تاريخ اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 ، والذي تم الالعان عنه من قبل الولايات المتحدة الامريكية لتذكير للأشخاص حوالعالم بأحد أبرز وأشهر الأيام التي يحتفل فيها الكثير من المواطنين والأفراد حول العالم لاختيار الدواء المناسب ومعرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه بشكل صحيح واتخاذ القرار الصحيح ، بصرف النظر عن طرق استخدام الدواء. بالطريقة الصحيحة ، وجاء ذلك اليوم للتعرف على الأضرارا التي ينتج عن الكثير من الأدوية ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي لسلامة المرضى

يعتبر العلاج الدوائي من أكثر طرق الحماية الصحية استخدامًا، حيث أن الأضرار الجانبية من المخدرات هي أكبر نسبة من إجمالي الضرر الذي يمكن تجنبه بسبب الرعاية غير الآمنة، بالإضافة إلى العبء المالي والنفسي الذي ينتج عنه هذا الضرر، و اعترافًا بهذا العبء الثقيل إدراكًا للتعقيد الفريد لتجنب وتقليل الضرر المرتبط بالمخدرات، فإن سلامة المرضى هي التحدي الأكبر لجميع المنظمات في التأكيد على الحاجة إلى نهج تقوية الأنظمة والترويج لممارسات الأدوية الآمنة لتجنب الأخطاء الدوائية و تقليل الضرر المرتبط بالأدوية.

أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى

هناك العديد من الأهداف التي تسعى إليها منظمة الصحة العالمية حول العالم في اليوم العالمي لسلامة المرضى، وفيما يلي أبرز تلك الأهداف

الانتشار والتوعية بين الأفراد في العالم نتيجة للأضرار والمخاطر الجسيمة عند حدوث أخطاء طبية واتباع ممارسات غير آمنة في مجال الرعاية والعلاج.

الدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الصحيحة لتحسين سلامة الأدوية.

المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها منظمة الصحة العالمية للحد من مخاطر الاستخدامات الطبية الخاطئة.

منع الأخطاء في العلاج والحد من الضرر الناجم عنها.

مشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة لأنهم الهدف الأساسي في زيادة الوعي.

تمكين مشاركة جميع المرضى وأسرهم في الفعاليات والندوات من أجل الاستخدام الصحيح للأدوية.

توسيع نطاق اليوم العالمي لسلامة المرضى ونشر شعار “دواء بلا ضرر”.

تاريخ اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 ، يعتبر من الأيام التي برزت واعلنة عنها من الولايات المتحدة الأمريكية ويأتي ذلك من باب التذكير بالمعاني التي يعاني منها الكثير من الاشخاص نتيجة اخطاء كبير أو إعطائهم الادوية التي منتهية الصلاحية ، كما وضع التصورات على تلك المشكلة والأزمة الضرورية .