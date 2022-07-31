تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل موقعة الغد

يستقبل الزمالك نظيره بيراميدز غدا الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2022-2022.

تنطلق أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بالضبط في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستقام على استاد القاهرة الدولي.

واجه فريق الزمالك وبيراميديس بعضهما البعض في 12 مباراة في عدة بطولات، وحقق الفريق الأبيض 8 انتصارات، وانتهت التعادل بـ 3 مباريات، وحقق الفريق الأزرق الفاتح انتصارًا.

وأحرز لاعبو الزمالك 23 هدفا في مرمى بيراميدز وتلقت شباكهم 10 أهداف.

المغربي أشرف بن شرقي يتصدر قائمة الهدافين في تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز برصيد 4 أهداف.

يدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، ويريد الفوز بمباراة الغد وجمع النقاط الثلاث كلها، ليقترب من ختام لقب الدوري المصري هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يلعب بيراميدز المباراة برصيد 59 نقطة، متطلعًا للفوز بالمباراة للمنافسة على لقب الدوري.