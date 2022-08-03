تاريخ يوم عاشوراء 2022 في البحرين ،يعتبر يوم عاشوراء من الأيام التي يحبها الكثير من المسلمين وهنالك العديد منهم من يصومون ذلك اليوم تقرباً الى الله عزو وجل ، وبعد احتفال المسلمين حول العالم بحلول السنة الهجرية الجديدة، والترحيب بها 1444، ينطلق الكثير الى الاستعدادات لإحياء ذكرى صيام يوم عاشوراء ، وعلى الرغم من اختلاف طرق الاحتفال بهذا اليوم بين المسلمين إلا أنه متفق عليه ، تابعوا معنا للتعرف على تاريخ يوم عاشوراء 2022 في البحرين .

ما هو موعد عاشوراء 2022 في البحرين

سيكون يوم عاشوراء في البحرين يوم الاثنين المقبل في 8 أغسطس من العام 2022، الموافق 10 محرم 1444 هـ. يتم الاحتفال بعاشوراء في البحرين تمامًا كما لا يتم الاحتفال بها في أي مكان آخر، فمعظم البحرينيين من المسلمين الشيعة. على الرغم من أن حكام مملكة البحرين هم من السنة، إلا أن المواكب العامة والحداد على عاشوراء في البحرين ليست نادرة في دول الخليج الأخرى، لذلك في هذا اليوم الآلاف من الشيعة من الدول المجاورة مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي أماكن أخرى للانضمام إلى الاحتفال. هذه الذكرى السنوية كل عام.

متى تصوم عاشوراء 1444 في البحرين

يصادف صيام عاشوراء 1444 هـ في البحرين يوم الاثنين 8 أغسطس 2022 الموافق 10 محرم 1444 م. شهر محرم هو العام الهجري الجديد 1444 هـ، وصيام عاشوراء بيوم قبله، أو يليه صيام يوم بعده.

ما هي مدة عاشوراء في البحرين

لم يتبق متسع من الوقت لإحياء ذكرى عاشوراء في مملكة البحرين، حيث يتوافق تاريخ عاشوراء مع تاريخ 08/08/2022 م، ويمكن معرفة الوقت المتبقي في الأيام المنفصلة عن عاشوراء حسب العد التنازلي الموضح. كالآتي

كم عدد الأيام المتبقية حتى عاشوراء 2022 في البحرين

ما هو موعد عطلة عاشوراء 2022 في البحرين

تمنح مملكة البحرين المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الطلاب، إجازة رسمية في التاسع والعاشر من شهر محرم من كل عام. وبمناسبة هذه الذكرى، تمنح الحكومة البحرينية عطلة رسمية، وتغلق جميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة في مملكة البحرين يومي الأحد والاثنين الموافقين التاسع والعاشر من محرم 1444 هـ.

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