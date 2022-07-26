تاريخ بداية التاريخ الهجري ولماذا ، قد يثير الهام العديد من الأشخاص ممن يعملون بالتاريخ الهجري من المسلمين ، حول التعرف على تاريخ بداية التاريخ الهجري ولماذا ، ويعد العام الهجري هو العام الأساسي في الإسلامي و في التاريخ، حيث يأخذ التقويم الهجري على حادثة هجرة الرسول – صلى الله عليه وسلم – كبداية التاريخ ، وهو معتمد عند الكثير من العرب ، والدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم، كونه يرتبط بالعديد من شعائر الاسلام ، تابعوا معنا .

متى بدأ التاريخ الهجري

بدأ التاريخ الهجري في الأول من محرم عام 17 هـ، وهو أول بداية العام الهجري، لأن المسلمين لم يعرفوا التاريخ الهجري في بداية الإسلام، ولكن كانت هناك عدة مناسبات في زمن الخليفة عمر. ابن الخطاب. حيث اعتمد المسلمون على التاريخ الهجري على أساس هجرة الرسول – صلى الله عليه وسلم – لأن هذا الوقت هو الوقت المناسب لإقامة الدولة الإسلامية.

لماذا بدأ التاريخ الهجري بمحرم

وسبب جعل المحرم هو بداية التاريخ الهجري، بحيث تجمع السنة الهجرية الأولى بين الأشهر الحرم، وهي محرم، ورجب، وذي القعدة، وذو الحجة. أفعالهم، فاستشار عمر بن الخطاب أصحابه لتحديد بداية العام الهجري من أجل اختيار شهر محرم كأول بداية للعام الهجري، وأصبح المسلمون يعتمدون على هذا التاريخ ويؤرخونه حتى الوقت الحاضر.

أول من حدد التاريخ الهجري

يعتبر الخليفة عمر بن الخطاب أول من حدد التاريخ الهجري، حيث استند التاريخ إلى الأشهر التي كان يعرفها المسلمون من قبل، لكن البداية الأولى في حساب التاريخ الهجري كانت منذ هجرة الرسول – صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم – من مكة إلى يثرب. وهكذا صُنفت الهجرة على أنها من أبرز الأحداث في التاريخ الإسلامي. لأنها بداية عهد جديد للدولة الإسلامية، وقد تم اختيار شهر محرم بإجماع المسلمين ليكون أول بداية للتاريخ الهجري.

أسماء أشهر التقويم الهجري بالترتيب

يحتوي التقويم الهجري على 12 شهرًا تبدأ من شهر محرم وتنتهي في شهر ذي الحجة. أسماء أشهر التقويم الهجري مرتبة على النحو التالي

شهر محرم.

صفر.

الربيع الأول.

الربيع الثاني.

جمادى الاول.

جمادى الثاني.

Regep.

شعبان.

رمضان.

شوال.

ذو القعدة.

ذو الحجة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تاريخ بداية التاريخ الهجري ولماذا ، و أسماء أشهر التقويم الهجري بالترتيب ، ومن هو أول من حدد التاريخ الهجري ، و لماذا بدأ التاريخ الهجري بمحرم ، و متى بدأ التاريخ الهجري .