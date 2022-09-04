تاريخ يوم القطط العالمي 2022 ، قد يثير الهام الشخص عند سماعه بأن هنالك يوم يطلق عليه اليوم العالمي للقطط، حيث يعد أهم الأيام التي تتزامن مع أشهر الصيف من كل عام كونه هنالك العديد من المهرجانات العالمية التي يحضرها عدد كبير من الأشخاص والأفراد في فعاليات واحتفالات تسعى لتحقيق العديد من الأهداف الخاصة ، و وتثقيف الناس لمنع العتداء على تلك الحيوان وتجنب حبسه ، تابعوا معنا .

ما هو يوم القط العالمي

اليوم العالمي للقطط هو حدث دولي ينظمه الصندوق الدولي لرعاية الحيوان، حيث يتم الاحتفال بهذا النوع من “القطط” الحيوانية في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت، لتثقيف المجتمعات حول الحيوانات الأليفة، وخاصة القطط، لزيادة معرفتهم بكيفية التعامل معها وضرورة حمايتها ومساعدتها على الاستمرار والبقاء خاصة في عصر تدجين هذا النوع من الحيوانات.

موعد اليوم العالمي للقطط 2022

تحتفل جميع دول العام باليوم العالمي للقطط في الثامن من أغسطس من كل عام، على النحو الذي تحدده الهيئة العامة للصندوق الدولي لرعاية الحيوان التي نظمت هذا الحدث لأول مرة خلال عام 2002 م، ثم في في السنوات التالية، نشر خبراء دوليون في رعاية الحيوان ورعايته، حيث قاموا بتنفيذ فرق متنقلة تجوب أكثر من مدينة على مدار العام في هذا التاريخ للمشاركة في هذا الحدث، وفي عام 2022 م، وصاية هذا الحدث ” تم نقل اليوم العالمي للقطط إلى جمعية “International Cat Care” البريطانية، وهي منظمة غير ربحية مقرها لندن تقدم الجهود لتحسين واقع القطط وتأمين طرق صحية لتدجينها وتحقيق رفاهيتها، ولديها خبرة في هذا المجال حول العالم منذ عام 1958 م.

التعديات على القطط والعقوبات المسجلة للجناة

يعتبر اليوم العالمي للقطط فرصة لتذكير الناس بالانتهاكات التي يرتكبها البشر تجاه هذا المخلوق الضعيف، خاصة القطط التي يتم حبس حريتها لتربيتها في المنازل، وفيما يلي بعض الانتهاكات المسجلة حول العالم ورد فعل القضاء والمنظمات الدولية معهم وهي

حُكم على لاعب كرة القدم كورت زوما في أوائل يونيو لأداء 180 ساعة في خدمة المجتمع لتعذيبه قطة. أن يعهد.

طالب بعض النشطاء المغاربة بحبس امرأة فاسية لتسببها في موت قطة بواسطة كلبها وبمساعدة مباشرة منها. تعرضت المرأة للهجوم من قبل أنصار الحيوانات الذين قدموا شكوى ضدها مباشرة أمام الملك.

يعاقب القانون المعترف به دوليًا مرتكبي القتل غير الضروري أو بتر الحيوانات الأليفة بالسجن من 60 يومًا إلى 6 أشهر.

الأيام الدولية لشهر أغسطس

يتضمن الجدول التالي أهم الأيام العالمية التي تقع في شهر أغسطس، وهي على التوالي كما يلي

تاريخ اليوم اليوم العالمي أو المناسبة الدولية 1 أغسطس يوم تسلق الجبال + يوم يوركشاير + يوم الصداقة 1-7 أغسطس أسبوع الرضاعة الطبيعية 6 أغسطس يوم هيروشيما أول جمعة في أغسطس يوم البيرة العالمي 8 أغسطس يوم القط العالمي 12 أغسطس يوم الشباب العالمي + يوم الفيل العالمي 13 أغسطس اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء 19 أغسطس اليوم العالمي للعمل الإنساني + يوم التصوير العالمي 23 أغسطس اليوم الذي تم فيه تذكير العالم بتجارة الرقيق والمرسوم الذي يحظر هذه التجارة 26 أغسطس يوم مساواة المرأة + اليوم العالمي للكلاب

Twitter International Cat Protection

لجمعية الوصاية باليوم العالمي لحماية القطط حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك موقعها الرسمي، تنشر من خلاله الوعي اللازم لطرق وأساليب التعامل مع القطط، وتركز على أهمية علاجهم أو تطعيمهم ضد الأمراض المعدية. كما يقدم كتيبات ومقاطع فيديو تعليمية بهدف زيادة الوعي. للقطط

يمكنك زيارة Twitter هذا الارتباط لرؤية هذه الأشياء مباشرة “”.

يمكنك أيضًا زيارة موقعها الرسمي وموقعها الإلكتروني مباشرة.

تاريخ يوم القطط العالمي 2022 ، عرف ذلك اليم للعمل على زيادة الوعي لدى الكثير من الأشخاص حول العالم لمنع الاعتداء على تلك الحيوانات ومنع حبسها ، وتم تحديد ذلك اليوم العالمي للقطط من قبل الهيئة العامة للصندوق الدولي لرعاية الحيوان .