تاريخ التسجيل في جامعة طيبة 1444 عن بعد ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على تاريخ التسجيل في جامعة طيبة ، كونها من الجامعات المميزة داخل المملكة العربية السعودية كون أيام التسجيل والقبول مرقمة ، و من ثم يتم قفل البوابة لعمل التصفية بين المتقدمين للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلان مواعيد التسجيل في جامعة طيبة 1444 ونسب القبول ، تابعوا معنا .

جامعة طيبة جامعة طيبة

جامعة طيبة هي إحدى الجامعات السعودية، تأسست عام 1424 هـ الموافق 2003 م للميلاد. تعليم متميز للطلاب والطالبات. بدأت الجامعة عامها الأول بسبع كليات، ثم تضم الآن 28 كلية ومعهد واحد. تتوزع هذه الكليات في فروع الجامعة المنتشرة في بعض المدن السعودية.

تاريخ التسجيل لجامعة طيبة 1444 عن بعد

أعلنت جامعة طيبة، جدول القبول لمستويي البكالوريوس والدبلوم بالجامعة وفروعها في المملكة العربية السعودية. جدول القيد بالجامعة كالتالي

تم فتح بوابة الترشيح الإلكترونية على موقع الجامعة يوم الأحد 18 ذو الحجة 1443 هـ.

يتم تحديث البيانات الأكاديمية وقدرات وإنجاز المرحلة الثانوية يوم الخميس 22 ذو الحجة 1443 هـ.

اغلاق بوابة الترشيح على موقع الجامعة يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ.

إعلان نتائج القبول حسب المقاعد المحددة يوم الأربعاء 5 محرم 1444 هـ.

شروط التسجيل بجامعة طيبة 1444

أعلنت جامعة طيبة عن شروط الترشح لمستويي البكالوريوس والدبلوم، ويمكننا التعرف على أهم هذه الشروط في النقاط التالية

أن يكون المرشح سعودي الجنسية، أو أن تكون المتقدمة سعودية، أو أن تكون أم لابن سعودي.

إحضار شهادة الميلاد، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الإقامة لغير السعوديين فقط.

أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من منطقة المدينة المنورة وإرفاق إثبات الإقامة إذا كانت الشهادة الثانوية من خارج منطقة المدينة المنورة.

أن لا يمر أكثر من خمس سنوات على حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الثانوية العامة وكذلك شهادة الثانوية الأجنبية أو ما يعادلها.

تحدد فترة صلاحية درجات الكفاءة والإنجاز من قبل المركز الوطني للقياس التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية.

أن يجتاز الطالب الفحص الطبي المقرر وفق الأنظمة والتعليمات.

تتم المقارنة بين الطلاب والطالبات حسب النسبة المرجحة موزعة على النحو التالي للتخصصات العلمية 40٪ للمرحلة الثانوية و 30٪ للقدرات و 30٪ للتحصيل الأكاديمي. بالنسبة للتخصصات الأدبية والكليات التطبيقية، 50٪ للمدارس الثانوية، و 50٪ لاختبار القدرات. للطالبات حسب الترجيح الثلاثي لجميع التخصصات 40٪ للمرحلة الثانوية و 30٪ للقدرات و 30٪ للإنجاز.

لا يمكن للطالب التقدم للترشح إذا كان مسجلاً بالفعل في جامعة طيبة.

جامعة طيبة لا تمنح الطلاب أكثر من فرصتين للقبول.

لا يُسمح بإجراء تعديلات على البيانات الأكاديمية بعد إغلاق بوابة الترشيح.

معدلات القبول بجامعة طيبة 1444

كما تم الإعلان عن تخصصات مختلفة على النحو التالي

الحد الأدنى للنسبة المرجحة للقبول في التخصصات الصحية 80٪ للذكور و 85٪ للطالبات.

الحد الأدنى للنسبة المرجحة للقبول في التخصصات العلمية الأخرى 70٪ للذكور و 75٪ للطالبات.

الحد الأدنى للنسبة المرجحة للقبول في التخصصات الأدبية والكليات التطبيقية 70٪ للذكور و 75٪ للطالبات.

كيفية التسجيل في جامعة طيبة 1444

في حالة استيفاء الشروط ومعدلات القبول المطلوبة للطلاب والطالبات، يمكنهم التسجيل في الجامعة باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع جامعة طيبة “”.

انقر فوق قبول والتسجيل من الشريط العلوي.

ادخل إلى بوابة القبول عبر الإنترنت من قسم الروابط السريعة.

الضغط على طلب الترشح للقبول في برامج الانتظام للفصل الدراسي الأول.

إدخال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة حتى إتمام التسجيل.

ما هي كليات جامعة طيبة

تضم جامعة طيبة 28 كلية ومعهد واحد. نتعرف عليهم في النقاط التالية

طب.

طبيبة أسنان.

الصيدلية.

العلوم الطبية التطبيقية.

العلوم الطبية التطبيقية ينبع.

العلوم الطبية التطبيقية العلا.

المؤهل الطبي.

التمريض.

علوم.

المعهد العالي للأئمة والخطباء.

العلوم في ينبع.

هندسة.

الهندسة في ينبع.

علوم الكومبيوتر و الهندسة.

المجتمع.

تعليم.

الفنون والعلوم الإنسانية.

علوم وهندسة الحاسب الآلي في ينبع.

ادارة اعمال.

حقوق.

الآداب والعلوم الإنسانية ينبع.

علوم الأسرة.

إدارة الأعمال ينبع.

العلوم والآداب في العلا.

جمعية الحناكية.

مجتمع خيبر.

مجتمع المهد.

مجتمع العلا.

مجتمع بدر.

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