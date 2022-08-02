تاريخ بيع تذاكر كأس العالم 2022 ، قد يثير الهام العديد من الأشخاص ممن يهتمون ويتابعون كرة القدم حول البحث عن الوقت و تاريخ بيع تذاكر كأس العالم 2022 و المجموعات المشاركة في كأس العالم ، حيث تتركز الانظار من قبل المتابعين على الدولة الراعي لكأس العالم وخاصة كونها دولة عربية ، وهي دولة قطر وينتظر عشاق هذه البطولة العالمية صافرة افتتاح البطولة فما تاريخ بيع تذاكر كأس العالم 2022 ، تابعوا معنا .

سيتم بيع تذاكر كأس العالم 2022

فترة بيع تذاكر كأس العالم 2022 مفتوحة الآن، ويمكن للجماهير التقدم مرة أخرى للحصول على تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر خلال مرحلة المبيعات الثانية (من يأتي أولاً، يخدم أولاً)، والتي بدأت في 5 يوليو 2022 الساعة 1200 (منتصف النهار). ) بتوقيت الدوحة وينتهي في 16 أغسطس 2022 الساعة 1200 (منتصف النهار) بتوقيت الدوحة، خلال فترة المبيعات هذه، سيتم تخصيص التذاكر على أساس أسبقية الحضور، وستتم معالجة شراء التذاكر على أنها حقيقية- تخضع المعاملة الزمنية للتوافر، وسيتم تأكيد جميع التذاكر التي تم شراؤها بنجاح متاحة على الفور لمقدمي طلبات الحصول على التذاكر، وينصح FIFA مشجعي كرة القدم بإرسال طلباتهم بمجرد فتح فترة البيع، حيث من المحتمل أن يتم بيع التذاكر بسرعة.

كيفية حجز تذاكر مباريات كأس العالم 2022

لا يمكن حجز تذاكر كأس العالم وشرائها مباشرة إلا من خلال موقع FIFA الرسمي “”، حيث سيحتاج المشجعون إلى تسجيل حساب على بوابة تذاكر FIFA ؛ ثم اختر الفئة المطلوبة وقم بالشراء، وقد تم بالفعل بيع 1.8 مليون تذكرة، حيث أن الدول التي اشترت أكبر عدد من التذاكر كانت الهند، إنجلترا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة الإمارات والسعودية بالإضافة إلى الدولة المضيفة قطر.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022

قسم الفيفا أسعار تذاكر كأس العالم إلى أربع فئات، وجعل الفئات الأولى والثانية والثالثة متاحة للجماهير حول العالم من خلال بيع التذاكر عبر الإنترنت، في حين أن الفئة الرابعة متاحة فقط للمقيمين في قطر، وهناك أنواع مختلفة من التذاكر، ولكل نوع سعر مختلف. أدناه، سنتعرف على أسعار التذاكر وفقًا للأسلوب والفئة المتوفرة من كل نمط.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة واحدة

أسعار تذكرة كأس العالم للمباراة الواحدة في مختلف الفئات المتاحة موضحة في الجدول التالي

وظيفة الفئة 1 الصف 2 فئة 3 فئة 4 الاحتياجات الخاصة المباراة الافتتاحية 2250 1600 1100 200 200 مجموعات 800 600 250 40 40 الجولة 16 1000 750 350 70 70 الدور ربع النهائي 1550 1050 750 300 300 الدور قبل النهائي 3480 2400 1300 500 500 المركز الثالث 1550 1100 750 300 300 نهائي 5850 3650 2200 750 750

ملحوظة أسعار التذاكر في الجدول بالريال القطري.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة منتخب

أسعار تذكرة كأس العالم لجميع مباريات أحد الفرق المراد اختياره حسب الفئات المختلفة المتاحة موضحة في الجدول التالي

عدد المباريات الفئة 1 الصف 2 فئة 3 الاحتياجات الخاصة 3 مباريات – منتخب قطر 4235 3080 1760 308 3 مباريات – فريق آخر 2640 1980 825 132 4 مباريات – منتخب قطر 5335 3905 2145 385 4 مباريات – فريق آخر 3740 2805 1210 209 7 مباريات – منتخب قطر 17303 11715 6820 2090 7 مباريات – فريق آخر 15708 10615 5885 1914

ملحوظة أسعار التذاكر في الجدول بالريال القطري.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 بنظام أربعة ملاعب

تعتمد أسعار تذاكر كأس العالم على الملاعب، وفي مختلف الفئات المتاحة، كما هو موضح في الجدول التالي

السلسلة مطابقة الأرقام الفئة 1 الصف 2 فئة 3 الاحتياجات الخاصة ج 2 – 5 – 11 – 16 3200 2400 1000 160 ب 17 – 22 – 28 – 31 3200 2400 1000 160 ج 35 – 42 – 50 – 51 3600 2700 1200 220 د 38 – 45 – 54 – 56 3600 2700 1200 220 إي 33 – 44 – 49 – 52 3600 2700 1200 220 المتوقع 40 – 47 – 53 – 55 3600 2700 1200 220 G 36 – 37 – 43 – 46 3200 2400 1000 160 ه 34 – 39 – 41 – 48 3200 2400 1000 160 أنا 20 – 23 – 27 – 30 3200 2400 1000 160 ي 19 – 21 – 26 – 32 3200 2400 1000 160 ك 18 – 24 – 25 – 29 3200 2400 1000 160 لام 3 – 6 – 12 – 13 3200 2400 1000 160 م 4-8-10-15 3200 2400 1000 160 ن 1-7-9-14 4650 3400 1850 320

ملاحظة 1 أسعار التذاكر في الجدول بالريال القطري.

ملحوظة 2 ملاعب كأس العالم مقسمة إلى أوتار بأحرف رومانية، وكل وتر يمثل 4 ملاعب.

شروط حضور مونديال 2022

وضع الاتحاد الرياضي في قطر عدة شروط بخصوص المشجعين من خارج دولة قطر، والتي يجب توافرها للاستفادة من التذكرة، على النحو التالي

الحصول على بطاقة هيا إذا كان المسافرون يسافرون إلى قطر في الفترة ما بين 1 نوفمبر 2022 و 23 يناير 2023، فيجب عليهم الحصول على بطاقة هيا المعتمدة، بغض النظر عما إذا كانوا يعتزمون حضور إحدى مباريات كأس العالم أم لا.

الحصول على حجز الإقامة لفترة كأس العالم إذا كنا نخطط للبقاء مع الأصدقاء أو العائلة في قطر أثناء البطولة، فسيتعين على مضيفنا تسجيل مكان إقامتنا على موقع بوابة هيا، وهو أمر غير ممكن حتى الآن، لذا يجب عليك الاستمرار في ذلك. راقب موقع بوابة هيا للحصول على أحدث المعلومات.

الحصول على تأمين السفر قبل السفر إلى قطر مطلوب بوليصة تأمين تغطي الرحلة والأنشطة المخطط لها، بالإضافة إلى التأمين الطبي في حالات الطوارئ.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف تاريخ بيع تذاكر كأس العالم 2022 ، و شروط حضور مونديال 2022 ، و أسعار تذاكر كأس العالم 2022 و كيفية حجز تذاكر مباريات كأس العالم 2022 .