تاريخ يوم الأعسر العالمي 2022 ، قد يثير الهام الشخص عند سماعه بأن هنالك يوم يطلق عليه اليوم العالمي لعسريي اليد ، حيث يعد أهم الأيام العالمية التي افتتحتها ضمن الأيام الدولية لذوي الأخلاق المختلفة الذين خصصت لهم المنظمات الدولية أيامًا للتوعية بمشاكلهم الخاصة والآثار النفسية التي تنتج عنها وعن المشقة وأهم ما يميزها، وسنتعرف على تاريخ يوم الأعسر العالمي ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي للمعاقين – ويكيبيديا

اليوم العالمي للأيدي اليمنى هو اليوم الذي يتم فيه توعية الناس بالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى، أي أولئك الذين يستخدمون اليد اليسرى في مهامهم، وتبلغ نسبة الرجال اليد اليسرى حول العالم حوالي 13٪، بينما تبلغ نسبة النساء 11٪، وتبلغ نسبة إجمالي الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى حول العالم 10٪ من إجمالي سكان العالم، ويتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تعريف الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى وكيفية التعامل معهم. وتحديد خصائص الشخص الأعسر.

تاريخ اليوم العالمي لليسار 2022

يأتي اليوم العالمي لليسار في الثالث عشر من أغسطس من كل عام، ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ تاريخ 20 نوفمبر 1975 م من مؤسسة منظمة اليد اليسرى العالمية، ويعاني الأشخاص العسر من الأداء. بعض العمليات التي تتطلب استخدام اليد اليمنى، مثل استخدام المقص أو استخدام ماكينة الصراف الآلي، لذلك خصص يومًا للاحتفال بها عالميًا والتعريف بمزايا وعيوب استخدام اليد اليسرى.

مشاهير اليد اليسرى

نسبة الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى حول العالم هي نسبة صغيرة مقارنة بمن يستخدمون اليد اليمنى. بالرغم من هذه النسبة، إلا أن هناك عددًا من المشاهير حول العالم يستخدمون اليد اليسرى، ومنهم ما يلي

الرؤساء الأمريكيون السابقون مثل بيل كلينتون وباراك أوباما.

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون.

رئيس وزراء بريطانيا في زمن الحرب ونستون تشرشل.

الملك المستقبلي للمملكة المتحدة الأمير وليام.

جده وليام الأمير جورج السادس.

مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس.

مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرج.

اللاعب الرياضي الأرجنتيني دييجو مارادونا.

فنانون في عالم هوليوود توم كروز، وبراد بيت، وروبرت دي نيرو، وأنجلينا جولي.

الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت، والمبتكر الأمريكي هنري فورد، والإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، والعبقرية ألبرت أينشتاين، والرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي.

مخاطر صحية أعسر

يعاني الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى من بعض المخاطر الصحية، ومنها ما يلي

القلق وسرطان الثدي.

أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة والموت المبكر.

يزيد معدل تعرضهم للحوادث المختلفة.

يعاني بعضهم من اضطرابات نفسية وعقلية خطيرة.

يرتبط استخدام اليد اليسرى بفرط النشاط وعسر القراءة بالإضافة إلى نقص الانتباه.

هم أكثر عرضة للإصابة باضطراب حركة الأطراف، وهو الانعكاس اللاإرادي للساقين والذراعين أثناء النوم.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على تاريخ يوم الأعسر العالمي 2022 ، وتحدثنا أيضًا عن المشاهير الذي يستخدمون اليد اليسرى ، والمخاطر الصحية على اليد اليسرى.