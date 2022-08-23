تاريخ تعويم الجنيه.. هل يفعلها المركزي المصري فِيْ سبتمبر

يتوقع خبراء السوق المالية أن يعلن حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري عَنّْ تعويم جديد لسعر الجنيه فِيْ سبتمبر المقبل.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فِيْ بيان صحفِيْ صدر مساء الاثنين 22 أغسطس، إن مصر فِيْ المرحلة الأخيرة من المفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وتسعى الحكومة المصرية لسحب قرض من صندوق النقد الدولي، الذي لم يعلن رسميًا عَنّْ حجمه، لكن مصادر قريبة من الموضوع تقول إن قيمته 10 مليارات دولار، فِيْما يؤكد محمد معيط، وزير المالية المصري، ذلك. وتتراوح ما بين 10 إلَّى 15 مليار دولار، والهدف منها سد عجز الميزانية المصرية وسداد فاتورة الديون، بعد أن ارتفع الدين الخارجي لمصر إلَّى 157.8 مليار دولار فِيْ نهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 145.5 مليار فِيْ ديسمبر. 2022، بنمو 8.1٪، منها 47.1 مليار دولار ديون يجب سدادها فِيْ غضون عام.

من ناحية أخرى، يدعو صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية والبنك المركزي إلَّى إجراء إصلاحات اقتصادية تشمل إلغاء جميع المبادرات منخفضة الفائدة، مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع السياحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية. تداعيات جائحة كورونا، فضلا عَنّْ دعم التمويل العقاري، مشددا على ضرورة توحيد أسعار الفائدة. فِيْ سوق البنوك، بحسب مصادر حكومية طلبت عدم الكشف عَنّْ هُويتها.

مسلسل تعويم الجنيه فِيْ مصر

فِيْ البداية يجب أن نعرف ما هُو تعويم أو تحرير سعر صرف العملة، هُو ترك العملة لتسعير نفسها بشكل يومي أو لحظي وفق آليات العرض والطلب فِيْ السوق العالمية دون تدخل أي جهة حكومية مثل البنك المركزي، والعملة مرتبطة بسلة عملات أخرى لتحديد مدى ارتفاعها أو انخفاضها مقابل أزواج العملات الأخرى، وخلال السنوات الماضية تم التعويم الجزئي للجنيه أو كَمْا يطلق عليه (الموجه) التعويم) منذ عام 1977 (التعويم الأول للجنيه) حتى عام 2016 (التعويم الثالث للجنيه)، ولكن من المتوقع أن يكون التعويم الكامل فِيْ سبتمبر 2022.

قامت مصر بتحرير سعر الجنيه لأول مرة عام 1977، عَنّْدما سمح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإعادة بطاقات الاستيراد للقطاع الخاص، وبداية عهد الاقتراض من الغرب، والذي سمي فِيْما بعد بـ “باريس”. نادي الديون “ولكن مع عجز السادات عَنّْ تحرير الموازنة العامة فِيْ غضون عام. عام 1977، وعدم استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية، وضعف الاقتصاد العام، عادت أزمات الدولار مرة أخرى، وانتقل الدولار رسمياً من 1.25 جنيه إلَّى نحو 2.5 جنيه.

جاءت المرة الثانية للتعويم التي لجأ فِيْها البنك المركزي المصري لتحرير سعر صرف الجنيه عام 2003 بعد أن قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد تعويم الجنيه، أي تحرير حرية معاملات العرض والطلب فِيْ السوق من خلال تحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلَّى 5.5 جنيهات، ثم قفز مرة أخرى ولمس سقف 7 جنيهات، ثم استقر عَنّْد كان مستوى 6.20 جنيها فِيْ ذلك الوقت بعد أن كان 3.40 جنيهات فِيْ السابق.

أعلن البنك المركزي المصري عَنّْ قرار التعويم الثالث للجنيه فِيْ 3 نوفمبر 2016، عَنّْدما قرر تحرير سعر وأسعار صرف الجنيه وفق آليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبي من خلال آلية الانتربنك بالدولار، وبذلك يصل الدولار عَنّْد الشراء بأعلى سعر إلَّى 14.50 وأدنى سعر. عَنّْد 13.5 جنيها.

فِيْ أغسطس 2022، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض عَنّْد 12.25٪ وسعر الإيداع عَنّْد 11.25٪، وفِيْ يونيو الماضي أبقاهما عَنّْد مستوى 11.25 و 12.25 و 11.75٪ على التوالي، وفِيْ مايو الماضي رفع عائد الودائع. معدلات. والإقراض 2٪ لتصل إلَّى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي.

يتوقع خبراء السوق المالية أن يعلن البنك المركزي المصري عَنّْ المرحلة الرابعة من التعويم الرابع والأخير لسعر الجنيه سبتمبر المقبل، والتي ستكون بمثابة تحرير كامل لسعر العملة المحلية، والذي من المتوقع أن يرفع سعر الدولار. مقابل الجنيه من 19.17 جنيه للدولار حسب نشرة البنك المركزي. المصري اليوم، إلَّى أكثر من 22 جنيها (السعر المتوقع عَنّْد إعلان إمكانية التعويم).

طفرة فِيْ تحويلات المصريين بالخارج

قال البنك المركزي، فِيْ بيان، اليوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار عَنّْ العام المالي 2022-2022، الذي انتهى فِيْ يونيو، بزيادة قدرها 1.6 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق.