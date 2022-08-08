تاريخ موعد نزول صرف إيداع الضمان الاجتماعي المطور 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية ، حول التعرف على تاريخ موعد نزول صرف إيداع الضمان الاجتماعي لشهر شوال ، وذلك بشكل يراعي نزول الضمان المطور لجميع الفئات المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي المطور ، تابعوا معنا

تطوير نظام الضمان الاجتماعي 1444

صدر تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 1444/2/4 هـ، بهدف تقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا في المملكة العربية السعودية. وتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد. حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نظام المطور وفق التشريعات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يستهدف الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين من يحق لهم تحسين الحياة المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي.

تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطوَّر 1444

موعد نزول الضمان الاجتماعي للشهر الحالي سيكون بتاريخ 3/1/1444 هـ للمستحقين لهذه المساعدة في المملكة العربية السعودية، لذلك يجب على كل مستفيد من هذه المنحة انتظار هذا التاريخ في الإعلان الرسمي بأن صادرة على حسابها الرسمي على منصة تويتر.

كم الوقت المتبقي لسداد وديعة الضمان الاجتماعي المطورة 1444

يتساءل العديد من المواطنين المشاركين في الضمان الاجتماعي المطوَّر بالمملكة العربية السعودية والمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر لعام 1444 هـ – 2022 م عن موعد صرف المخصصات المالية للضمان الاجتماعي التي أطلقتها الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو / 2022 م

كم تبقى حتى تاريخ وصول دفع وديعة الضمان الاجتماعي المطورة 1443

تطوير شروط الأهلية للضمان الاجتماعي 1444

يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية، من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة.

توافر معايير تملك واستخدام الثروة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية.

توافر كافة متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالمستفيد وهي الحالة الصحية. الحالة التعليمية. خدمة المجتمع. مؤهل.

يجب ألا يقل الدخل المحسوب لكل من الأسرة أو المستقل عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

يجب ألا يقل الدخل عن 500 ريال سعودي، ولا يقل عن 1100 ريال سعودي.

بالنسبة للفئات غير القادرة على العمل، يلزم وجود برنامج تدريب وتوظيف داخل المملكة.

الفئات التالية مستثناة من شرط الجنسية زوجة سعودية. مطلق من سعودي أو أرملته. الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل من الأيتام الحاملين لبطاقات النقل. أبناء أرملة سعودية أو مطلقة من أجنبي.



المستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي

يتم تقديم الأوراق والمستندات التالية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة في الضمان الاجتماعي

إذا كان المتقدم غير سعودي. يجب تقديم إثبات الهوية.

إذا كان المستفيد من ذوي الإعاقة ؛ يجب تقديم وثائق الإعاقة الرسمية.

إذا كان طلب المعاش مقدمًا عن العائلة ؛ يجب تقديم جميع بيانات أفراد العائلة بشكل منفصل لكل شخص.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكنك التسجيل في سلفة الضمان الاجتماعي 1444 باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام الضمان الجديد.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

انقر فوق سجل جديد.

أدخل رقم الهوية.

اكتب تاريخ الميلاد.

قم بإنشاء وتأكيد كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق.

وافق على الإقرار.

انقر فوق تسجيل.

اتبع التعليمات المطلوبة.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة.

انقر فوق Unified File من شريط الأدوات العلوي.

أدخل المعلومات المطلوبة.

تحقق من البيانات.

انقر فوق إرسال البيانات

انقر فوق “انتقال” لملء معلومات الأسرة.

أكمل المعلومات المطلوبة وارجع إلى واجهة الحساب.

انتقل إلى قائمة البرامج ثم تقدم بطلب للحصول على البرنامج المناسب.

استعلام عن وضع الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكنك الاستفسار عن حالة الضمان الاجتماعي باستخدام رقم السجل المدني كما يلي

الوصول المباشر إلى صفحة الاستفسار عن الضمان الاجتماعي.

أدخل البيانات المطلوبة رقم السجل المدني. رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد. رمز التحقق في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق “عرض”.

سيتم عرض جميع بيانات المستفيد من الضمان الاجتماعي.

كم يبلغ راتب المطور الاجتماعي 1444

كشفت وزارة الموارد البشرية في اللائحة التنفيذية عن رواتب استحقاق الضمان الاجتماعي، وكذلك حصر الضمان الاجتماعي حسب عدد أفراد الأسرة المشمولين بالتأمين، كما أوضحت لكل شخص يمنعه من الحصول عليها. ضمان اجتماعي. ويبين الجدول التالي رواتب الضمان الاجتماعي الجديدة لعام 1444 هـ

عدد أفراد الأسرة راتب تقاعد حاجز الضمان الاجتماعي عائلة مكونة من شخص واحد 1،000 ريال سعودي 2001 ريال سعودي عائلة مكونة من شخصين 1،285 ريال سعودي 2570 ريال سعودي عائلة مكونة من 3 أفراد 1،570 ريال سعودي 3140 ريال سعودي عائلة مكونة من 4 أشخاص 1،855 ريال سعودي 3710 ريال سعودي عائلة مكونة من 5 أفراد 2،140 ريال سعودي 4280 ريال سعودي عائلة مكونة من 6 أفراد 2،420 ريال سعودي 4840 ريال سعودي عائلة مكونة من 7 أفراد 2،710 ريال سعودي 5420 ريال سعودي عائلة مكونة من 8 أفراد 3،000 ريال 6000 ريال سعودي عائلة مكونة من 9 أفراد 3،280 ريال سعودي 6560 ريال سعودي عائلة مكونة من 10 أفراد 3،560 ريال سعودي 7120 ريال سعودي عائلة مكونة من 11 فردا 3،840 ريال سعودي 7680 ريال سعودي أسرة مكونة من 12 فردًا 4،130 ريال سعودي 8260 ريال سعودي عائلة مكونة من 13 فردًا 4،410 ريال سعودي 8820 ريال سعودي عائلة مكونة من 14 فردًا 4،700 ريال سعودي 9400 ريال سعودي عائلة مكونة من 15 فردًا 5،000 ريال سعودي 10000 ريال سعودي

كيفية الاتصال بالضمان الاجتماعي

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الطرق المختلفة للتواصل مع المستفيدين في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها ما يلي

زيارة المقر في الرياض – حي المغرزات طريق الامام سعود الفرعي من الاحد الى الخميس من الساعة ٨ صباحا الى ٢٢٠ ظهرا.

رقم الهاتف يتم الاتصال به من الساعة 700 صباحًا حتى الساعة 1100 مساءً على الأرقام التالية الرقم المجاني الموحد 920020301. الرقم المختصر المجاني 19911.

البريد الإلكتروني أي يتم الرد عليه خلال 5 أيام عمل.

التواصل عبر منصة تويتر ““.

التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook “.

خدمة صوتك مسموع للاقتراحات والشكاوى “”.

رابط الاستفسار عن الضمان الاجتماعي

يأخذنا الرابط التالي “” إلى الصفحة للاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444، باتباع جميع التعليمات والخطوات الموضحة أعلاه، حتى تظهر جميع بيانات المستفسر.

وفي الختام أوضحنا تاريخ موعد نزول صرف إيداع الضمان الاجتماعي المطور 1444 ،بحيث يهتم المواطنون المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور بالحصول على المخصصات المالية المستحقة ، كم يبلغ مقدار راتب الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره ، ووضعنا لكم رابط لاستعلام الأفراد للضمان الاجتماعية.