تاريخ يوم الاسترخاء العالمي 2022 ، قد يثير الهام الشخص عند سماعه بأن هنالك يوم يطلق عليه اليوم العالمي للاسترخاء ، حيث يعد أهم الأيام العالمية كونه هنالك العديد من المهرجانات العالمية التي يحضرها عدد كبير من الأشخاص والأفراد في فعاليات واحتفالات تسعى لتحقيق العديد من الأهداف الخاصة ، وجاءة ذلك اليوم للتخلص من من ضغوطات الحياة وثقلها الذي يلقي على الإنسان ، تابعوا معنا .

يوم الاسترخاء العالمي

يعد يوم الاسترخاء العالمي هو يوم للراحة والاسترخاء من أعباء الحياة وقليل من الاهتمام للحصول على وقت راحة بعيدًا عن صخب الحياة والعمل وغيرها من المشتتات، ويحتاج الفرد هذا اليوم خاصة مع تزايد مطالب الحياة يومًا بعد يوم وضغط الحياة والزيادة المستمرة في المسؤوليات سواء على مستوى الأسرة أو العمل أو حتى المسؤوليات المالية التي تخلق الكثير من الضغط والإرهاق لطاقة العمل والتفكير، لذلك الحاجة إلى يوم للاسترخاء مهمة لاستعادة الطاقة والحيوية ومواجهة الصعوبات بعزم وتصميم.

تاريخ يوم الاسترخاء العالمي 2022

يبدأ موعد يوم الاسترخاء العالمي في 15 أغسطس من كل عام ميلادي، وتم إنشاء يوم الاسترخاء في عام 1985 م على يد شون مولر، حيث كان شون طالبًا يدرس في الصف الرابع، وكان الاقتراح أن الشخص في هذا التاريخ لا يفعل ذلك. يجب القيام بأي شيء ذي قيمة، مع ملاحظة أن العمل والتنظيف ليسا جزء من الاسترخاء، وبالتالي يجب فصل الفرد عن كل ما يزعجه، والاهتمام بما يرضيه، ويجعله قادرًا على التفكير به. الوضوح والنقاء والتأمل العميق في الحياة.

أنواع تقنيات الاسترخاء

هناك العديد من طرق الاسترخاء التي يمكن الاعتماد عليها، والتي تساعد في الحصول على الهدوء وزيادة الوعي بالجسم. فيما يلي أهم طرق الاسترخاء المستخدمة

الاسترخاء التلقائي هو الشعور بالاسترخاء الذي ينبع من الشخص القائم على وعي وخيال الشخص الذي يقلل من الضغط النفسي والشعور بالراحة والثبات في التفكير. مريح في جميع أنحاء الجسم.

استرخاء العضلات التدريجي تعتمد هذه الطريقة على شد العضلات والاسترخاء البطيء، مما يساهم في التركيز وزيادة الوعي الحسي للفرد. يمكن تنفيذ هذا النوع من الاسترخاء من خلال ممارسة الرياضة والتنفس العميق والتدليك من أصابع الرأس إلى الرقبة.

طرق سهلة للاسترخاء

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها للاسترخاء والتي تساعد بشكل كبير في تحسين الحالة النفسية والجسدية للفرد. فيما يلي أهم الطرق والوسائل التي تساعد على الاسترخاء

اليوجا.

تاي تشي.

الارتجاع البيولوجي.

العلاج بالفن والموسيقى.

التنفس العميق.

رسالة.

تأمل.

العلاج العطري.

العلاج بالماء.

فوائد تقنيات الاسترخاء

قد يواجه الإنسان العديد من المشاكل والمهام التي تؤثر سلبًا على راحة الشخص وتفكيره. لذلك فإن الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء ضروري لاستعادة الطاقة والحيوية مرة أخرى. فوائد طرق الاسترخاء مذكورة أدناه

تساعد في إبطاء معدل ضربات القلب.

يساهم في خفض ضغط الدم.

يبطئ معدل التنفس.

تساعد على تحسين الهضم.

القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم.

تقليل نشاط هرمونات التوتر والإرهاق.

تساعد في زيادة تدفق الدم إلى العضلات الرئيسية.

تقليل توتر العضلات والألم المزمن.

المساعدة في التركيز وتحسين الحالة المزاجية.

يساعد على النوم جيدا.

تقليل الشعور بالتعب والإرهاق.

ساعد في تقليل مشاعر الغضب والإحباط.

زيادة الثقة في معالجة المشاكل.

تاريخ يوم الاسترخاء العالمي 2022 ، يعد يوم الاسترخاء العالمي هو يوم للراحة والاسترخاء من أعباء الحياة وقليل من الاهتمام للحصول على وقت راحة بعيدًا عن صخب الحياة والعمل وغيرها من المشتتات ، وشرحنا طرق سهلة تمكنكم من الاسترخاء وفوائده .