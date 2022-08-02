تاريخ دوام المدارس في الكويت 2022 / 2023 ، يعد البحث من قبل العديد من الأفراد حول التقويم والتاريخ الذي يتعلق بدوام الدراسة في دولة الكويت وخاصة من قبل الأباء والأمهات لمعرفة الوقت والتاريخ الذي يبدأ به الدراسة لتمكين ابنائهم من مواصلة دراستهم ، ويعد الشعب الكويتي من الشعوب التي تهتم بالتعليم بشكل كبير مقارنة بغيرها من الشعوب حيث تم الإعلان تاريخ دوام المدارس في الكويت من قبل وزارة التربية والتعليم ، تابعوا معنا .

مواعيد افتتاح المدارس في الكويت 2022/2023

تختلف مواعيد بدء الدراسة في الكويت حسب المراحل التعليمية الثلاث ؛ تضمن التقويم الأكاديمي المعلن مواعيد مختلفة لبدء الدراسة للمستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية. لذلك نتعرف على مواعيد بدء المدارس للمراحل الثلاث في الفقرات التالية.

ساعات عمل المدرسة الابتدائية

وستبدأ الدراسة في الكويت للمرحلة الابتدائية يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 م، فيما حُدِّدت إجازة نصف العام لنفس المرحلة من الأحد 22 يناير 2023 م وحتى الخميس 2 فبراير 2023 م. أما موعد انتهاء الدراسة للصفوف الابتدائية فسيكون يوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023 م، وبعدها بدأت امتحانات التقييم لجميع درجات المرحلة الابتدائية في 18 يونيو 2023 م.

ساعات المدرسة الإعدادية

وستبدأ الدراسة بالكويت للمرحلة المتوسطة يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 م، فيما حُدِّدت إجازة نصف العام لنفس المرحلة من الأحد 22 يناير 2023 م وحتى الخميس 2 فبراير 2023 م. أما انتهاء العمل بالمرحلة المتوسطة فسيكون يوم الاثنين 5 يونيو 2023 م. موعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني لجميع فصول المرحلة المتوسطة.

ساعات عمل المدرسة الثانوية

تبدأ الدراسة في الكويت للمرحلة الثانوية يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 م، فيما حُدِّدت إجازة نصف العام للمرحلة ذاتها اعتباراً من الأحد 22 يناير 2023 م وتستمر حتى الخميس 2 فبراير 2023. ميلادي. أما موعد انتهاء الدراسة للمرحلة الثانوية فسيكون يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 م وهو موعد انتهاء امتحانات الصف الثاني عشر.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف تاريخ دوام المدارس في الكويت 2022 / 2023 ، و ساعات عمل المدرسة الثانوية ، ساعات المدرسة الإعدادية ، و مواعيد افتتاح المدارس في الكويت 2022/2023 .