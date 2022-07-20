تاريخ يوم الشباب العالمي 2022 ، يعد الشباب هم الأفراد والركائز الاساسية والذي يستند عليهم في الأمة الاسلامية ، وهم العمود الفقري للأمة، وذلك مايدعي الكثير من الدول الى الحفاظ على الشباب وذلك لهدف النهضة والتنمية في الدولة التي تحتوي على فئة الشباب ، وقد عملت الأمم المتحدة على تخصيص يومًا خاصًا للشباب العالمي، وسنتعرف على يوم الشباب العالمي في التالي ، تابعوا معنا .

يوم الشباب العالمي

اليوم العالمي للشباب هو يوم التوعية بالصعوبات والمشكلات والعقبات التي تواجه فئة الشباب، وفي هذا اليوم يتم تحفيز تنمية مهارات الشباب في مختلف دول العالم، وقد حددت الأمم المتحدة أهداف يوم الشباب العالمي بما يتناسب مع كيفية مواجهة مشاكلهم وتحدياتهم. طرح قضية معينة للمناقشة وإيجاد حل لها. والجدير بالذكر أن هذا اليوم لا يقتصر على الذكور فقط، بل يركز على دور الشباب والشابات.

ما هو موعد اليوم العالمي للشباب 2022

يأتي اليوم العالمي للشباب في الثاني عشر من أغسطس، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها في السابع عشر من ديسمبر 1999 م، وجاء هذا القرار نتيجة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن شباب العالم إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تنظيم أنشطة إعلامية متنوعة تساهم في دعم هذا اليوم.

أهمية اليوم العالمي للشباب

تتلخص أهمية اليوم العالمي للشباب في النقاط التالية

ويحتفي فيه بدور كل من الذكور والإناث من فئة الشباب باعتبارهم شركاء في بناء المجتمع وتنميته ولا يمكن الاستغناء عن دورهم في عملية التنمية.

هذا اليوم هو فرصة لرفع وعي العالم بالمشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه شباب العالم.

تكمن أهمية هذا اليوم في تثقيف الشباب وتمكينهم من اتخاذ القرارات وتنفيذها وبالتالي إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات.

مناقشة مختلف القضايا وخاصة تلك المتعلقة بمشكلات الإنجاب وإيجاد علاج لها.

قيام الحكومة بوضع آليات لدعم الشباب، ويأتي ذلك من الشعار الذي يتم وضعه في اليوم العالمي للشباب كل عام.

أهداف اليوم العالمي للشباب

ومن الأهداف التي تحققت في اليوم العالمي للشباب ما يلي

جعل الشباب شركاء في عملية تنمية المجتمع.

ركز على القضايا التي تهم الشباب.

مشاركة الشباب في عملية رسم السياسات المستقبلية.

استمع إلى آراء الشباب المختلفة، وشارك بأفكارهم ورؤاهم للمستقبل.

زيادة وعي الأمة بالتحديات والصعوبات التي تواجه مختلف الشباب في العالم.

شعار اليوم العالمي للشباب

يتم تحديد شعار محدد في اليوم العالمي للشباب من كل عام، ومن بين الشعارات التي تم إطلاقها سابقًا في هذا اليوم ما يلي

الشباب والصحة النفسية خلال عام 2014.

إشراك الشباب المواطنين عام 2015.

الإبداع في عام 2016.

الشباب الرائد في الاستدامة خلال عام 2017.

إبداع – تم إطلاقه في عام 2022.

نهضة في التعليم خلال العام 2022.

إشراك الشباب لتحفيز العمل العالمي في عام 2022.

تحويل النظم الغذائية في عام 2022.

مجالات برنامج العمل لليوم العالمي للشباب

يركز اليوم العالمي للشباب على العديد من مجالات العمل المختلفة، بما في ذلك ما يلي

التعليم.

الجوع والفقر.

توظيف.

الصحة.

خذ الأدوية.

البيئة.

جنوح الأحداث.

الفتيات والشابات.

أنشطة ترفيهية.

يشارك.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

العولمة.

فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

العلاقات بين الأجيال.

الشباب والصراع.

عيد الشباب الخليجي 2022

بناءً على قرارات وزراء الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، تم تحديد السادس من يونيو يومًا لشباب الخليج. يتم خلال هذا اليوم الوصول إلى حلول للعقبات التي تواجه الشباب وتسخير الإمكانات اللازمة لخدمتهم. تتطلع دول الخليج العربي خلال هذا اليوم إلى تحقيق السلام والازدهار لدولها.

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