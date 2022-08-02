تاريخ بيع تذاكر كأس العالم 2022 ، قد يثير الهام العديد من الأشخاص ممن يهتمون ويتابعون كرة القدم حول البحث عن الوقت و تاريخ بيع تذاكر كأس العالم 2022 و المجموعات المشاركة في كأس العالم ، حيث تتركز الانظار من قبل المتابعين على الدولة الراعي لكأس العالم وخاصة كونها دولة عربية ، وهي دولة قطر وينتظر عشاق هذه البطولة العالمية صافرة افتتاح البطولة فما تاريخ بيع تذاكر كأس العالم 2022 ، تابعوا معنا .
سيتم بيع تذاكر كأس العالم 2022
فترة بيع تذاكر كأس العالم 2022 مفتوحة الآن، ويمكن للجماهير التقدم مرة أخرى للحصول على تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر خلال مرحلة المبيعات الثانية (من يأتي أولاً، يخدم أولاً)، والتي بدأت في 5 يوليو 2022 الساعة 1200 (منتصف النهار). ) بتوقيت الدوحة وينتهي في 16 أغسطس 2022 الساعة 1200 (منتصف النهار) بتوقيت الدوحة، خلال فترة المبيعات هذه، سيتم تخصيص التذاكر على أساس أسبقية الحضور، وستتم معالجة شراء التذاكر على أنها حقيقية- تخضع المعاملة الزمنية للتوافر، وسيتم تأكيد جميع التذاكر التي تم شراؤها بنجاح متاحة على الفور لمقدمي طلبات الحصول على التذاكر، وينصح FIFA مشجعي كرة القدم بإرسال طلباتهم بمجرد فتح فترة البيع، حيث من المحتمل أن يتم بيع التذاكر بسرعة.
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس العالم 2022
لا يمكن حجز تذاكر كأس العالم وشرائها مباشرة إلا من خلال موقع FIFA الرسمي “”، حيث سيحتاج المشجعون إلى تسجيل حساب على بوابة تذاكر FIFA ؛ ثم اختر الفئة المطلوبة وقم بالشراء، وقد تم بالفعل بيع 1.8 مليون تذكرة، حيث أن الدول التي اشترت أكبر عدد من التذاكر كانت الهند، إنجلترا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة الإمارات والسعودية بالإضافة إلى الدولة المضيفة قطر.
أسعار تذاكر كأس العالم 2022
قسم الفيفا أسعار تذاكر كأس العالم إلى أربع فئات، وجعل الفئات الأولى والثانية والثالثة متاحة للجماهير حول العالم من خلال بيع التذاكر عبر الإنترنت، في حين أن الفئة الرابعة متاحة فقط للمقيمين في قطر، وهناك أنواع مختلفة من التذاكر، ولكل نوع سعر مختلف. أدناه، سنتعرف على أسعار التذاكر وفقًا للأسلوب والفئة المتوفرة من كل نمط.
أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة واحدة
أسعار تذكرة كأس العالم للمباراة الواحدة في مختلف الفئات المتاحة موضحة في الجدول التالي
|وظيفة
|الفئة 1
|الصف 2
|فئة 3
|فئة 4
|الاحتياجات الخاصة
|المباراة الافتتاحية
|2250
|1600
|1100
|200
|200
|مجموعات
|800
|600
|250
|40
|40
|الجولة 16
|1000
|750
|350
|70
|70
|الدور ربع النهائي
|1550
|1050
|750
|300
|300
|الدور قبل النهائي
|3480
|2400
|1300
|500
|500
|المركز الثالث
|1550
|1100
|750
|300
|300
|نهائي
|5850
|3650
|2200
|750
|750
ملحوظة أسعار التذاكر في الجدول بالريال القطري.
أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة منتخب
أسعار تذكرة كأس العالم لجميع مباريات أحد الفرق المراد اختياره حسب الفئات المختلفة المتاحة موضحة في الجدول التالي
|عدد المباريات
|الفئة 1
|الصف 2
|فئة 3
|الاحتياجات الخاصة
|3 مباريات – منتخب قطر
|4235
|3080
|1760
|308
|3 مباريات – فريق آخر
|2640
|1980
|825
|132
|4 مباريات – منتخب قطر
|5335
|3905
|2145
|385
|4 مباريات – فريق آخر
|3740
|2805
|1210
|209
|7 مباريات – منتخب قطر
|17303
|11715
|6820
|2090
|7 مباريات – فريق آخر
|15708
|10615
|5885
|1914
ملحوظة أسعار التذاكر في الجدول بالريال القطري.
أسعار تذاكر كأس العالم 2022 بنظام أربعة ملاعب
تعتمد أسعار تذاكر كأس العالم على الملاعب، وفي مختلف الفئات المتاحة، كما هو موضح في الجدول التالي
|السلسلة مطابقة الأرقام
|الفئة 1
|الصف 2
|فئة 3
|الاحتياجات الخاصة
|ج 2 – 5 – 11 – 16
|3200
|2400
|1000
|160
|ب 17 – 22 – 28 – 31
|3200
|2400
|1000
|160
|ج 35 – 42 – 50 – 51
|3600
|2700
|1200
|220
|د 38 – 45 – 54 – 56
|3600
|2700
|1200
|220
|إي 33 – 44 – 49 – 52
|3600
|2700
|1200
|220
|المتوقع 40 – 47 – 53 – 55
|3600
|2700
|1200
|220
|G 36 – 37 – 43 – 46
|3200
|2400
|1000
|160
|ه 34 – 39 – 41 – 48
|3200
|2400
|1000
|160
|أنا 20 – 23 – 27 – 30
|3200
|2400
|1000
|160
|ي 19 – 21 – 26 – 32
|3200
|2400
|1000
|160
|ك 18 – 24 – 25 – 29
|3200
|2400
|1000
|160
|لام 3 – 6 – 12 – 13
|3200
|2400
|1000
|160
|م 4-8-10-15
|3200
|2400
|1000
|160
|ن 1-7-9-14
|4650
|3400
|1850
|320
ملاحظة 1 أسعار التذاكر في الجدول بالريال القطري.
ملحوظة 2 ملاعب كأس العالم مقسمة إلى أوتار بأحرف رومانية، وكل وتر يمثل 4 ملاعب.
شروط حضور مونديال 2022
وضع الاتحاد الرياضي في قطر عدة شروط بخصوص المشجعين من خارج دولة قطر، والتي يجب توافرها للاستفادة من التذكرة، على النحو التالي
- الحصول على بطاقة هيا إذا كان المسافرون يسافرون إلى قطر في الفترة ما بين 1 نوفمبر 2022 و 23 يناير 2023، فيجب عليهم الحصول على بطاقة هيا المعتمدة، بغض النظر عما إذا كانوا يعتزمون حضور إحدى مباريات كأس العالم أم لا.
- الحصول على حجز الإقامة لفترة كأس العالم إذا كنا نخطط للبقاء مع الأصدقاء أو العائلة في قطر أثناء البطولة، فسيتعين على مضيفنا تسجيل مكان إقامتنا على موقع بوابة هيا، وهو أمر غير ممكن حتى الآن، لذا يجب عليك الاستمرار في ذلك. راقب موقع بوابة هيا للحصول على أحدث المعلومات.
- الحصول على تأمين السفر قبل السفر إلى قطر مطلوب بوليصة تأمين تغطي الرحلة والأنشطة المخطط لها، بالإضافة إلى التأمين الطبي في حالات الطوارئ.
وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف تاريخ بيع تذاكر كأس العالم 2022 ، و شروط حضور مونديال 2022 ، و أسعار تذاكر كأس العالم 2022 و كيفية حجز تذاكر مباريات كأس العالم 2022 .