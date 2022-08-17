تاعرابت أم فارجاس.. أسطورة النصر يكشف نقطة غاية بالخطورة بالصفقات

سلط هاشم سرور نجم النصر الأسبق، اليوم الأربعاء، الضوء على نقطة مهمة للغاية تتعلق بالتعاقد مع مهاجم أو لاعب وسط.

هناك مطالب عامة لإدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر للتعاقد مع لاعب وسط يهِيْمن على صناعة الألعاب ويقدم الحلول ويخترق دفاعات الخصوم بشكل هجومي.

فِيْ الوقت نفسه، هناك تقارير تفِيْد بأن مسؤولين عالميين دخلوا فِيْ مفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبي واحد خلال الفترة الحالية، وتحديداً فِيْ مركز الهجوم والدفاع.

وفسخ النصر عقده مع الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيزلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو، فِيْما ارتبط اسمه مؤخرًا بالثنائي المغربي عادل تعرابت والشيلي إدواردو فارغاس.

وكتب هاشم سرور، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين “تويتر”، يوم الأربعاء “إذا كان أبو بكر وسامي الناجي جاهزين جسديًا وذهنيًا طوال الموسم فلا داعي للفوز لمهاجم آخر.

وأضافت أسطورة الفوز “إذا أوقف جارسيا التدريبات الصباحية، أنصح إدارة موسلي بالتعاقد مع مهاجم يمكنه اللعب على نطاق واسع وفِيْ منطقة الجزاء”.

وتابع سرور “لا أرى أن لاعب 8 يستفِيْد من الفوز أكثر من المهاجم الذي يفِيْدني بـ 3 نقاط فِيْ المباراة الواحدة، لأن الفوز الذي يلعب فِيْه الـ 9 فِيْ الوسط”.

يشار إلَّى أن النصر مرتبط بتعاقد التشيلي إدواردو فارغاس، لاعب برازيلي لأتلتيكو مينيرو، حيث اتضح أن إدارة مصالي المعمر عرضت تولي خدمات اللاعب على سبيل الإعارة حتى ديسمبر المقبل، مع بند فِيْ ذلك. تفضيل الشراء.

وتحدثت الصحف البرتغالية عَنّْ أنباء عَنّْ مفاوضات النصر مع تعرابت نجم بنفِيْكا، مشيرة إلَّى عدم وجود عروض رسمية حتى الآن تتعلق بالنجم المغربي.