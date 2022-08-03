تاريخ يوم عاشوراء 2022 في جميع الدول العربية ، يعتبر يوم عاشوراء من الأيام التي يحبها الكثير من المسلمين وهنالك العديد منهم من يصومون ذلك اليوم تقرباً الى الله عزو وجل ، وبعد احتفال المسلمين حول العالم بحلول السنة الهجرية الجديدة، والترحيب بها 1444، ينطلق الكثير الى الاستعدادات لإحياء ذكرى صيام يوم عاشوراء ، وعلى الرغم من اختلاف طرق الاحتفال بهذا اليوم بين المسلمين إلا أنه متفق عليه ، تابعوا معنا .

عاشوراء

عاشوراء من الأيام المقدسة للمسلمين، حيث يحتفل به في العاشر من محرم، وهو الشهر الأول في التقويم الإسلامي، وأحد الأشهر الأربعة المقدسة حيث يخلدون الله -تعالى- الذي أنقذ النبي موسى. – صلى الله عليه وسلم – وبني إسرائيل من طغيان فرعون وظلمه. اقتداء بسنة سيدنا موسى الذي صام هذا اليوم ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على صيام اليومين التاسع والعاشر. محرم للتمييز بين صيامنا كمسلمين وصيام اليهود.

ما هو تاريخ عاشوراء

يصادف اليوم العاشر من شهر محرم، وهو الشهر الأول من التقويم الإسلامي. لهذا اليوم أهمية دينية وتاريخية كبيرة عند المسلمين، فقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم العظيم لما فيه من أجر عظيم عند الله سبحانه.

ما هو موعد عاشوراء 2022

وفقًا للإحصاءات الفلكية، تحل عاشوراء في الثامن (8) من شهر آب (أغسطس) المقبل 2022 م، وهو اليوم المقابل لتاريخ محرم 10/1444 هـ، وذلك لأن المسلمين سيشهدون أول أيام العام الهجري الجديد 1444. 30 يوليو 2022 م. إنه اليوم المتوقع للكثير من المسلمين السنة لإحياء ذكرى الرسول الكريم بالصوم والعمل الصالح.

فضل صيام يوم عاشوراء

وردت بعض الأحاديث النبوية الشريفة لإبراز الفضائل وهي كالتالي

مغفرة سنة كاملة من الذنوب على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء قال تكفر السنة السابقة.

إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم “جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم طيب. هذا هو اليوم الذي أنقذ الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصام عليه موسى. قال لموسى أحق منك، فصام وأمر بصومه. رواه عبد الله بن عباس في صحيح البخاري.

الحصول على فضائل هذا اليوم الكريم (على أمر عبد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال فعلت. لا أعلم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صام يومًا واحدًا يطلب فضله على مدار الأيام “. ماعدا اليوم. ولا شهر إلا هذا الشهر يعني رمضان “. رواه مسلم، وفي رواية أخرى (ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم حريصًا على صيام يوم حتى فضله على غير هذا اليوم يوم عاشوراء). رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد.

كم يوم متبقي حتى عاشوراء 2022

يتساءل الكثير من المسلمين عن الوقت المتبقي ليوم عاشوراء استعدادًا للصيام وإحياء ذكرى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فيما يلي شرح لهذه الفترة من خلال المؤقت المرفق أدناه

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تاريخ يوم عاشوراء 2022 في جميع الدول العربي ، و كم يوم متبقي حتى عاشوراء 2022 ، و فضل صيام يوم عاشوراء ، و ما هو موعد عاشوراء 2022 .