التالية المعلنة من قبل بعض الجامعات في هذه المنطقة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الحكومية

حصلت الجامعة على المركز الخامس لأفضل جامعات المملكة العربية السعودية والمركز 477 عالمياً لتصنيف 2023. للانضمام إليها، لم تعلن عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن معدلات القبول في العام الدراسي الجديد 1444/2022 حتى الآن، ولكن يمكن متابعة نسب العام السابق ؛ بما أن التغيرات في النسب متقاربة وليست جذرية، ولمعرفة نسب 1443 ومتابعة النسب الجديدة عند الإعلان عنها يمكن فعل ذلك “”، أما النسبة المرجحة المطلوبة للعام الدراسي الجديد 1444، فهي نكون

النسبة المرجحة للطلاب 30٪ ثانوية، 30٪ قدرات، 40٪ أكاديمي.

النسبة المرجحة لطلبة (كلية الشريعة والقانون، كلية الدبلوم التطبيقي) 50٪ ثانوي، 50٪ قدرات.

المسارات والكليات للطالبات 30٪ مدرسة ثانوية، 30٪ قدرات، 40٪ أكاديمية.

جامعة الملك فيصل

تقع في مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وهي من أعرق الجامعات المتميزة في المملكة. بعد التسجيل للقبول في برامج البكالوريوس في 25 درهم الحجة تبدأ مرحلة التقديم على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول حسب المسار المختار من تاريخ 16 محرم 1444 حتى تاريخ 5 صفر ومتابعة. يمكن لأحدث المعلومات عن القبول بالجامعة القيام بذلك. أما النسب المرجحة للقبول هذا العام فهي

نسبة الثانوية العامة 50٪.

نسبة السعة 40٪.

نسبة الاختبار التحصيلي 10٪.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

من أفضل الجامعات في المملكة، وتقع في الأحساء. تم إغلاق بوابة التطبيقات الإلكترونية في 21 يوليو 2022 م في فرعي الأحساء وجدة. يمكن الاطلاع على الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد في الجامعة عبر الرابط “”. أما عن دليل القبول بالجامعة بكافة فروعها فيمكنك ذلك “”، والنسبة المركبة التي تطلبها الجامعة للقبول هذا العام هي

30٪ ثانوي.

30٪ السعة.

40٪ جامعي.

كلية تقنية

أغلقت الكلية التقنية بالدمام بوابة التقديم عبر الإنترنت للتقدم لهذا العام ؛ حيث توقفت البوابة يوم الخميس الموافق 22 ذو الحجة 1443 هـ، ولمعرفة كل ما هو جديد عنها، يمكن القيام بذلك عبر موقع تويتر الخاص بالجامعة “. التحصيل الأكاديمي والقدرات والمدرسة الثانوية، وللاستفسارات والاستفسارات يمكن القيام بذلك عبر البريد الإلكتروني.

كلية محمد المانع الوطنية للعلوم الطبية

أما عن معدلات القبول لهذا العام الدراسي في كلية محمد المانع الوطنية للعلوم الطبية فيمكن الاطلاع على أهم التفاصيل عبر الرابط “”. نوضح أيضًا معدلات القبول على النحو التالي

شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) لا تقل عن 80٪.

نسبة السعة لا تقل عن 65٪.

أن لا تقل نسبة اختبار التحصيل عن 60٪.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

لا تزال هناك فرصة حتى 28 يوليو للتقديم في الجامعة. أما بالنسبة لمعدلات القبول المطلوبة لهذا العام الدراسي للتقدم لبرامج القبول النظامية فهي 10٪ ثانوي، 50٪ قدرات، 40٪ من إنجازاتي، ولمعرفة جميع الشروط يمكن القيام بذلك.

كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

يمكن الاطلاع على دليل قبول الطلاب في الجامعة من خلال الرابط “”، ونوضح أن معدلات القبول لهذا العام الدراسي 1444/2022 هي

أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب في الثانوية العامة (علوم طبيعية) عن 90٪.

يجب أن لا يقل معدل الطالب في اختبار القدرات العامة عن 70٪.

أن لا يقل التحصيل الدراسي عن 65٪ للطالب.

شروط القبول في جامعات الشرقية 1444

هناك شروط معينة تلتزم بها جميع الجامعات والكليات في المملكة، والتباين طفيف بينها. فيما يلي أبرز هذه الشروط

يشترط في المتعلم أن يكون سعودي الجنسية، وعمره 17 سنة كحد أدنى، و 25 سنة كحد أقصى، وإذا لم يكن سعوديًا، فيجب أن يكون ابنًا لأم سعودية.

يجب أن تكون النسبة المرجحة للطالب متوافقة مع النسبة المرجحة التي تطلبها الجامعة.

اجتياز اختبارات اللياقة المهنية، إن وجدت.

اجتياز اختبار المقابلة الشخصية في بعض الجامعات.

يجب ألا يكون المتقدم قد اجتاز شهادة الثانوية العامة منذ أكثر من خمس سنوات.

إذا لم يكن الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، فيمكن قبول الشهادات المعادلة.

إذا كانت الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من خارج المملكة يجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية السعودية.

تقبل بعض الكليات المقيمين، ولكن يتم تحديد شروط قبولهم من قبل كل كلية أو جامعة على حدة.

يجب أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

يجب ألا يكون الطالب قد تقدم إلى أكثر من جامعة في نفس الوقت.

يجب أن يكون الطالب حسن السلوك وألا يكون قد فصل سابقًا من أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية جامعية لأسباب سلوكية وانضباطية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الجامعات الشرقية 1444

في مواعيد التسجيل بالجامعات الشرقية يجب تقديم الاوراق والمستندات المطلوبة من قبل الجامعة التي يتقدم لها الطالب ويتم ذلك الكترونيا في موقع التسجيل ومن خلال ما يلي نقدم ابرز المستندات المطلوبة من قبل الجامعات على العموم

صورة شخصية للطالب / الطالبة على خلفية بيضاء مقاس 4 × 6 سم.

شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

إذا كان الطالب موظفًا، تطلب بعض الجامعات مستندًا يفيد بموافقة جهة العمل على الدراسة.

بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين بتاريخ ساري المفعول وإثبات الهوية للمقيمين.

الجامعات التي يُدرس فيها اللغة الإنجليزية، يجب أن يكون الطالب على مستوى جيد في اللغة، ويثبت ذلك من خلال تقديم الدليل على أن الطالب يتحدث هذه اللغة بطلاقة ويكتبها بشكل جيد، والعكس بالعكس في حالة الجامعات العربية التي يتوجه إليها الأجانب. يتقدم.

السداد الجزئي للرسوم (في بعض الجامعات).

تويتر الجامعات الشرقية

تتجمع جامعات المنطقة الشرقية بالمحافظات المختلفة في مكان واحد، وهو حساب رسمي على منصة تويتر يتعامل مع أهم وآخر الأخبار من مواعيد التسجيل ونسب القبول والنسب المرجحة والمؤهلة .. إلخ. .، ويمكن الوصول إلى هذا الموقع من خلال الرابط “”.

رابط مواعيد التسجيل للجامعات الشرقية

أنشأت المملكة العربية السعودية موقعاً إلكترونياً باسم “تسجيل الجامعات”. حتى يتمكن الطلاب من متابعة مواعيد بوابات القبول في جامعات المملكة، وعدم وجود جامعة على الموقع يعني أنها لم تعلن عن موعدها بعد. يوضح ما يلي جميع الطرق التي يمكنهم من خلالها المتابعة

يمكن الوصول إلى موقع التسجيل الجامعي الرسمي “”.

تابع تويتر التسجيل من خلال الرابط ““.

يتعامل حساب تسجيل الجامعة على انستجرام مع آخر الأخبار حول مواعيد التقديم للجامعة ومتابعتها “”.

يمكنكم التواصل مع ساجل من خلال الحساب الرسمي على الفيس بوك ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تاريخ التسجيل في جامعات الشرقية 1444 ونسب القبول ، و رابط مواعيد التسجيل للجامعات الشرقية ، و المستندات المطلوبة للتسجيل في الجامعات الشرقية 1444 ، و شروط القبول في جامعات الشرقية 1444 ، معدلات القبول بالجامعات الشرقية 1444 .