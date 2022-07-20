تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر يوليو قبل نهائي كأس مصر

يلتقي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس المقبل، في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2022.

تنطلق فعاليات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الخميس المقبل.

وتغلب الأهلي على الزمالك في مباريات الدرجة الأولى التي جمعت بينهما في يوليو، قبل نهائي كأس مصر المقرر في 21 يوليو.

وكان القطبان قد التقيا سابقا في 12 مباراة خلال شهر يوليو (6 مباريات بالدوري – 1 كأس مصر – 1 كأس السوبر المحلية – 3 مباريات دوري أبطال أفريقيا).

حقق الأهلي 8 انتصارات في أفضل المباريات خلال شهر يوليو، فيما انتهت المواجهة بـ 4 مباريات بينهما، ولم يفز الزمالك بأي مباراة.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية لكأس مصر بعد فوزه على فريق أسوان في نصف نهائي البطولة، فيما تأهل الأهلي على حساب بتروجيت مماثل.

ويتطلع فريق الأهلي للفوز بلقب البطل للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه، لترسيخ ريادته في قائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب المحلي، فيما يسعى الزمالك للفوز بلقبه الثامن والعشرين في البطولة المحلية.