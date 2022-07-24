تاريخ التسجيل في دبلوم جامعة الملك سعود وشروط التسجيل ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، حيث أن تمنح جامعة الملك سعود معايير القبول وشروط التسجيل بالجامعة للأشخاص الذين يودون الالتحاق في الجامعة ، سنتحدث لكم على اهم المعلومات حولتاريخ التسجيل في دبلوم جامعة الملك سعود وشروط التسجيل ، تابعوا معنا .

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 1957 بعد جامعة أم القرى. تُعرف جامعة الملك سعود بأنها ثاني أكبر جامعة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 1٪ من ميزانية الدولة لدعم الجامعة.

موعد التسجيل في دبلوم جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود فتح باب التسجيل لبرامج الدبلوم في 14 يوليو 2022، حيث سيتم إغلاق بوابة القبول في 21 يوليو 2022، في التخصصات التي قدمتها على موقعها الرسمي على تويتر والإنترنت، وشددت على ضرورة الالتزام بشروط التسجيل لخريجي الثانوية العامة وخريجي الدبلوم.

شروط التسجيل في دبلوم جامعة الملك سعود 1444

يشترط للتسجيل في برامج الدبلوم بجامعة الملك سعود ما يلي

مطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الأخلاق والسلوك الحسن.

حيازة الوثائق الرسمية التي تطلبها الجامعة.

النجاح في امتحانات القبول التي تجريها الجامعة.

اخضع لفحص طبي.

دفع كافة رسوم التسجيل.

كيفية التسجيل في دبلوم جامعة الملك سعود 1444

يمكنك التسجيل عبر الإنترنت لبرامج الدبلوم من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع مركز التدريب وخدمة المجتمع.

أدخل البيانات المطلوبة (الاسم الكامل باللغتين العربية والإنجليزية).

اكتب رقم الهوية والإقامة.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

تحديد الجنس.

حدد فترة الدراسة المطلوبة.

حدد نوع الشهادة والمعلومات الأخرى.

أجب على الاستفسارات التي أثيرت في التطبيق.

اكتب الكود المرئي بشكل صحيح.

انقر على أيقونة التسجيل.

دليل القبول في دبلوم جامعة الملك سعود

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد برامج الدبلوم التي تقدمها جامعة الملك سعود الاطلاع على أهم التخصصات من خلال تنزيل ملف دليل القبول للبرامج المختلفة بما في ذلك الدبلوم مباشرة “” حيث شروط التسجيل وآلية التسجيل وأكثرها تتم قراءة المتطلبات الهامة للقبول.

رابط التسجيل لدبلوم جامعة الملك سعود

يتم التسجيل في برامج الدبلوم بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عن طريق إدخال الرابط الرسمي لجامعة الملك سعود “” حيث يتم اتباع التعليمات والتعليمات اللازمة لإتمام عملية التسجيل، مع ضرورة استيفاء كافة المتطلبات. شروط التسجيل التي تقدمها الجامعة.

في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تاريخ التسجيل في دبلوم جامعة الملك سعود وشروط التسجيل ، و رابط التسجيل لدبلوم جامعة الملك سعود ، و دليل القبول في دبلوم جامعة الملك سعود ، و كيفية التسجيل في دبلوم جامعة الملك سعود 1444 .