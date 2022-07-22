تاريخ رأس السنة الهجرية 2022 المغرب .. مَتَّى مَوعِد فاتح أول محرم 2022 1444 فِيْ المغرب

يتوق المسلمون اليوم لمعرفة مَوعِد رأس السنة الهجرية 2022 فِيْ المغرب. وتاريخ 1 محرم 2022 بالمغرب. ويتزامن ذلك مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة. حيث تحدد عقول المسلمين فِيْ جميع دول العالم وفِيْ المغرب العربي التاريخ والتاريخ الذي ستصل فِيْه الأيام الأولى من رأس السنة الهجرية إلى المغرب. وفِيْ نفس السياق، يعتبر أول محرم 2022 فِيْ المغرب من أهم الأيام والمناسبات الدينية. الذي يبدأ العام الهجري والذي يحدد فِيْه تاريخ عاشوراء.

تاريخ رأس السنة الهجرية 2022 المغرب

التاريخ متوقع رأس السنة الهجرية 2022 المغرب. يوم السبت القادم الموافق الثلاثين (30) من شهر يوليو عام 2022 الموافق للهجرة من الأول (1) من شهر محرم 1444. هذا حسب الحسابات الفلكية.

حيث تجدر الإشارة إلى أن البحث هلال شهر محرم الجديد يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443، الموافق ميلا فِيْ 28 يوليو 2022.

عطلات رأس السنة الهجرية فِيْ المغرب 2022

تمنح المملكة المغربية عطلة رأس السنة الهجرية “عطلة رسمية” لجميع العاملين فِيْ القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة. الذي يصادف نهاية العام الهجري الحالي وبداية العام الهجري الجديد. حيث يحتفل المسلمون بهذه المناسبة فِيْ مختلف دول العالم الإسلامي.

رأس السنة الهجرية فِيْ المغرب

رأس السنة الهجرية 1444-2022 المغرب. تعتبر بداية العام الهجري الجديد من أهم المناسبات الدينية والإسلامية على المستوى الديني والاجتماعي لدى المسلمين المغاربة. وفِيْ السياق ذاته، يحتفل مواطنو دولة المغرب كل عام برأس السنة الهجرية بقلوب بيضاء مليئة بالحب والإيمان والفرح والسعادة. فِيْ هذا اليوم، تجتمع العائلات والأقارب ويتبادلون التهاني. كَمْا يفضل البعض إرسال رسائل تهنئة بقدوم رأس السنة الهجرية للأصدقاء والأحباء، والتي تحتوي على كلمات لطيفة تعبر عن الدفء والحب تجاههم. كَمْا أن البعض يرغب فِيْ صيام بعض أيام شهر محرم. يصوم آخرون طوال الشهر.

فِيْ نهاية موضوعنا راقبنا بالتفصيل تاريخ عطلة رأس السنة الهجرية فِيْ المغرب للتعرف على تاريخها الفلكي.