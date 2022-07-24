تاريخ العدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور 1444 ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على تواريخ العدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح لأمر متى العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

نتيجة الحركة الخارجية

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج إجراءات التحويل الخارجي للموظفين والموظفات الذين يشغلون مناصب تعليمية. وأوضحت أنه تم نقل أكثر من 33900 ألف معلم ومعلمة إلى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وهذا يعادل 39٪ من إجمالي المتقدمين، وتم نقل حوالي 80٪ من إجمالي المتقدمين للرغبتين “الأولى والثانية”، بينما تم تحويل 70٪ من الأفراد المتقدمين بطلبات “التوحيد” في حرص وزارة التربية والتعليم على ذلك. تحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني للمعلمين. . وتأتي هذه القرارات وسط جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار لجميع منسوبيها، وتعمل بلا كلل لتقليل قوائم الانتظار، مع ضمان تحقيق “مبدأ التكافؤ” وفق بعض الضوابط التي تتبناها الوزارة حتى يتسنى لجميع الموظفين. الحصول على حقوق متساوية.

مواعيد إعادة جدولة حركة المرور الأجنبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية انتهاء موعد إلغاء حركة النقل الخارجي، حيث لن يتم قبول إلغاء حركة النقل الخارجي لجميع منسوبي وزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء. من فترة تلقي الطلبات، وفقًا لنص المادة الحادية والعشرين (21) من القواعد القانونية النافذة. في قطاع التعليم.

موعد صدور نتائج التحويل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444

أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بيانات بشأن موعد ظهور نتائج حركات النقل الخارجي لجميع الموظفين التابعين للوزارة والمتقدمين للنقل الخارجي، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 يوليو / تموز 2022 م، يوم نور. نظام تعليمي. توفر الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة.

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي

يمكن للأفراد معرفة نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور التعليمي للعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

الانتقال إلى نظام نور التعليمي “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

الضغط على “خدمات شؤون المعلمين”.

اختر “استعلام عن النقل الخارجي”.

ستظهر نتيجة التحويل سواء بالقبول وتشمل (رقم الانتظار، القطاع، ترتيب الرغبة، قسم التعليم).

كيفية الاعتراض على نتائج التحويل الخارجي

يمكنك الاعتراض على نتائج التحويل الخارجي باتباع الخطوات التالية

اذهب مباشرة إلى نظام نور.

أدخل معلومات تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

حدد “خدمات شؤون المعلمين”.

اختر “استعلام عن النقل الخارجي”.

الضغط على خيار (طلب اعتراض).

حدد نوع الرد، ثم اضغط على حفظ.

الجدير بالذكر أن المدة المقررة لتقديم طلب الاعتراض ستكون من 25/12/1443 هـ وتستمر حتى 27/12/1443 هـ على أن تتم الموافقة على النتيجة النهائية لطلبات الاعتراض بتاريخ 28/12 /. / 1443 هـ.

وزارة التربية والتعليم السعودية تويتر

تحرص وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على نشر كافة الأخبار المتعلقة بالوزارة. وكذلك الإجراءات التي تتخذها وفق مستجدات العملية التعليمية في المملكة، ويمكنك متابعة كافة المستجدات المتعلقة بحركة النقل الخارجي عبر الحساب الرسمي للوزارة على تويتر مباشرة “”.

رابط الاستفسار عن النقل الخارجي 1444

يمكنك الاستفسار عن حركة النقل الخارجي لعام 1444 هـ من خلال نظام نور التعليمي المقدم من وزارة التربية والتعليم السعودية والذي يمكنك الوصول إليه مباشرة “” حيث يمكن لجميع المتقدمين الاستفسار عن طريق اتباع الخطوات الموضحة أعلاه لإظهار نتائج كل متقدم.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف تاريخ العدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور 1444 ، و رابط الاستفسار عن النقل الخارجي 1444 ، و كيفية الاعتراض على نتائج التحويل الخارجي ، و مواعيد إعادة جدولة حركة المرور الأجنبية .