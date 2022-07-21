تاريخ نزول مكافأة جامعة الجوف 1444 / 2022 ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على مكافأة جامعة الجوف ، ويعد ذلك الخبر من الاخبار التي تثير إهتمام الكثير في الأيام الاخيرة ، والمكافأة التي يتلقاها الطلاب عبر جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية، حيث تعطى المكافئة من قبل الجامعة بشكل سنوي للطلبة والطالبات الذين استطاعوا استيفاء جميع المعايير التي أعلنتها الجامعة ، تابعوا معنا .

معلومات عن جامعة الجوف

جامعة الجوف من الجامعات الحكومية البارزة في المملكة العربية السعودية، وتقع بالتحديد بين مدينتي دومة الجندل ومدينة سكاكا. في الوقت الحاضر الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وتضم الجامعة حوالي سبع عشرة كلية.

موعد صدور جائزة جامعة الجوف

لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد إصدار مكافأة جامعة الجوف، وفي حال الإعلان عنها ستقوم عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بإرفاق منشور يوضح تاريخ المكافأة وتفاصيل حالة الصرف والتي يتم من خلال حساب الطالب على البوابة، ومن هنا نستنتج أن المكافآت غير متوفرة في الوقت الحالي، وتجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد أن يحصل الطلاب الجدد على راتب الجامعة في نهاية الشهر الميلادي، تحديدًا في الفترة ما بين 26 و 28، ويتم صرفها شهريًا لجميع المراحل التعليمية في الجامعات.

الاستفسار عن موعد صرف المكافآت الجامعية 1444

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الخاص مجموعة من الخطوات يمكن للطلاب من خلالها إجراء استفسارات لمعرفة موعد صرف المكافآت. هذه الخطوات هي كما يلي

انتقل إلى الموقع الرسمي لنظام مكافآت الطلاب من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

الضغط على أيقونة رقم السجل المدني.

قم بإجراء الاستعلام عن طريق إدخال رقم السجل المدني.

انقر فوق أيقونة إرسال.

عرض كافة البيانات الخاصة بالمكافأة المالية الخاصة بالطالب.

متى يوقف راتب الطالب من جامعة الجوف

مما لا شك فيه أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى توقف راتب الطالب في حالة توفر أي منها. ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي

تعرض الطالب لعقوبة تأديبية خلال أحد الفصول الدراسية بالجامعة.

يتغيب الطالب باستمرار مما يؤدي إلى الحصول على إنذار.

ألا يكون الطالب قد أنهى السنة التحضيرية ضمن المدة التي تحددها الجامعة.

حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من 1.75 في الفصل الدراسي الأول.

إذا توقف الطالب عن إكمال الفصل الدراسي أو تأجيله.

إذا حضر أقل من 12 ساعة للمرة الثانية.

انسحب الطالب.

عدم استكمال الدراسة الجامعية خلال المدة المحددة.

كم هو راتب الطالب الجامعي

نرفق أدناه جدول يوضح قيمة المكافأة المالية التي يحصل عليها الطالب من الجامعة كالتالي

جائزة المستوى التعليمي نظام الصرف قيمة المكافأة المكافأة الشهرية – التخصصات العلمية المرحلة الجامعية الصرف الشهري 1،000 ريال سعودي المكافأة الشهرية – التخصصات النظرية المرحلة الجامعية الصرف الشهري 850 ريال سعودي راتب شهري للطالب الكفيف المرحلة الجامعية الصرف الشهري وهذه المكافأة تساوي راتب الدرجة الأولى من الدرجة الخامسة، وهي باسم علاوة القارئ ووسيلتها المحددة. مكافأة الامتياز المرحلة الجامعية الصرف السنوي 1،000 ريال سعودي مكافأة شهرية الدراسات العليا الصرف الشهري 900 ريال سعودي مكافأة للكتب و الدراسات العليا 900 ريال سعودي مكافأة لطباعة الرسالة – ماجستير الدراسات العليا يقطع 3،000 ريال مكافأة لطباعة الرسالة – دكتوراه الدراسات العليا يقطع 4،000 ريال سعودي راتب شهري للطالب الكفيف الدراسات العليا الصرف الشهري هذه المكافأة تساوي راتب الدرجة الأولى من الدرجة الخامسة وهي باسم علاوة القارئ والوسيلة المحددة

ما هي مدة مكافأة جامعة الجوف

وأعلنت الجامعة أن المكافأة التي يتلقاها الطلاب ستكون مستمرة طوال مدة البرنامج الدراسي الذي يشارك فيه الطالب، مع مراعاة عدم مخالفة الطالب لشروط المكافأة الممنوحة له. وتبين الجامعة بشكل عام أنها الفترة النظامية والتي تبلغ أربع سنوات لدرجة البكالوريوس، مع ملاحظة أن الفترة العادية تبدأ على وجه التحديد من الفصل الدراسي الأول الذي التحق فيه الطالب بالجامعة وتشمل كل فصل دراسي اعتذار وتحويل فقط. بدون فصول التأجيل.

جامعة الجوف تويتر

تمتلك جامعة الجوف العديد من الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في الحقيقة حسابها على منصة التواصل تويتر هو الأكثر فاعلية على الإطلاق، حيث يتابع حساب الجامعة على المنصة أكثر من ستة وثمانين ألف متابع من جميع أنحاء العالم. المملكة العربية السعودية، ويتم نشره على الحساب يحتوي على العديد من الفعاليات المختلفة التي تقوم بها الجامعة، بالإضافة إلى ساعات العمل وأهم الأخبار المتعلقة بالجامعة ؛ في السابق، تم نشر أخبار تفيد بأن الجامعة قد حصلت على ترخيص برمجيات حكومية مجانية. يمكنك زيارة حسابه عبر الرابط التالي “” مباشرة.

عمادة القبول والتسجيل جامعة الجوف

وفرت جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية رابطًا خاصًا ينقل الطالب أو المستفيد إلى عمادة القبول والتسجيل بالجامعة إلكترونيًا، تتيح من خلاله للطلاب والطالبات معرفة مواعيد البدء. وانتهاء التسجيل في الجامعة، بالإضافة إلى تحديد المستندات اللازمة للتسجيل ومنها ساعات العمل والإجازات، حيث تعلن الجامعة عن ذلك إلكترونياً وبعدة طرق أبرزها الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل والذي يمكن زيارتها من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول تاريخ نزول مكافأة جامعة الجوف 1444 / 2022 ، و عمادة القبول والتسجيل جامعة الجوف ، و ما هي مدة مكافأة جامعة الجوف ، و حساب جامعة الجوف تويتر .