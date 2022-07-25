تاريخ التقديم على الماجستير في الجامعات السعودية 1444 ، نتيجة التسائل من قبل العديد من الأشخاص حول التعرف علىتاريخ التقديم على الماجستير في الجامعات السعودية 1444 ، كونه من أهم الأمور التي يتم متابعتها من قبل الاشخاص المرادين التقدم في الدراسة داخل المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى أن التقديم على الماجستير في الجامعات السعودية 1444 يحتاج الى مثابرة للتفوق ، والالتحاق بالجامعات المختلفة لدراسة الماجستير .

آخر موعد للتقديم على درجة الماجستير في الجامعات السعودية 1444

يسأل الكثير من خريجي الجامعات السعودية عن موعد التقديم لدرجة الماجستير. في الواقع تختلف المواعيد النهائية لتقديم الطلبات من جامعة إلى أخرى حسب البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعات السعودية. فيما يلي جدول بمواعيد تقديم طلبات الماجستير لمجموعة من أبرز الجامعات والتخصصات وهي كالتالي

اسم الجامعة بدء العرض التقديمي نهاية العرض رابط التقديم الجامعة السعودية الالكترونية 26 ذو الحجة 1443 هـ 25 يوليو 2022 م 8 محرم 1444 هـ 6 أغسطس 2022 م تقدم عبر الإنترنت عبر بوابة القبول () جامعة غزة 11/23/1443 هـ 17/12/1443 هـ لرؤية كل التفاصيل والتقديم معهد الأمير خالد الفصيل للاعتدال شوال 25 1443 هـ 24 ذو القعدة 1443 هـ لرؤية كل التفاصيل والتقديم كلية الأعمال جامعة جدة 14 شوال 1443 هـ 15 مايو 2022 م 24 ذو القعدة 1443 هـ 23 يونيو 2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 14 شوال 1443 هـ 15 مايو 2022 م 17 ذو القعدة 1443 هـ 16 يونيو 2022 م – جامعة الملك عبدالعزيز 15/10/1443 هـ 1443/11/24 هـ لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة جدة 14/10/1443 هـ 5/15/2022 م 14/11/1443 هـ / 16/6/2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة الملك خالد 1443/07/05 هـ 02/06/2022 م 1443/7/2022 هـ الموافق 19/02/2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 1443/8/28 هـ / 31/3/2022 م 1443/10/06 هـ 22/5/5 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة الملك سعود 26/1443 هـ الموافق 27/2/2022 م 1443/8/11 هـ الموافق 14/3/2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة الإمام محمد بن سعود 1443/8/10 هـ 2022/09/05 م 25/10/1443 هـ 26/5/26 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جمعت الجامعة 1443/8/10 هـ / 2022/13/3 م 1443/8/28 هـ الموافق 31/03/2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة الملك عبدالعزيز 1433/7/26 هـ 1443/8/17 هـ لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة أم القرى 1443/7/15 هـ / 16/2/2022 م 1443/7/30 هـ 2022/3/3 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة حائل 1443/7/12 هـ 2022/13/2 م 1443/07/25 هـ 26/2/2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة الجوف 27/04/1443 هـ الموافق 21/2/12 م 1443/5/7 هـ 12/11/2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة المستقبل 1443/04/23 هـ 1443/05/07 هـ لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة طيبة 23 ربيع الثاني 1443 هـ 1 جمادى الأولى 1443 هـ لرؤية كل التفاصيل والتقديم الكليات النظرية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1443/05/04 هـ / 11/10/2022 م 1443/04/29 هـ 12/4/2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم الكليات العلمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1443/1/06/2022/1/1 م 1443/08/1 هـ 2022/4/3 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 27 سبتمبر 2022 06 أكتوبر 2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة الفصيل 10/10/1443 هـ 1444/04/02 هـ لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة سليمان الراجحي 1443/10/29 هـ 1444/1/20 هـ لرؤية كل التفاصيل والتقديم جامعة تبوك 1443/1/1 هـ 2022/10/8 م 1443/1/07 هـ / 16/2022 م لرؤية كل التفاصيل والتقديم

آخر موعد للتقدم للحصول على درجة الماجستير في التعلم عن بعد

كما نقدم لكم مواعيد التقديم على درجة الماجستير في الجامعات السعودية المقبولة للدراسة والالتحاق ببرامجها عن بعد على النحو التالي

اسم الجامعة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري جامعة الملك عبدالعزيز 27 يونيو 2022 م 28 ذو القعدة 1444 هـ جامعة الأمير سطام 4 يوليو 2022 م 5 ذو الحجة 1444 هـ جامعة الملك خالد 3 يوليو 2022 م 4 ذو الحجة 1444 هـ جامعة حائل 4 يوليو 2022 م 5 ذو الحجة 1444 هـ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 26 يونيو 2022 م 27 ذو القعدة 1444 هـ جامعة غزة 4 يوليو 2022 م 5 ذو الحجة 1444 هـ جامعة الإمام محمد بن سعود 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1444 هـ جامعة الأميرة نورة 23 مايو 2022 م 24 ذو الحجة 1444 هـ جامعة الحدود الشمالية 18 يوليو 2022 م 19 ذو الحجة 1444 هـ

شروط التقديم على درجة الماجستير في الجامعات السعودية للسعوديين

هناك مجموعة من الشروط والمعايير العامة التي يجب توافرها في المتقدمين السعوديين للدراسات العليا في الجامعات السعودية. ومن أبرز هذه الشروط ما يلي

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس العادية أو ما يعادلها ومعادلة رسمية للشهادة إذا كانت من جامعة غير سعودية.

بيان المحتوى والدرجات العلمية.

الحصول على مؤهل جامعي بالانتساب بمعدل لا يقل عن (4 من 5) أو ما يعادله وفق شروط القسم العلمي.

للقبول في مستوى الدكتوراه، يشترط الحصول على درجة (جيد جدًا) كحد أدنى لمستوى الماجستير.

الحصول على درجة (70) فأكثر في اختبار القدرات للطلاب الجامعيين إلا إذا تطلب القسم العلمي درجة أعلى.

يحق لغير السعوديين التقديم على برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية).

شهادة حسن سيرة وسلوك لمقدم الطلب.

للقبول في مستوى الماجستير، إذا كان مقدم الطلب موظفًا، فإن مرجع الوظيفة مطلوب للموافقة على الدراسة.

تعفى برامج الدكتوراه من شرط الدراسة بدوام كامل، والدراسة في البرامج التي تدفع الرسوم الدراسية في فترة المساء.

يجب ألا يكون المتقدم مسجلاً في برنامج دراسات عليا في أي جامعة أخرى، أو تم طرده بقرار تأديبي أو خرق للأمانة الأكاديمية.

يشترط تقديم الطلب في المواعيد النهائية التي تحددها عمادة الدراسات العليا، ولن يتم قبول أي طلبات خارج تلك الأوقات بغض النظر عن المبررات.

شروط التقديم على درجة الماجستير في الجامعات السعودية لغير السعوديين

وهذه أهم الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم للدراسات العليا لغير السعوديين وهي كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الجامعات، ويجب أن تكون المستندات معتمدة من السفارة السعودية في بلده الأصلي.

يجب ألا يقل تصنيف المتقدم عن جيد جدًا.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين للحصول على درجة الماجستير عن 35 عامًا، ويجب ألا يزيد عمر مرشح الدكتوراه عن 40 عامًا.

تقديم توصيتين علميتين من أساتذة علموه سابقاً.

الحصول على 65 درجة كحد أدنى في اختبار القدرات العامة لطلبة الجامعة.

يجب على المتقدم استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية، ويتم استبعاد المتقدمين من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، وكذلك قسم اللغة العربية وقسم الشريعة والدراسات الإسلامية.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا نظاميًا في المملكة.

بالنسبة للموظفين، يجب ختم موافقة صاحب العمل، وبالنسبة لطلاب الدكتوراه، يجب عليهم إحضار موافقة بدوام كامل من صاحب العمل.

التخصصات الصحية (الطب، طب الأسنان، العلوم الطبية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، إلخ) غير مقبولة.

معاملة الطلاب الخليجيين كطلاب سعوديين من حيث القبول، لكن لا يسمح لهم بالتقدم إلى البرامج الصحية (الطب، طب الأسنان، العلوم الطبية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، إلخ).

للمتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يكون رقم الطلب هو نفسه رقم الاشتراك في المركز الوطني للقياس والتقويم.

المستندات المطلوبة للتقدم لدرجة الماجستير في الجامعات السعودية

تتفق معظم الجامعات السعودية في المستندات المطلوبة للتقدم والقبول لدرجة الماجستير، ومن أبرز هذه الوثائق ما يلي

صورة مصدقة عن درجة البكالوريوس.

نسخة مصدقة من السجل الأكاديمي.

صورة معادلة وزارة التربية والتعليم العالمية في حال كان الطالب حاصلاً على شهادة جامعية من خارج المملكة.

صورة من بطاقة الأحوال المدنية للطالب السعودي أو تصريح إقامة ساري المفعول للطالب غير السعودي.

صورة من بطاقة هوية الأم للطلبة غير السعوديين من أمهات سعوديات.

شهادة بنتيجة قياس إتقان اللغة الإنجليزية أو نتيجة اختبار إجادة اللغة الإنجليزية.

توصيتان علميتان (2).

خطاب موافقة من جهة العمل إذا كان الطالب موظفاً.

سيرة ذاتية كاملة للطالب.

خطوات التقديم على درجة الماجستير في الجامعات السعودية

تشترك العديد من الجامعات السعودية مع بعضها البعض في خطوات التقدم للحصول على درجة الماجستير عبر المواقع الإلكترونية. هذه الخطوات هي كما يلي

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة التي ترغب في التقديم إليها.

ة جميع التخصصات والبرامج المتاحة التي تقدمها الجامعة.

اقرأ الشروط والأحكام والمعايير الخاصة بالقبول وتأكد من توفرها جميعًا.

ثم ابدأ بإدخال جميع المعلومات المطلوبة عبر رابط التطبيق.

اطلع على الجدول الزمني للقبول، واعرف متى ستبدأ عملية التقديم وسيتم إغلاق البوابة.

تحقق من صحة المعلومات، واستكمل طلب القبول، ثم ابدأ بتحميل المستندات المطلوبة.

بعد انتهاء فترة التقديم عبر الإنترنت، يتم قبول الطلاب من خلال المفاضلة وفقًا لمعايير القبول المعلنة.

بعد إعلان نتائج القبول يجب عليك الدخول إلى بوابة القبول ومعرفة نتائج القبول واستكمال الإجراءات اللازمة لتأكيد القبول.

معايير التفريق بين المتقدمين للحصول على درجة الماجستير في الجامعات السعودية

تتم مقارنة واختيار المتقدمين للحصول على درجة الماجستير في الجامعات السعودية على أساس المعايير التالية

نتائج المقابلة الشخصية.

نتائج الاختبار الكتابية.

نتائج اختبار القدرات.

المعدل التراكمي.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة تاريخ التقديم على الماجستير في الجامعات السعودية 1444 ، و معايير التفريق بين المتقدمين للحصول على درجة الماجستير في الجامعات السعودية ، و شروط التقديم على درجة الماجستير في الجامعات السعودية لغير السعوديين ، و المستندات المطلوبة للتقدم لدرجة الماجستير في الجامعات السعودية .