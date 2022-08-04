تاريخ صرف العوائد السنوية 1444 ، تسائل العديد من الأفراد من المقيمين في المملكة حول التعرف على تاريخ صرف العوائد السنوية 1444 ، من قبل المستحقين لضمان عدم ضياع عوائدهم من المواطنين من المقيمين وساكنين المملكة العربية السعودية، وتقوم وزارة المالية بإسقاط العوائد ما لم يكن من يستحقها قبل نهاية شهر جمادى ، وتعد العوائد السنويه إحدى الخدمات الإلكترونية التي تندرج تحت وزارة المالية داخل المملكة ، تابعوا معنا .

تاريخ توزيع الأرباح السنوية 1444

يتم صرف العوائد السنوية لعام 1444 هـ من بداية شهر محرم حتى نهاية شهر جمادى الثانية، بحسب التعميم الصادر عن الإدارة العامة للقرارات والقواعد في المملكة العربية السعودية. المدة المذكورة أعلاه حتى يتمكن من الحصول على مرتجعاته، وإلا فسيتم مصادرة عوائده لهذا العام.

كيفية الاستعلام عن خدمة المرتجعات السنوية 1444

يمكن للمستفيدين من العوائد السنوية في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن الموعد المحدد للصرف لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع وزارة المالية مباشرة.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي.

اضغط على خدمة الاستعلام عن المرتجعات السنوية.

اقرأ التفاصيل ثم وافق على الشروط.

انقر فوق الذهاب إلى أيقونة الخدمة.

أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر على أيقونة البحث الخضراء.

عرض سعر الصرف المحدد للمستفيد.

حجز موعد للعوائد السنوية وزارة المالية 1444

يتم حجز مواعيد العوائد السنوية لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام حجز المواعيد مباشرة.

وافق على الشروط بعد الانتهاء من قراءتها.

انقر فوق الذهاب إلى أيقونة الخدمة.

أدخل رقم الهوية ورمز التحقق المرئي.

انقر على زر الاستعلام الأخضر.

اضغط على خيار حجز موعد لدفع المرتجعات.

حدد التبادل والإجراء من القوائم المنسدلة.

انقر فوق حفظ لإنهاء حجز الموعد.

المستندات المطلوبة لدفع العوائد السنوية 1444

يجب توفير المستندات التالية لدفع العائدات السنوية 1444 هـ في المملكة العربية السعودية

تعبئة الإقرار السنوي بصرف العوائد بموافقتها.

تسليم نموذج التحويل لحساب الوكيل بعد تعبئته والتصديق عليه أو إرفاق ما يثبت صحة رقم IBAN الخاص بالبنك.

إحضار صورة صك حصر ورثة المتوفى.

إحضار صورة من خلاصة القيد مختومة بالموت.

توفير وكالة شرعية جديدة من المستفيدين من العائدات.

إحضار صورة من صك الطلاق إذا كان أحد المستحقين مطلقاً.

إحضار صورة من خلاصة القيد لزوج البنت الأرملة إذا كانت الأرملة من المستحقين.

إحضار صورة من عقد الوصاية إذا كان أحد المستحقين قاصراً أو غير كفء.

الفئات المستحقة للعوائد السنوية من عائلة المتوفى 1444

القائمة التالية تشمل الفئات المستحقة للعوائد السنوية من أفراد أسرة المتوفى لعام 1444 هـ

الزوجة الأرملة تستحق الزوجة الأرملة المزايا السنوية لزوجها المتوفى ما لم تتزوج بعد وفاته.

الابن القاصر يصرف العائد السنوي للابن القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويدخل في حكم الابن القاصر الفئات التالية متخلف عقليا يجب إرفاق المستندات التي تثبت حالة المتخلف عقليا مع نسخة من صك الوصاية. عدم القدرة على العمل كليًا تُدفع المخصصات السنوية إلى الشخص العاجز تمامًا بسبب عدم قدرته على القيام بذلك عند تقديم تقرير طبي يثبت حالته.

الفتاة غير المتزوجة الفتاة غير المتزوجة المستحقة للمخصصات السنوية من والدها تشمل الفئات التالية المطلقة يحق للمطلقة الحصول على مخصصات والدها السنوية إذا لم يكن لها ابن بلغ الخامسة والعشرين من عمره، بشرط إبراز صك الطلاق. الأرملة تقدم وزارة المالية الإقرارات السنوية إلى الابنة عندما لا يكون لها عائد من زوجها المتوفى ولو كان أقل بشرط ألا يكون لها ابن بلغ الخامسة والعشرين من عمره. سنوات.



رابط حجز موعد للعوائد السنوية 1444

يمكن التوجه إلى نظام حجز مواعيد العوائد السنوية في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ من خلال الرابط المباشر، حتى يتمكن المستفيدون من الحصول على مردودهم عند حاجتهم لزيارة الإدارة العامة للدورات والقواعد.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تاريخ صرف العوائد السنوية 1444 ، رابط حجز موعد للعوائد السنوية 1444 ، و الفئات المستحقة للعوائد السنوية من عائلة المتوفى 1444 ، و المستندات المطلوبة لدفع العوائد السنوية 1444 .