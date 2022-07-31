تاريخ مواجهات تاكيس جونياس ضد الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

ويستعد فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز، غدا الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2022-2022.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستقام على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يدخل مباراة بيراميدز، متصدرًا جدول الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

بيراميدز يدار من قبل المدرب اليوناني تاكيس جونياس، الذي واجه الزمالك في 3 مباريات سابقة خلال إدارة فريق وادي دجلة، وتعادل في مباراة واحدة وتلقى خسارتين، على النحو التالي

كانت المباراة الأولى التي خاضها تاكيس جونياس ضد الزمالك في 1 نوفمبر 2022، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز الأبيض 4-2.

وكان لقاء جونياس الثاني ضد الزمالك في 9 مايو 2022 في الجولة 29 من الدوري الممتاز، وفاز الزمالك 2-1.

أما المباراة الثالثة بين مدرب اليونان والزمالك، فقد كانت في 28 يناير 2022، في الجولة 15 من الدوري، وانتهت بالتعادل 1-1.

يشار إلى أن الزمالك وبيراميديس التقيا في 12 مباراة في مختلف البطولات، وحقق الفريق الأبيض 8 انتصارات، وحسم التعادل في 3 مباريات، وحقق الفريق الأزرق الفاتح انتصارًا.