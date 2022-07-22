تاريخ تسجيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على تاريخ الخاص بعملية التسجيل لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، كونها من الجامعات المفضلة داخل المملكة العربية السعودية حيث يتم نشره تاريخ تسجيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لكل عام ، وذلك للإلتحاق بالجامعة ، تابعوا معنا .

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تعد جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من أهم الجامعات الحكومية المجانية في المملكة العربية السعودية، ويشار إلى أن أول دفعة التحقت بجامعة الإمام عبد الرحمن كانت خلال عام إنشائها عام 1975، وهذا أحدثت المادة فرقًا كبيرًا معها في جعلها واحدة من أفضل الجامعات الأكاديمية في الوقت الحاضر. تضم الجامعة عددًا من التخصصات والكليات المختلفة وفقًا لأنظمة محددة.

تاريخ التسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، فتح باب قبول وتسجيل طلبات خريجي الثانوية العامة للعام الجديد 1444 يوم الاثنين 3 محرم 1443 هـ، وينتهي في 8 يناير 1443 الساعة 1200 ظهرا. يتم توضيح مواعيد باقي إجراءات القبول على النحو التالي

النسب المرجحة بجامعة الملك عبد الرحمن بن فيصل 1444

تم تشكيل آلية احتساب النسبة المرجحة لعام 1444 على النحو التالي

المسارات والكليات للطلاب ثانوية 30٪، قدرات 30٪، إنجاز 40٪.

المسارات والكليات للطالبات ثانوية 30٪، قدرات 30٪، إنجاز 40٪.

كلية الشريعة والقانون ثانوية 50٪، قدرات 50٪.

الكلية التطبيقية “الدبلوم” ثانوية 50٪ سعة 50٪.

كيفية الالتحاق بجامعة الملك عبد الرحمن بن فيصل 1444

يتم التسجيل في إحدى كليات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بعد استيفاء الشروط من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى بوابة القبول بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل “”.

اضغط على خدمة “تقديم طلب جديد”.

انتقل إلى حساب الطالب عبر البوابة وقم بتسجيل الدخول.

قم بتعبئة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من الطالب.

إرفاق جميع وكافة المستندات والأوراق التي يطلبها الموقع.

تأكد من ة جميع المعلومات والبيانات على أنها صحيحة.

انقر فوق زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل بجامعة عبدالرحمن بن فيصل 1444

ومن أهم شروط الالتحاق بإحدى تخصصات وكليات جامعة عبد الرحمن بن فيصل ما يلي

إرفاق شهادة الثانوية العامة للطالب أو ما يعادلها.

الجنسية السعودية لمقدم الطلب، أو أن يكون لها أم سعودية.

أن يكون حاصلاً على درجة في اختبارات القدرات والتحصيل للمركز الوطني للقياس.

يشترط ألا يتقدم الطالب ويقبل في جامعة أخرى.

خاضع لإجراءات اللياقة البدنية من الجهات المختصة بالجامعة فقط.

الحصول على معدل لا يقل عن 80٪ للاختصاص الشرعي في كلية الشريعة والقانون.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 إلى 25 عامًا.

يمكن لحاملي بطاقة التنقل التسجيل في الجامعة وفق قواعد محددة.

الموقع الرسمي لجامعة عبد الرحمن بن فيصل

الانتقال إلى الموقع الرسمي لجامعة عبدالرحمن بن فيصل عبر الإنترنت مباشرة. يساعد الموقع المتقدم في التعرف على شروط وضوابط الجامعة، والتعريف بكليات وتخصصات الجامعة التي تم إطلاقها خلال العام الجديد، بالإضافة إلى معرفة نسب القبول في التخصصات المختلفة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف تاريخ تسجيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، و الموقع الرسمي لجامعة عبد الرحمن بن فيصل ، و شروط التسجيل بجامعة عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، و كيفية الالتحاق بجامعة الملك عبد الرحمن بن فيصل 1444 .